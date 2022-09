‘We zijn geneigd ons succes volledig aan eigen beslissingen toe te schrijven. Dat is gevaarlijk’

Mathieu Segers: ‘Ik heb niet ineens een bucketlist opgesteld.’ Beeld Erik Smits

In december 1991, tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht, wandelde de destijds 15-jarige Mathieu Segers van zijn huis in de Maastrichtse wijk Wyck naar Hotel Maastricht. Reden: dat was de plek waar de Duitse bondskanselier Helmut Kohl overnachtte.

‘Ik wilde hem zien’, zegt Segers, nu hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit van Maastricht. ‘In die tijd begon ik de krant te lezen. Ik was me ervan bewust dat de val van de Berlijnse Muur in 1989 een omwenteling op het Risk-bord betekende. En nu werd bij ons om de hoek onderhandeld over de nieuwe wereldorde. Ik vroeg me af wie de nieuwe leiders waren. Wat hebben ze te verkondigen? Ik vond dat spannend, als de eindfase van de Champions League.’

Segers, gekleed in een wit overhemd met korte mouwen en met witte Nike-gympen, ontvangt op een zomerse dag begin september in het gebouw van Studio Europa, het EU-expertisecentrum waaraan hij verbonden is. Voor het interview begint, leidt hij kort rond door de op een steenworp afstand gelegen Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. In het pand van Studio Europa wordt verbouwd. Segers’ kantoor is kaal, er staan een tafel, een nog niet opgehangen replica van de aquarel Europa van Paul Klee en een flinke boekenkast. Naast de driedelige Franse biografie van Charles de Gaulle staan daarin de tweedelige Duitstalige Erinnerungen van Helmut Kohl.

Hoge hekken voorkwamen begin jaren negentig een ontmoeting met de ‘kanselier van de eenheid’, vertelt Segers. Daarop stapte hij op zijn fiets en reed richting het Limburgse gouvernement, het provinciehuis, waar elf regeringsleiders en een president onderhandelden over onder meer de invoering van een gezamenlijke munt. Toen hij ook daar geen glimp opving van de hoofdrolspelers, concludeerde Segers dat hij de top het best via de televisie kon volgen.

Het gekibbel en gekonkel bij EU-onderhandelingen is Segers altijd blijven fascineren. Nu, ruim dertig jaar na ondertekening van het Verdrag van Maastricht, is hij een van de invloedrijkste stemmen in het Nederlandse Europa-debat. Met journalist Annette van Soest maakt hij tweewekelijks de podcast Café Europa, die volgens de intro gaat over ‘macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken’.

Hij schrijft ook boeken. Voor Reis naar het continent – Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden kreeg hij in 2013 de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar. Vorig jaar schreef hij drie veelbesproken essays: De tragiek van een land dat alles al weet in NRC en De val van Nederland en Kroniek van een jeune premier in De Groene Amsterdammer.

In datzelfde weekblad schrijft hij buitenlandcolumns die zijn doorspekt met verwijzingen naar Europese schrijvers als Jaan Kross, Nino Haratischwili en Roger Martin du Gard. Als de Nederlandse minister van Financiën zich tijdens de coronacrisis tegenover zuidelijke lidstaten bot opstelt, luidt de columnkop: ‘Het wordt hoog tijd dat Wopke Hoekstra Thomas Manns De toverberg gaat lezen.’

Segers, een meeslepend verteller, is regelmatig te gast bij programma’s als Buitenhof en Nieuwsuur. Eind 2021 was hij drie uur lang te gast op NPO Radio 1 bij het Marathoninterview.

Daar vertelde hij dat een jaar eerder dikkedarmkanker bij hem was geconstateerd, in een zeer vergevorderd stadium. De levensverwachting was kort, ‘eigenlijk maar een paar jaar’, zei hij tegen interviewer Sophie Derkzen. Er was ‘weinig meer mogelijk, behalve de allerzwaarste chemokuur’. Die sloeg goed aan, waardoor de situatie stabiliseerde en het zwarte scenario ietwat naar de achtergrond werd gedrukt. Desalniettemin bleef de diagnose, zo vertelde Segers destijds, ‘heel ernstig’.

Hoe gaat het nu met u?

‘Het is onverminderd heel ernstig. Deze zomer leek er kans op verbetering. Ik heb toen een operatie ondergaan, maar het resultaat daarvan viel tegen: er bleken veel te veel uitzaaiingen te zijn die niet op een eerdere scan te zien waren. Het is nu allemaal ongewis. Morgen begint weer een zware serie chemokuren.’

U oogt kerngezond.

‘Ondanks de chemo’s ben ik blijven sporten: vooral hardlopen, maar ook krachttraining en fietsen. Dat helpt bij het opvangen van de chemo’s. Wat ook bijdraagt, is dat ik niet het gevoel heb dat ik er alleen voor sta. Je hoort vaak dat dit een eenzaam proces is. Zo voel ik dat niet. Mijn gezin is een bron van kracht, maar ook de mensen eromheen.’

Mathieu Segers in Maastricht, waar hij woont en werkt. 'In deze fase van mijn leven, met mijn omstandigheden, ben ik blij dat ik hier ben.'

Tijdens het Marathoninterview zei u dat u deze periode ervaart als gewonnen tijd, maar tegelijkertijd bent u die tijd niet intenser gaan beleven. Dat verwarde u. Heeft u er inmiddels over nagedacht?

‘Net zoals staten dat zijn, ben ook ik natuurlijk een speelbal van de geschiedenis en kan ik me ergens wel aan dat gegeven overgeven. Dan blijft het leven eigenlijk normaal, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb niet ineens een bucketlist opgesteld, voel weinig behoefte aan grote veranderingen. Die constatering vind ik comfortabel, ik kom erachter hoe bevoordeeld ik ben. Daardoor beleef ik meer rijkdom in het normale leven.’

U bent literatuur nog meer gaan waarderen.

‘De diagnose heeft me geleerd hoofd- en bijzaken beter te scheiden.’

Wat leest u?

‘De grote Europese romans. Ik heb nu bijna Dokter Zjivago uit, van Pasternak. Eigenlijk is dat niet van deze tijd: het duurt tweehonderd pagina’s voordat je in het verhaal zit en dat geduld hebben we tegenwoordig niet meer. Maar als je volhoudt, krijg je ongelooflijk veel terug. Op elke pagina staan vijf originele ideeën.’

Uw broer Caspar vertelde dat u af en toe overdag twee uur op bed moet liggen. Tegelijkertijd werkt u stevig door. U bent samensteller van de nog te verschijnen Cambridge History of the European Union. Uw essays over Mark Rutte schreef u na de diagnose.

‘Opnieuw een kwestie van hoofd- en bijzaken. Net als mijn andere academische werk is die Cambridge History zo’n onderdeel van mezelf, die hoort bij mijn eerste levensbehoefte. Met het essay in NRC over de multiculturele samenleving liep ik al tien jaar rond. De Nederlandse politiek heeft sinds 2010 gevaarlijke afslagen genomen, die niet zonder gevolgen zijn gebleven. Het is niet betekenisloos als een premier in een brief aan alle Nederlanders schrijft: ‘Doe normaal of ga weg.’ Met de titel van Jesse Frederiks boek over de toeslagenaffaire, Zo hebben we het niet bedoeld, ben ik het ook niet eens. Zo hebben we het wél bedoeld. Toen ik als rijkstrainee bij het ministerie van Sociale Zaken werkte, hoorde ik al hoe racistisch sommige hoge ambtenaren over bevolkingsgroepen spraken.’

‘Nederland gaat gebukt onder een vals zelfbeeld van superioriteit bij de bevolking en bij de leidende politicus die bij diezelfde bevolking populair wil blijven’, schreef u in De Groene. Hoe is dat zelfbeeld ontstaan, en wat zijn daarvan de gevolgen?

‘Nederland is door de geschiedenis een instrumentalistisch land, gericht op het oplossen van problemen: we leggen dijken aan, pompen polders droog. Dit brengt brengt veel – watermanagement en architectuur zijn hier top of the bill – en zorgt ervoor dat we pragmatisch zijn, snel kunnen inspelen op trends. Nederland wordt vaak omschreven als een gematigd land, maar kijk eens hoe snel de arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, dat ging tamelijk radicaal. Als de kosten-batenanalyse positief uitvalt, weerhoudt weinig Nederland ervan om daar flink aan te verdienen.

‘Maar zo’n apolitieke mentaliteit leidt ook tot dedain voor ideologie en geschiedenis. We leven in het nu. Daardoor zijn we geneigd onze successen en mislukkingen – de afgelopen decennia waren dat vooral successen – volledig aan eigen beslissingen toe te schrijven. ‘Wilt u van mij leren? Dan moet u dat zo en zo doen.’ Dit is gevaarlijk, want zeker een klein land als Nederland is altijd een speelbal van de brute feiten van geografie en geschiedenis. Kijk naar de welvaart die we ontlenen aan de gasbel van Slochteren, of de handelsvoordelen die we danken aan de EU-markt. Als we ons bewuster waren van die afhankelijkheden, zouden we minder stellig neerbuigende posities innemen ten opzichte van anderen.

‘Dit gebrek aan zelfkritisch vermogen is ook terug te zien in de instituties. Landen als Italië en Duitsland hebben een president die de grondwet beschermt tegen de beukende krachten van de waan van de dag. Die taak wordt bij ons door niemand uitgevoerd. Zoiets wreekt zich in de toeslagenaffaire.’

Ook op individueel niveau hamert Segers op het belang van zelfreflectie, zeggen vrienden. Segers: ‘Ik denk dat je moet proberen om jezelf zo goed mogelijk te leren kennen, maar dat is moeilijk. Bovendien is het ongemakkelijk, omdat het altijd ook gaat over onvolkomenheden. Maar als je onvoldoende oog hebt voor het menselijk tekort, leef je onverschillig en doorgrond je situaties minder goed. Je ziet jezelf niet in de wereld, maar je ziet de wereld vanuit jezelf.’

Heeft u dat weleens parten gespeeld?

‘Ik heb al met al best een linkse opvoeding gehad. Een van mijn eerste werkervaringen op de universiteit was met een groep vrouwen die opkwam voor vrouwenrechten. Ik voelde daar verwantschap mee en vertelde dat ik tijdens de komende verkiezingen op een linkse partij wilde stemmen. Maar zij dachten dat ik provoceerde, dat ik ze in de maling nam.’

Waarom?

‘Misschien door mijn verschijning, misschien omdat ik van voetbal hield. Ik gaf mezelf bloot, en dat was op zichzelf al spannend. Maar die stripact werd niet gezien als oprecht, maar als grap. Zoiets kan een spiraal inzetten van verslechterende relaties, maar je kunt ook kiezen voor de louterende optie en jezelf afvragen: in hoeverre heb ik dit over mezelf afgeroepen? Wie ben ik in the eye of the beholder? Hoe ga ik daarmee om? In ons leven en in de politiek zijn deze vragen constant van belang.’

Caspar zei dat u zich bewust bent van uw ijdelheid.

‘Daar probeer ik zo veel mogelijk tegenwicht tegen te organiseren. Mijn bron van kracht is mijn wetenschappelijke kennis en niet mijn populariteit, zeg ik regelmatig tegen mezelf. Je bent een hoeder van je kennis en populariteit is daar een natuurlijke tegenstander van. Hoewel, en dat is een paradox, je die populariteit wel nodig hebt om wetenschappelijke kennis te verspreiden.’

Waarom is populariteit een tegenstander van kennis?

‘Populariseren is versimpelen, het afvlakken van nuances. Tot op zekere hoogte is dat nodig, want anders luistert alleen je eigen bastion. Maar het is een glijdende schaal: als je te veel populariseert, gaan mensen aan de haal met je ideeën. Het keynesiaanse model heeft weinig meer met de ideeën van Keynes te maken.’

De volgende dag wil Segers zijn ideeën via WhatsApp verhelderen. ‘Ik zie mijzelf meer als ‘doorgever’, denk ik, om die kunst/ideeën-keten die over de generaties gaat te hoeden zover ik dat kan’, schrijft hij. ‘Dat vind ik ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper en de geesteswetenschapper in het bijzonder. Wij hebben het privilege om als het ware een beetje in die keten te komen (via wat wel de Republiek der Letteren genoemd wordt, Res publica litteraria – een plek waar ik me enorm thuis voel). Dat privilege moet je delen met de samenleving zo goed je kan vind ik; daarbij de bovengenoemde balans bewakend. Dat neem ik uitermate serieus.’ Een minuut later volgt een nieuw bericht: ‘Je merkt: ik krijg als hulp bij opvangen chemo ook een pepmiddel 😅’

Discussiëren leerde Segers, de oudste van drie broers, op jonge leeftijd. Zijn ouders – vader was econoom en ondernemer, moeder onderwijzer – waren verbonden aan de Politieke Partij Radikalen (PPR), die in 1991 opging in GroenLinks. Onderweg naar school liep hij langs junks en zag hij heroïnespuiten op straat. Dat leidde aan de keukentafel tot gesprekken over eigen verantwoordelijkheid en medemenselijkheid.

Die onderwerpen kwamen ook terug als het ging over het geloof: Segers is gedoopt en deed de heilige communie, maar kerkbezoek bleef beperkt tot katholieke feestdagen.

Mathieu Segers: 'Mijn veiligheid is jouw onveiligheid. De menselijke reflex is om aan het eigen hachje te denken.'

Na een studie politicologie volgde zijn wetenschappelijke doorbraak in 2006, toen hij promoveerde met een proefschrift over de Frans-Duitse as tijdens de Europese integratie in de jaren vijftig, dat in het Duits is vertaald. In 2010 ging hij een jaar als Fullbright-Schumann Fellow naar Harvard en in 2013 naar Oxford als Senior Research Fellow. Op 1 januari 2023 begint hij als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De verhoudingen tussen Berlijn en Parijs zijn hem altijd blijven boeien. Of het nu de omhelzing is van Konrad Adenauer en Charles de Gaulle in 1963, de handdruk van Helmut Kohl en François Mitterrand bij de slagvelden van Verdun in 1984, of de ongemakkelijke omhelzing in 2021 tussen Emmanuel Macron en Angela Merkel: beelden van toenadering tussen Franse en Duitse leiders ontroeren hem.

Waarom?

‘De instructies die politiek leiders meekrijgen zijn gebaseerd op empirische analyses. Maar uiteindelijk komen ze allemaal voor onvoorzienbare dilemma’s te staan, waardoor ze moeten terugvallen op hun persoonlijke waarden en op sensus communis, gezond verstand. In de politiek is dat riskant: leiders behartigen staatsbelangen. De kunst van het politiek bedrijven – ik vind het echte kunst – is om met al die beperkingen, al die geheimen die je niet mag delen, tot oprechte onderhandelingen te komen.

‘In de vijfde eeuw voor Christus beschreef ​​Thucydides de logica van het veiligheidsdilemma: mijn veiligheid is jouw onveiligheid. De menselijke reflex is om aan het eigen hachje te denken. Ik bescherm mezelf tegen jou. Maar dan gaat de ander zich ook verdedigen, waardoor je in een wapenwedloop terechtkomt die uiteindelijk leidt tot grotere onveiligheid, ook voor jezelf. Het is ongelooflijk belangrijk om te bewijzen dat die andere werkelijkheid ook bestaat, de werkelijkheid van vreedzaam samenleven, van gemeenschappelijke belangen. Daarom is die omhelzing van Merkel en Macron zo symbolisch. Zij zijn als het ware staten op dat moment. En ondanks alles wat die staten elkaar in het verleden hebben aangedaan, stellen ze zich kwetsbaar op door te kiezen voor samenwerking.’

Hoe staat de EU er nu voor?

‘In de Europese beschaving zitten twee polen: die van de Verlichting, die uitgaat van maakbaarheidsidealen en universalistische ambities zoals mensenrechten. En die van de Romantiek, die uitgaat van tradities, gemeenschappen. Ook die is essentieel, want behalve eten, drinken en een dak boven je hoofd, is onderdeel zijn van een gemeenschap eveneens een eerste levensbehoefte. De twee polen zijn onverenigbaar, in het ideale geval beweegt de slinger in het middengebied.

‘Dit vraagstuk is een constante worsteling in de Europese beschaving. Tijdens en vlak na de Koude Oorlog verkeerde het Westen in een overwinningsroes en is de slinger doorgeslagen richting de Verlichtingspool. Maar als mensen het idee krijgen dat ze geen onderdeel van een gemeenschap meer zijn, gaan ze zich inwisselbaar voelen, bijvoorbeeld op de flexibele arbeidsmarkt, zoals in de film Sorry We Missed You. Daarom vliegt de slinger nu de andere kant op. De wereld en het leven blijken geen markt. Als tegenreactie identificeren mensen zich meer en meer aan de hand van hun stad, dorp of beroepsgroep.

‘Toch denk ik dat de EU er nu niet zwak voor staat. Met de oorlog in Oekraïne is er grote externe druk en dat leidt altijd tot het tellen van je knopen. De overgrote meerderheid van de Europeanen beseft dat Europese samenwerking de beste verdediging is tegen de horror die door het Rusland van Poetin ontketend is en de bedreigingen die daarmee gepaard gaan.’

Zelf bent u zes jaar geleden teruggekeerd naar uw geboortegrond. Waarom?

‘Ik hou enorm van Maastricht, maar vond het ook fijn om hier op mijn 18de te vertrekken. Ik weet ook niet of ik het als vooruitgang had gezien als ik hier voor mijn 40ste naar was teruggekeerd. Ik was het niet van plan, maar werd benaderd voor posities aan de universiteit – hoogleraar en decaan – die dermate interessant waren dat ik daar geen nee tegen kon zeggen.

‘In deze fase van mijn leven, met mijn omstandigheden, ben ik blij dat ik hier ben. Ik heb een seizoenskaart bij MVV, waar mijn zoon voetbalt bij de jongens onder 16. Ik ben formateur geweest bij de vorming van het college van B en W. Ik ken veel mensen, dat zorgt voor een extra dimensie aan geborgenheid. Weten dat je op je plek bent, dat is toch een privilege?’