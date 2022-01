We zijn benieuwd naar uw mening over Naar het paradijs, de nieuwe roman van Hanya Yanagihara

Hanya Yanagihara Beeld Getty

De Volkskrant Leesclub is enthousiast begonnen aan het eerste deel van de roman Naar het paradijs van Hanya Yanagihara. Dit deel, ‘Washington Square’, speelt zich af in 1893. De hoofdpersoon is de 28-jarige David Bingham, oudste kleinkind van grootvader Nathaniel Bingham. David woont bij zijn grootvader in het grote huis aan Washington Square. In de Leesclub wordt hij door leden getypeerd als ‘eenzaam’, ‘onzeker’, ‘een man met een onderdrukte (seksuele) identiteit’. Meerdere lezers moesten opvallend genoeg aan personages van Louis Couperus denken. Is David een mannelijke Eline Vere?

Leesclubbegeleider Hans Bouman stipt een ander interessant punt van Naar het paradijs aan: het verhaal wijkt op essentiële punten af van het Amerika anno 1893 dat wij kennen uit de geschiedenisboeken. Bijvoorbeeld als het gaat om de tolerantie op het gebied van huwelijken en relaties tussen partners van hetzelfde geslacht.

Hoe heeft u deze ‘alternatieve werkelijkheid’ ervaren? Als een interessant gedachtenexperiment? Of juist irritant? Acht u het geloofwaardig dat de geschiedenis heel goed anders had kunnen lopen, zoals Yanagihara suggereert?

We zijn benieuwd naar uw mening! Leest u mee? U vindt onze leesclub op Facebook.