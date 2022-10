‘We zijn niet dé opvoeders, maar voeden wel op. Maar zonder opgeheven vingertje, en zonder boodschap’

Burny Bos: ‘Het is niet zo dat ik plotseling haast heb om dingen te ondernemen. Ik leef gewoon, doe leuke dingen, ben aan het werk.’ Beeld Erik Smits

Burny Bos was eind jaren zestig een jonge Haarlemse onderwijzer vol idealen toen hij een aanval opende op de eentonigheid en braafheid van het schoolgebouw in Amstelveen waar hij lesgaf – een voorbode van wat komen zou. Met zijn klas nam hij op woensdagmiddag na schooltijd de gangen onder handen. Ze waren wit en steriel. Saai.

‘We maakten wandschilderingen met een thema, de jungle en zo. Het hoofd der school was een strenge man met een snor en weinig gevoel voor humor. Tot mijn verbazing had ik toestemming gekregen. Een paar maanden later was het af, het was geweldig. Toen bleek dat er allang een plan klaarlag om de gangen over te schilderen. Het meesterwerk zou verdwijnen.’

Wat hebt u toen gedaan?

‘Op staande voet ontslag genomen. Ik kon het niet verdragen. Sta ik goddomme in mijn vrije tijd met die fantastische creativiteit van die kinderen iets heel moois te maken, wordt het overgeschilderd. Weg was ik. Einde verhaal.’

Beeld Erik Smits

Overladen met prijzen, een kolossale staat van dienst: scenario- en kinderboekenschrijver en film- en tv-producent Burny Bos (78) is de koning van het hoogwaardige kinderamusement. Zijn oeuvre strekt zich uit over bijna een halve eeuw, van het radioprogramma De Ko de boswachtershow tot tv-hits als Rembo & Rembo en Theo en Thea en films als Abeltje, Het zakmes en Minoes.

Zijn productiebedrijf BosBros groeide uit tot een leverancier van series en films met een kwaliteitskeurmerk. In 2014 kreeg Bos de Gouden Kalf Cultuurprijs, een oeuvreprijs. ‘Met zijn grote aandeel in de programmering van kinder- en jeugdtelevisie maakte hij de Nederlandse televisie volwassen’, oordeelde de jury.

Zijn gedrevenheid is legendarisch. Meerdere keren financierde hij producties door de hypotheek op zijn eigen huis te verhogen. Zijn dochter Tamara (Otje, Minoes, Het paard van Sinterklaas, Annie M.G.) groeide in zijn bijzijn uit tot een van de meest gelauwerde scenarioschrijvers van Nederland.

Een eigenzinnige anarchist, noemt ze haar vader. Een beetje recalcitrant, is zijn eigen omschrijving. Terloops: ‘Ik heb in mijn leven een keer of vijf op staande voet ontslag genomen, altijd omdat ik het niet eens was met de besluitvorming en omdat afspraken niet werden nagekomen. Ik ben redelijk straight, zeg maar.’

Er staat hem een nieuw eerbetoon te wachten, desondanks. Cinekid, het jaarlijkse film-, televisie- en mediafestival voor kinderen, zal hem zondag tijdens de 36ste editie eren door in zijn aanwezigheid en met de cast en de crew van destijds een van zijn producties te vertonen: Pluk van de Petteflet. Aansluitend zijn op het festival andere films te zien die Bos produceerde.

‘Kennelijk hebben ze bedacht dat ze mij voor mijn dood nog even snel moeten eren. Maar natuurlijk streelt het mijn ijdelheid, ook al heb ik die films niet zelf gemaakt. Dat deden anderen. Dus ook zij worden gehuldigd.’

Het wordt een thuiswedstrijd, Bos was er talloze malen, soms om wéér een prijs in ontvangst te nemen. Cinekid is mede door hem opgericht, in 1986. Hij kreeg het voor elkaar dat zijn toenmalige werkgever, de VPRO, geld stak in het festival. ‘Ik ben een van de oervaders.’

Dan is de cirkel mooi rond.

Lachend: ‘Het graf kan open.’

Voor een man die, zoals Cinekid in een persbericht liet weten, ‘niet meer beter wordt’, is Burny Bos vandaag in goeden doen. Hij is alleen een tikje kortademig en kucht zo nu en dan. ‘Er zit nog wat vocht achter mijn longen.’

Plotselinge vermoeidheid tijdens een wandeling in de omgeving van zijn huisje in Zuid-Frankrijk was in september vorig jaar het eerste signaal. ‘Ik nam een klein heuveltje en was volledig buiten adem. Dat is niet goed, dacht ik.’ Bij een longarts in een ziekenhuis in Nice liet hij een scan maken; er werd vocht achter zijn longen weggehaald en onderzocht. Asbestkanker, was de diagnose.

‘Dan ga je natuurlijk meteen op internet kijken. O, nog twaalf maanden.’ Lachend: ‘Ik ben dus al over tijd.’

Zes weken geleden was hij nog een wrak. ‘Ik was futloos, sliep alleen maar, at niet meer. Ik was aan het wegzakken.’ Immunotherapie gaf hem nieuwe energie. ‘Het lijkt te werken. Mijn levensverwachting is veel hoger dan vorige maand, wonder boven wonder. Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet dood ga.’

U praat er nuchter over, maar u zult zich veel zorgen hebben gemaakt.

‘Het verrast je natuurlijk als je zoiets hoort. Maar ik ben inmiddels 78. Dus ik denk ook: oké, dan ben je ook wel een keertje aan de beurt. Het meest verwarrend is nog dat ik niks meer kan plannen. Ik kan niet zeggen wat ik volgend jaar eens zal gaan doen. Ik moet leven bij de dag, daar heb ik veel moeite mee.

‘We hebben wat ervaring in dit huis. Mijn vrouw had acht jaar geleden eierstokkanker, met enorme gezwellen. Fase drie, beperkte levensverwachting. Ze is in België geopereerd en is er nog steeds. We leven hier met kanker aan tafel, maar we leven nog.’

Met zijn vrouw is hij snel na de onheilstijding weggetrokken uit Amsterdam, naar een monumentale woning in het hart van Naarden-Vesting. Kunst domineert, in talloze variëteiten. Vrienden stelden het huis beschikbaar. ‘We wonen antikraak. Het trappenlopen werd een probleem in Amsterdam en ik had nog maar twaalf maanden te leven. Dus wat doe je dan?’

Ja, wat doe je in zo’n situatie?

‘Je bedoelt of ik een bucketlist heb? Nou, nee. Ik ben niet ontevreden over wat er allemaal is gebeurd in mijn leven en wat ik heb meegemaakt. Ik geniet van mijn kinderen en kleinkinderen en dat wil ik best rekken, maar het is niet zo dat ik plotseling haast heb om dingen te ondernemen. Ik leef gewoon, doe leuke dingen, ben aan het werk.’

Bos heeft zich met zijn bedrijf BosBros aangesloten bij producent Phanta Vision en werkt aan zes animatiefilms, onder meer Dikkie Dik, Miss Moxy en, naar de boeken van Jochem Myjer, de Gorgels.

Burny Bos schreef het scenario voor Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. De animatiefilm, geproduceerd door BosBros en Phanta Vision, zal in het voorjaar van 2024 in première gaan.

‘Zo scharrel ik wat. Ik vind het nog steeds leuk om te onderzoeken hoe van de belevenissen van een simpel figuurtje als Dikkie Dik een aantrekkelijke film kan worden gemaakt voor kleuters en hun ouders. Ik vermaak de kinderen en voed ze op door bepaald gedrag te laten lukken of juist te laten mislukken. We zijn niet dé opvoeders, maar voeden wel op. Daar moeten we ons voortdurend van bewust zijn. Maar zonder opgeheven vingertje. En zonder boodschap.’

Nooit een opgeheven vingertje, nooit een boodschap?

‘Liever niet.’

Is dat de rode draad in uw werk?

‘Als tv-maker of filmmaker heb je verantwoordelijkheden. In onze films zul je weinig seksisme tegenkomen en we gaan bewust om met mensen uit andere culturen – althans, we proberen het.’

Met lichte schaamte vertelt hij over een bioscoophit van BosBros die aanvankelijk met lof werd overladen en die Tamara Bos een Gouden Kalf opleverde voor het beste scenario: Het paard van Sinterklaas van Mischa Kamp uit 2005. Vanwege de aanwezigheid van zwartgeschminkte Pieten is de film uit de roulatie gehaald.

‘Het was een inschattingsfout. Het script is ontwikkeld in Europees verband. Medewerkers uit landen als Denemarken zeiden meteen al dat het niet kon, Zwarte Pieten. Kom op zeg, dacht ik, en Tamara dacht hetzelfde, terwijl ze een heel verantwoordelijke, bewust levende vrouw is – niet iemand met FvD-opvattingen, zeg maar. Maar later dachten we: oei, die mensen hadden heel erg gelijk.’

Pogingen om de beelden digitaal aan te passen mislukten tot nu toe. ‘Dat is heel kostbaar en niemand wil het financieren. Hopelijk gebeurt het nog eens, het is een mooie film.’

Voor zowel de vader als de dochter was het een alarmsignaal. ‘Het strookte niet met onze opvattingen, achteraf. We zullen bijvoorbeeld nooit een smurfenfilm maken met één smurfin, dat is ondenkbaar. We proberen kinderen identificatiemogelijkheden te geven en dan is een smurfin in de keuken niet genoeg. Als ik dat doe, krijg ik trouwens ook ruzie thuis.

‘Ik weet niet of dat schoolmeesterachtig is, maar we voelen ons verantwoordelijk. Wat we aan kinderen laten zien, draagt bij aan hun opvoeding. Kinderen ontwikkelen zich mede door tv-programma’s en films.’

U hebt nooit genoegen genomen met films en series die alleen maar vermaken?

‘Af en toe heb ik me daar wel toe laten verleiden. Ik heb er geen hekel aan, maar in het algemeen doen we het niet. Het moet óók vermaken. Ik ben nog steeds een onderwijzer.’

Bos groeide op in een streng christelijke onderwijzersfamilie in Haarlem-Noord waar de zondagsrust werd gerespecteerd. Op de school in Amstelveen hield hij het na twee jaar voor gezien. Hij sloeg op de vlucht, min of meer, en verhuisde met zijn jonge gezin naar Middelburg, waar hij projectleider werd van een jongerencentrum, De Beuk.

‘Mijn eerste vrouw kwam uit een gereformeerd milieu, dat was nóg erger. Als kind al voelde ik de druk van de kerk en ik ben me er permanent tegen blijven verzetten. Ik had voortdurend het gevoel dat ik in de gaten werd gehouden. De fysieke verplaatsing naar Zeeland heeft me bevrijd en me verlost van de controlegroep.’

Al snel groeide De Beuk uit tot een toevluchtsoord en creatieve vrijplaats voor hippies, kunstenaars en andere alternatievelingen. Hij bleef er vijf jaar en toen was hij het zat. ‘De Beuk werd berucht. De creativiteit was enorm, maar tegelijkertijd was het blowen, de muziek op tien en lampen die kapot werden geslagen.’

Bos werd radiomaker. Zijn werk in Middelburg was in de Randstad niet onopgemerkt gebleven. Hij presenteerde een muziekprogramma en hij had bij De Beuk al samengewerkt met de VPRO. Boudewijn Klap van de Avro bood hem de kans een (kinder)programma te maken waarmee hij zijn naam vestigde, De Ko de boswachtershow.

Dacht u toen al dat u een bijdrage moest leveren aan de opvoeding van kinderen?

‘Nee. Maar ik was me wel bewust van mijn verantwoordelijkheid. Als onderwijzer in Amstelveen had ik een klas met 30, 35 kinderen. En toen dacht ik al: shit, als er niks gebeurt gaan die ene jongen en dat ene meisje het niet redden. Het was mijn taak om ze te helpen, zodat ze het wél zouden redden. Het was daarom heel frustrerend dat je de kinderen aan het eind van het schooljaar weer moest laten gaan.’

Niet iedereen was er even blij mee dat u als programmamaker en producent geen thema uit de weg ging.

‘Critici vonden het niet verantwoord wat bijvoorbeeld Rembo & Rembo deden en wat Theo en Thea uitvraten. Maar dat was het juist wél. Je gaat toch ook niet met een kind van 18 voor de eerste keer onder de douche? Je bouwt voor kinderen stapsgewijs op wat er in de samenleving te koop is, wat je tegen kunt komen, welke problemen je kunt hebben; dat mensen ziek kunnen worden, of dood kunnen gaan. Die thema’s stopte ik al in kleuterprogramma’s, omdat dat ook hún werkelijkheid is.’

‘Ik maak altijd het onderscheid tussen twee soorten kinder-tv: kinder-tv die in de schoolklas wordt uitgezonden, onder toezicht van de juf of de meester, en kinder-tv van het schoolplein. Die laatste wilde ik maken. Dat kon bij de VPRO.’

Wat is kinder-tv van het schoolplein precies?

‘Programma’s waarin de ondeugende kant van kinderen wordt belicht, die laten zien dat het niet erg is als je anders bent dan anderen of iets stouts doet. Je mag best vieze dingen denken of geïnteresseerd zijn in de seksuele geaardheid van iemand anders, zoals Theo en Thea bijvoorbeeld deden. Dat wilde ik laten zien. Er waren mensen die het allemaal heel erg vonden, zoals ze eerder ook boos waren geworden op De stratemakeropzeeshow.’

Van die verontwaardiging trok u zich niks aan?

‘Voor mij was dat alleen maar reden om er nog een tandje bij te zetten.’

De tijd dat kinder-tv in Hilversum in hoog aanzien stond, is voorbij. Bos constateert het met grote ergernis. ‘Als je een beetje recalcitrant bent, zoals ik, en een mening hebt, wordt het steeds moeilijker om programma’s te kunnen maken. Jij met je gezeik altijd, hoorde ik vaak, maar het is geen gezeik.

‘Het wordt steeds erger. Het publieke bestel is verloederd, met die netmanagers die het voor het zeggen hebben en denken dat er moet worden geconcurreerd met de commerciële zenders. Maak verdomme gewoon mooie dingen in plaats van alleen maar op de kijkcijfers te letten.

‘De makers, de creatievelingen, zijn foetsie. Het talent is er nog steeds, hoor, maar niet in Hilversum. Ze schrijven boeken, gaan het theater in, openen winkels of restaurants. Het barst van de creativiteit, maar de publieke omroep is langzamerhand een filiaal van McDonald’s geworden.

‘Voor kwaliteit en diversiteit heb je geld nodig. En dat geld wordt niet meer beschikbaar gesteld. Het gaat hup, naar de volwassenen toe. Wéér een show met Paul de Leeuw. Niks ten nadele van hem, maar daarmee begon de verloedering. Er wordt drama uit Amerika ingekocht en het wordt nagesynchroniseerd. Het is te erg voor woorden. De eigen identiteit is zoek. De overheid heeft daar enorm veel steken laten vallen.

‘In het verleden waren de ouders, de onderwijzers en de kerk de opvoeders. De kerk verdween, tv kwam er voor in de plaats, met een belangrijke taak: kinderen informeren hoe de wereld in elkaar zit. Dat is nooit serieus genomen. Door het internet is het nu allemaal grabbel-graai geworden. De drie-eenheid van ouders, school en tv bestaat niet meer. Kinderen voeden tegenwoordig zichzelf op met internet.’

Wat heeft u de meeste voldoening gegeven? Het schrijven of het produceren van een serie of film?

‘Ik heb één grote fout gemaakt. Toen ik in 1989 opstapte bij de VPRO na een aanvaring over geld, had ik weer een eenmansbedrijf moeten worden, om mijn eigen creativiteit aan te boren. Maar ik werd producent en ben dat jarenlang gebleven, ondanks alle financiële tegenslagen en shit en altijd maar problemen om zakken geld gevuld te krijgen.

‘Het heeft tot mooie dingen geleid, maar het heeft me ook gefrustreerd. Het was een lijdensweg, ik heb er veel te veel tijd mee verspeeld. In deze industrie heb je constant te maken met gezeik.

‘Daar ben ik gelukkig van af. Ik schrijf weer, bedenk weer dingen. Ik ben nog niet klaar, ik kan het nog. Op 78-jarige leeftijd bloei ik weer op. Voor zolang het duurt.’

Burny Bos: ‘De drie-eenheid van ouders, school en tv bestaat niet meer. Kinderen voeden tegenwoordig zichzelf op met internet.’ Beeld Erik Smits

Burny Bos 1944 Op 8 april geboren in Haarlem 1962-1967 Kweekschool in Bloemendaal 1969-1974 Projectleider jongerencentrum De Beuk in Middelburg 1974-1984 De Ko de Boswachtershow 1983 Zilveren Reissmicrofoon voor radio-oeuvre 1984-1989 Hoofd jeugdafdeling VPRO (onder meer Achterwerk in de Kast, Rembo & Rembo, Buurman & Buurman, Theo en Thea) 1989 Omroepman van het jaar 1989 Oprichting productiebedrijf BosBros 1999 Gouden Kalf voor Abeltje 2002 Gouden Kalf voor Minoes 2004 Pluk van de Petteflet 2005 Het paard van Sinterklaas 2010 Annie M.G. 2014 Gouden Kalf Cultuurprijs 2019 Kapsalon Romy Burny Bos schreef daarnaast meer dan veertig boeken voor kinderen. Hij woont met zijn vrouw in Naarden-Vesting en heeft vier kinderen.

DE DRIE VAN BOS

Paul R. Kooij als postbode Anton Gleuf en Burny Bos als Ko de boswachter in ‘Ko de boswachtershow’ (1990). Beeld ANP Foto

De Ko de boswachtershow (Avro-radio, 1974-1984) In 1974 maakte Burny Bos een vliegende start met een kinderprogramma waarin hij als Ko de Boswachter kinderen probeerde te interesseren voor de natuur. Hulp kreeg Ko van een postbode, Anton Gleuf, óók Bos. Sommige afleveringen trokken op zondagochtend meer dan een miljoen luisteraars. ‘Ik vond het ongelooflijk grappig om te doen en was er dag en nacht mee bezig. Het begin was ook zo leuk omdat ik ontdekte dat ik ook kinderverhaaltjes kon schrijven. Ik ging boekjes maken en schreef voor bladen. En dan ruik je al snel aan de televisie. De Avro had twee gebouwen, een voor de radio en een voor de tv. De gebouwen waren met elkaar verbonden. Op een gegeven moment begon ik de ingang van de tv te nemen. Dan kunnen ze vast aan me wennen, dacht ik.’ Het programma maakte van 1990 tot en met 1994 een comeback – deze keer op tv – als Ko de Boswachtershow.

Theo en Thea. Beeld ANP/Robert Hoetink

Theo en Thea (VPRO-tv, 1985-1989) Met tandjes en dikke brillen vormden Arjan Ederveen en Tosca Niterink in Theo en Thea een kibbelend duo dat alle mogelijke onderwerpen aansneed, onder meer drugs, prostitutie, seks, ongewenste intimiteiten en ‘lesbiennes’. Het jeugdprogramma werd al snel ontdekt door volwassenen en werd een culthit onder studenten. Controversieel was het ook. ‘Zelfs Roelof Kiers, de toenmalige directeur, vond het afschuwelijk. Na de eerste aflevering belde hij me op. Hij vroeg wanneer ik die rotzooi van het scherm zou halen. Gelukkig kwamen er ook heel veel positieve reacties. ‘Bij de VPRO had ik de vrijheid om te doen, te laten doen, wat ik wilde. Maar ik was niet de maker hè, dat waren anderen. Ik creëerde wel de mogelijkheden en ik heb een bepaalde smaak. Die smaak was heel goed zichtbaar.’

‘Abeltje’ (1998).