‘We zijn elkaars klankbord en echokamer. Daardoor is creëren nooit eenzaam’

Imre en Marne van Opstal Beeld Rahi Rezvani

Ze hadden graag in Maastricht willen zijn, komende dagen, tijdens de 25ste editie van de Nederlandse Dansdagen, om het jubileum te vieren en de filmvertoning op te luisteren van hun dansfilm Baby Don’t Hurt Me (2021, vijf sterren in de Volkskrant). Maar ja, dan hadden Imre (33) en Marne (32) van Opstal – sinds 2014 een choreografenduo – nee moeten zeggen tegen modehuis Dior om in de Tuilerieën van Parijs deze week de choreografie te verzorgen voor hun modeshow van de nieuwe lente-/zomercollectie.

En dan hadden ze vandaag niet naar Canada kunnen vliegen voor het creëren van nieuw werk bij Ballet BC in Vancouver, dat in november in première gaat. Half september waren broer en zus nog in het Staatstheater Darmstadt voor hun bejubelde première van I’m Afraid to Forget Your Smile bij het Hessian State Ballet. En dan hebben we het nog niet over de muziekvideo’s die ze hebben gemaakt voor de Australische singer-songwriter RY X (alias van Ry Cuming): in ruige natuur dansen ze op zijn falsetstem een verwilderd liefdespaar. Én de net begonnen tour van de Zweedse popsensatie Lykke Li waarvoor ze de concertshow hebben gechoreografeerd en met een paar van hun vertrouwde dansers kolkende videoclips hebben gemaakt. De zangeres benaderde hen via Instagram, nadat ze opnamen van hun werk had gespot.

Het duo vliegt kortom de wereld over. Hun surrealistische, bijna onaardse bewegingstaal waarin ze de kwaliteit, sensualiteit én identiteit van hun dansers sterk naar voren halen, slaat internationaal goed aan. Marne heeft nog Amsterdam als thuisbasis. Imre leeft met haar Israëlische vriendin, Hen Yanni (actrice, model en dj) op een boerderij in Barbizon, dertig minuten van Parijs.

Toch weten broer en zus Van Opstal – hun bloedband wordt overal benadrukt – nog goed hoe ze twintig jaar geleden tijdens de Nederlandse Dansdagen in het net gebouwde Centre Céramique in Maastricht als piepjonge danstieners mochten optreden. Club Guy & Roni had de studenten van de vooropleiding dans in Venlo gevraagd mee te doen met een hippe performance-installatie in de nieuwe bibliotheek annex exporuimte van architect Jo Coenen. ‘In zwarte maatpakken liepen we tegen glazen wanden te improviseren’, weet Imre. ‘En daarvoor hadden we ook al in etalages van de Bijenkorf pop-updansoptredens gedaan voor winkelend publiek. Dat is ontzettend spannend als je zo jong bent.’

De dansfilm ‘Baby Don’t Hurt Me’ van Marne en Imre van Opstal. Beeld Rahi Rezvani

Marne herinnert zich hoe hij als 15-jarige zijn eerste ‘officiële’ choreografie maakte voor een choreografiewedstrijd tijdens de Dansdagen, over het ziekteproces van hun oma. ‘Ik werd tweede, een foutje van de jury natuurlijk’, lacht hij. ‘Maar ze dachten dat ik hulp had gehad omdat ze het zo’n volwassen dansstuk vonden. De meeste deelnemers hadden iets luchtigs gemaakt, tussen waslijnen met kleren.’

Later, als dansstudenten op de kunstvakopleiding – Marne deed de balletopleiding aan het Koninklijk Conservatorium, Imre de modern georiënteerde Rotterdamse Dansacademie aan Codarts – kregen ze geen vrij om in Maastricht op te treden of voorbeelden te zien. Maar eenmaal doorgedrongen tot de danstop – Marne danste elf jaar bij Nederlands Dans Theater, Imre switchte van NDT naar de minstens zo beroemde Batsheva Dance Company in Israël – stonden ze bijna elk jaar zelf op het hoofdpodium van de Dansdagen, soms als genomineerden voor een Zwaan voor de beste dansprestatie of dansproductie.

Imre: ‘Het leuke van dansen tijdens zo’n Gala van de Nederlandse Dans is het in de coulissen treffen van collega’s van andere gezelschappen. Dat gebeurt zelden. We zijn misschien wel concurrenten, maar dat ervaart niemand zo. Iedereen in de danswereld is supportive naar elkaar.’

Over het genomineerd zijn voor een Zwaan – de Nederlandse dansversies van de Oscars, die op de openingsavond van de Dansdagen worden uitgereikt – zijn ze minder te spreken. ‘Een keer moesten we, toen we niet wonnen, nog diezelfde avond performen. Dat vragen ze ook niet van acteurs bij de Oscaruitreiking’, oordeelt Marne over het prijzengala dat vanavond wederom de 25ste editie aftrapt. ‘Het blijft vreemd, je hebt je strepen al verdiend. Je hebt een supermooi seizoen gedraaid met door publiek hooggewaardeerde choreografieën. En dan beland je begin oktober in een wedstrijd waarvoor je je niet hebt aangemeld. Zo’n prijzencircus overkomt je.’ Al benadrukt hij dat de Zwanen wel goed zijn voor de zichtbaarheid van de dans en van dansers.

In 2016 danste Marne bij NDT in The Lost Room (2016) van Franck Chartier, die een Zwaan won voor meest indrukwekkende dansproductie. Imre heeft in haar geboortehuis in Velden een Zwaan op de kast staan. Ze won het beeld voor haar volgens de VSCD-jury ‘onuitputtelijke, sensuele en hypnotiserende’ optreden in Salt Womb (2017) van het duo Sharon Eyal en Gai Behar. Imre: ‘Maar zo’n prijs definieert je carrière niet.’

I’m Afraid to Forget Your Smile van Marne en Imre van Opstal. Beeld Maxwell Aurelien James

Wat hun carrière wel definieert? Als ze moeten kiezen, toch hun symbiotisch sparren. Dat doen ze al vanaf het moment dat ze opgroeiden als queer pubers in Limburg. En dat doen ze nog steeds, nu ze als choreografen creatief moeten presteren bij topgezelschappen, zoals The Rambert Dance Company in Engeland en het Göteberg Ballet in Zweden, of meewerken aan de nieuwe installatie van de Amerikaanse kunstenaar Jordan Wolfson. ‘We zijn elkaars klankbord en echokamer. Daardoor is creëren nooit eenzaam, hoe groot de belangen van zo’n totaalproductie ook zijn. En we houden elkaars voeten op de grond.’

25ste editie Nederlandse Dansdagen: 30/9 t/m 6/10 op diverse locaties in Maastricht en online. NTR zendt op 9, 11 en 14 oktober 25 jaar Nederlandse Dansdagen uit met Jan Kooijman en Redouan Ait Chitt en o.m. archiefbeelden uit een kwart eeuw Dansdagen. De dansfilm Baby Don’t Hurt Me van Marne en Imre van Opstal wordt samen met Mist van Damien Jalet vertoond op 5/10 in Lumière, Maastricht. De muziekvideo Your Love van RY X, waarin beiden zelf dansen, is onderdeel van het online Cinedans Shorts-programma van de Nederlandse Dansdagen.