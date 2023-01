‘Weathered’, het nieuwe stuk van Anna Clyne, glijdt soepel het oor in ★★★☆☆

De Britse componist Anna Clyne Beeld Christina Kernohan

De Britse Anna Clyne (42) zal bij haar trip naar Amsterdam op euforie hebben gerekend. Niet iedere componist levert immers een nieuw stuk aan het Concertgebouworkest. Verscheen uitgerekend op de premièredag van haar nieuwe klarinetconcert Weathered een lijstje dat turft welke levende componisten in de klassieke muziek in 2022 wereldwijd het vaakst werden gespeeld. Nummer één: Arvo Pärt. Anna Clyne staat op acht.

Hoe representatief het telwerk van de website bachtrack.com is, valt lastig in te schatten. Maar Clyne zit ontegenzeggelijk in de lift. Begrijpelijk, denk je, donderdag in het Concertgebouw bij de wereldpremière van Weathered onder leiding van Jaap van Zweden.

Clyne schreef Weathered voor de klarinetmagiër Martin Fröst. In vijf delen, samen een halfuur, tast Clyne vijf stoffen af: metaal, steen, hout, aarde en – verrassend – hart. Wie wil hoort ze terug in weke snaren of ketsende klarinettonen. Voor de bijzondere klankcombinaties die in een orkest verscholen liggen, heeft Clyne een fijne neus. Denk aan pauk met contrabas, of aan buisklok met tuba.

Dat haar muziek soepel het oor in glijdt, komt ook door de tradities waaruit ze put. Zo begint en eindigt Weathered (verweerd) met een motief dat lijkt op het Dies irae, het middeleeuwse kerkgezang over het einde der tijden. Vermoedelijk is dat geen toeval. Clyne is bezorgd over het klimaat en geeft met haar stuk ‘een alarmsignaal aan de wereld’ af. Voor die missie gebruikt ze ook oosterse muziek (wringende intervallen) en volksmuziek (aards geluid).

Klarinettist Martin Fröst sjeesde van hoog naar laag en terug. Hij piepte en gleed, blies en zong zelfs in een korte improvisatie. Maar de showman hing hij niet uit: Clyne bedde hem vooral in in de orkestklank. Ongetwijfeld stuwt Weathered haar verder op in het componistenlijstje. Aaibaar modern – daar kan niemand zich een buil aan vallen.

Dat Jaap van Zweden ook de eerste akte van Wagners opera Die Walküre dirigeerde, was een staaltje onnavolgbare programmeerkunst. De link lag misschien in de idee van ondergang; Wagner vertelt er immers over in het overkoepelende vierluik Der Ring des Nibelungen.

In dezelfde zaal, in 2019, dirigeerde van Zweden de complete Walküre al eens bij het Radio Filharmonisch Orkest. Toen vatte de uitvoering vlam in de tweede akte. Nu, in de beperkte versie, zette de dirigent opnieuw strakke lijnen uit. Aan het begin, waar het stormt, mochten de altviolen raggen. Daarna werd het orkest voorbeeldig om de drie zangsolisten heen geplooid. Op extase liep het dit keer niet uit. Hoe vlekkeloos de tweeling Siegmund (Stuart Skelton) en Sieglinde (Anja Kampe) ook toezong naar de climax, Wagneriaanse roes bleef achterwege.