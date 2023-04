We zetten de biergooier op de middenstip en supporters slaan de zondebok tot moes

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: laat de kwaden onder de goeden lijden.

FC Groningen - NEC duurde slechts achttien minuten. Een 18-jarige jongen gooide bier naar een grensrechter en de nieuwe regels schrijven voor dat de wedstrijd dan definitief wordt gestaakt. De biergooier werd onmiddellijk afgevoerd en in een politiecel gegooid, maar niet voordat hij een ferme tik kreeg van een veel oudere medesupporter. Een andere boze man stompte hem in zijn rug. De biergooier kon zich niet verweren, want hij werd stevig vastgehouden door twee stewards.

De ‘corrigerende tikken’ oogstten waardering op sociale media. Volwassen mannen mijmerden over de tijd dat ze zelf nog corrigerende tikken kregen. Dat heeft ze tot de brave burgers gemaakt die ze nu zijn. Als de situatie daarom vraagt, slaan ze hun eigen kinderen ook weer. Zoiets wordt van generatie op generatie overgedragen. Bij ESPN waren ze evenzeer te spreken over de eigenrichting: Jan Joost van Gangelen vond de klappen ‘terecht’, Hugo Borst noemde het goedkeurend ‘een ouderwetse lijfstraf’.

De waardering voor deze ouderwetse barbarij biedt een oplossing voor het probleem dat door de nieuwe regels ontstaat. Duizenden fans zijn nu immers de dupe van het gedrag van een eenling. Ze hebben betaald voor negentig minuten vermaak, daarom stel ik een vervangend programma voor in Romeinse stijl. We zetten de biergooier op de middenstip en de harde kernen van beide supportersgroepen – voetbal kan wel degelijk verbroederen – slaan de kersverse zondebok tot moes. Als de bloedende klootzak bijna het leven laat, beslist een hoogwaardigheidsbekleder vanuit een skybox met een duim omhoog of omlaag over de genadeschop. Dat oordeel hangt sterk af van de wil van het goedbedoelende volk op de tribunes, dus meestal overleeft de biergooier het niet. Dat kun je een te zware straf vinden, maar daar kan ik niet zoveel mee: de regels van de KNVB zijn glashelder.