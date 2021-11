‘We voelden wel druk, maar eigenlijk pas nadat de eerste vier kinderen waren bevrijd’

Uit The Rescue

Wat is een held? Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest, schreef Willem Frederik Hermans in zijn roman De donkere kamer van Damocles, kernachtig en onsentimenteel.

Maar omvat zijn definitie ook de duikers die in de zomer van 2018 twaalf Thaise voetballertjes en hun coach wisten te bevrijden, uit de kilometers diepe en door moessonregens overstroomde Tham Luang-grot? Elk onvoorzichtigheid van hun kant zou een zekere dood tot gevolg hebben gehad, van de duikers en de kinderen. Zo demonstreren filmmakers Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin in The Rescue, een uit simulaties en origineel filmbeeld van de duikers opgebouwde reconstructie van de onwaarschijnlijk riskante reddingsoperatie, die deze week uitgaat in de Nederlandse bioscopen.

De jongens in de grot Op 23 juni 2018 ging een junior voetbalteam de Tham Luang grot in Noord-Thailand in, met hun 25-jarige coach. Ze werden overvallen door de vroeg ingevallen moessonregens. Pas na tien dagen wisten grotduikers hun locatie te bereiken. Er waren tienduizend mensen betrokken bij de reddingsoperatie, onder wie meer dan honderd (grot)duikers en enkele duizenden soldaten. Twee Thaise militaire duikers kwamen daarbij om: een vanwege zuurstoftekort, de ander maanden laten vanwege een in de grot opgelopen bloedinfectie.

Amateurduikers

Nadat was gebleken dat de militaire duikers van Thaise elite-eenheid Navy Seals niet verder kwamen in de grot, vanwege het minimale zicht, de zeer nauwe doorgangen en hevige stromingen, speelde een Engelse amateur-speleoloog een briefje door aan de Thaise minister van Sport en Toerisme. Kijk, schreef de man, die het Tham Luang-stelsel ooit (in droge tijden) in kaart had gebracht: dit zijn de allerbeste grotduikers die er zijn, déze mannen moet je hebben. En zo werd een stel Britse duikers ingevlogen. Grotnerds, die hun vrije tijd bij voorkeur spenderen in de krochten van ’s werelds diepste, ondergelopen rotsholtes. Eenmaal onder de grond, verklaart een van de Engelse grotduikers in de film, valt de mens uiteen in twee soorten. ‘Of je denkt: ik zit nu onder vele tonnen rots, mijn leven is in gevaar. Óf je zegt: mijn hele wereld is nu beperkt tot deze nauwe doorgang. En eigenlijk is dat wel prima.’

De ingevlogen grotduikers genoten niet meteen het vertrouwen van de militaire duikteams en internationale reddingsbrigades ter plaatse, die zich verbaasden over de versleten duikpakken en zelfgeknutselde uitrusting van de ‘weekendhobbyisten’. Maar die bleken veel beter toegerust voor de specifieke omstandigheden dan de Thaise militaire duikers, van wie er twee zouden overlijden ten gevolge van de reddingsactie.

Regisseursechtpaar Jimmy Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi. Beeld Getty Images

Elizabeth Chai Vasarhelyi (42), die wat tijd vrijmaakt om te videobellen met de Volkskrant, tilde de klimdocumentaire uit de extreme-sportniche, samen met haar co-regisserende echtgenoot (en oud-klimmer) Jimmy Chin. Allereerst met het visueel verbluffende Meru (2015), waarin drie vrienden zich (bijna) stukbijten op een vrijwel onmogelijk te beklimmen piek in het Himalaya-gebergte. En vervolgens met Free Solo (2018), hun adembenemende bioscoophit over de zonder zekeringen klauterende klimjunk en sociale buitenstaander Alex Honnold, waarmee ze de Oscar voor beste documentaire wonnen.

‘Meru ging over vriendschap. Free Solo over iemand met een ongekend gedurfde droom en die droom ook waarmaakt. Wat zijn dit voor mensen, die zo boven zichzelf kunnen uitstijgen? Dat is de vraag die onze films met elkaar verbindt. En verder wil ik gewoon dat iemand zoals mijn moeder, die accountant is, óók betrokken kan raken bij het verhaal, op emotioneel niveau. Die duikers in The Rescue zijn eigenlijk een stel doodgewone gasten: van een gepensioneerd brandweerman tot een ict-consultant, die zich in het weekend storten op hun vreemde obscure sport. Maar nu – in het licht van de reddingsoperatie – kun je óók stellen dat ze zich eigenlijk al decennia lang aan het voorbereiden waren op dit ene moment, waarop juist zij de mensen in die grot kunnen redden.’

The Rescue

Het zijn ook drie documentaires waarin de dood voortdurend dichtbij is. ‘De dood is altijd dichtbij’, zegt Vasarhelyi, vrolijk lachend. ‘Maar het ervaren van die nabijheid stelt ons in staat om de essentiële vraag te stellen: wie zijn we, als mens? Die zomer van 2018, waarin de reddingsoperatie in The Rescue plaatsvond, was best een sombere tijd in de wereld, politiek gezien. En hier zag je ineens hoe allerlei mensen in Thailand samenkwamen, van alle denkbare achtergronden, religies en nationaliteiten, om samen iets voor elkaar te krijgen dat volstrekt onmogelijk leek. Het is een hoopvol verhaal.’

Ethisch dilemma

Het is ook een krankzinnig verhaal, waarbij de grotduikers en reddingsteams voor een uiterst penibele ethische afweging kwamen te staan. The Rescue toont de overal uitgezonden beelden van de kinderen wanneer ze na tien dagen eindelijk achter in de grot worden aangetroffen. Het schijnsel van de zaklantaarns van de duikers valt op de ingevallen gezichten van de Thaise jochies, in vervuilde voetbalshirts. ‘Kunnen we naar buiten?’, vragen ze in hun beste Engels. ‘Nee, vandaag niet’, is het antwoord. De enige route naar buiten is de urenlange en deels inktzwarte grotduik, die ook voor de meest geoefende duikers levensgevaarlijk is. Ondertussen dringt de tijd: de luchtkwaliteit neemt af, het waterniveau stijgt.

Voor wie de berichtgeving over de redding in 2018 niet heeft gevolgd of deels vergeten is, volgt hier een spoilerwaarschuwing. Al is The Rescue niet minder imponerend voor de kijker mét kennis van de exacte reddingsmethode.

Chris Jewell, een van de duikers: ‘Na het eerste succes voelde je dat iedereen dacht: hé, dit kan! Alsof ze ervan uit gingen dat het nu verder wel goed zou komen.’

Twee van de Engelse duikers waren deze week in Amsterdam, ter promotie van de documentaire. Ict-consultant Chris Jewell (39) en militair Connor Roe (29), beiden fervent hobbygrotduiker.

‘We transporteren wel vaker dingen onder water door een grot’, zegt Jewell. ‘Delen van onze uitrusting bijvoorbeeld. We zijn daarin getraind: het manoeuvreren met uiteenlopende voorwerpen door onderwater-passages. Maar nooit met een lading die zo kostbaar was als deze.’

De Thaise kinderen, ingepakt in duikkostuum, kregen kalmeringstabletten zodat ze onderweg niet in paniek zouden raken, zo luidde de summiere informatie van de Thaise autoriteiten. Later werd duidelijk dat ze daarnaast onder volledige narcose waren gebracht, met ketamine-injecties. Dit onder toezicht van een Australische anesthesist, die toevallig óók hobbygrotduiker was. Met de handen vastgebonden, als pakketjes, werden ze vervolgens urenlang door de ondergelopen tunnels gesleept. Opnamen van het injecteren en prepareren van de kinderen zijn te zien in The Rescue.

‘Ik was helemaal vergeten dat dokter Harris (de anesthesist, red.) een cameraatje mee had’, zegt Jewell. ‘Dat was ook voor zijn eigen veiligheid: hij vond dat wat hij deed moest worden vastgelegd, mocht het verkeerd gaan.’

Connor Roe, een van de duikers: ‘Dan voelde je ineens de greep van een hand, die je los moest wrikken, soms ook van een slang van je duikuitrusting.’

Roe: ‘We waren in teams opgedeeld. Er waren hoofdduikers en ondersteuningsduikers, die de kinderen op kritieke locaties en lastige plekken een stuk overnamen. Harris gaf de eerste dosis, maar we wisten dat de anesthesie onvoldoende was voor de hele tocht, dus onderweg moesten we de kinderen opnieuw verdoven, met een prik door hun wetsuit. Mensen die uit een narcose komen doen soms vreemde dingen: dan voelde je ineens de greep van een hand, die je los moest wrikken, soms ook van een slang van je duikuitrusting.’

Risico’s

Jewell: ‘In de film hoor je dokter Harris de risico’s opsommen: de vele manieren waarop een verdoofd iemand zou kunnen overlijden, in deze situatie (zoals het inslikken van de tong, een stokkende ademhaling, red.). Wij concentreerden ons op het manoeuvreren door het water en het injecteren. We voelden wel druk, maar eigenlijk pas ná de dag waarop de eerste vier kinderen werden bevrijd. Tot dat moment was het een experimentele techniek, iets wat mis kón gaan. Dat zou uiteraard heel zwaar zijn geweest. Maar na het eerste succes voelde je dat iedereen dacht: hé, dit kan! Alsof ze ervan uit gingen dat het nu verder wel goed zou komen. Als het daarna nog mis was gegaan, zou het ook persoonlijk zijn: dan lag het mogelijk aan de duiker in kwestie.’

Op een zeker moment, terwijl hij een verdoofd kind meetrok door een volledig ondergelopen stuk grot, zonder enig zicht, raakte Jewell het veiligheidskoord kwijt. Ook dat is gereconstrueerd in de documentaire. ‘Eerst sprak ik daar niet over: ik wilde ook liever niet dat mijn ouders en vrouw dat zouden moeten zien. Maar ik voelde me gerustgesteld door Jimmy en Chai: ze maken het niet te sensationeel in hun film, maar gewoon zoals het was. Tuurlijk, mijn hart klopte wel wat sneller. Maar de sleutel is: zo kalm mogelijk blijven. Uiteindelijk vond ik een elektrische kabel die ik kon volgen, al wist ik dan niet waarheen.’

The Rescue

De filmindustrie dook boven op de reddingsactie, prompt na de goede afloop. Netflix strikte de exclusieve rechten van de Thaise kinderen, voor een serie die inmiddels in de maak is. En studio MGM sloot een deal met de duikers: de survivalfilm Thirteen Lives, met sterrencast (Viggo Mortensen, Colin Farrell) en regisseur Ron Howard is al opgenomen. Ook werd er rap een Thaise speelfilm gemaakt, The Cave, die verscheen in 2019. En National Geographic, onderdeel van Disney, zette in op de documentaire. Regisseur Vasarhelyi: ‘Omdat de rechten op de verfilming van de levens van de Thaise kinderen al in bezit waren van een andere studio, kon ik ze niet interviewen. Wel mocht ik ze ontmoeten, om gewoon wat te praten. Uiteindelijk beschouw ik mezelf als journalist, en er lag dus wel een fundamenteel probleem. Er was ook maar heel weinig beeldmateriaal bekend van binnen in de grot. Dus hoe doe je dat dan, in een documentaire?’

Exact vastleggen

Uiteindelijk werden er onderwateropnamen gemaakt in de Engelse Pinewood-studio’s, met de echte grotduikers. ‘Ik zou het niet náspelen willen noemen. Ik denk dat ze meteen opgestapt waren, als we ze hadden gevraagd zichzelf te acteren. Maar ze wilden ons wel graag laten zien hóé ze het hadden gedaan. Ik vond dat ook belangrijk, om het zo exact mogelijk vast te leggen. Niemand heeft dat eerder gezien.’

Ook is The Rescue doorspekt met echt beeld van de reddingsoperatie, deels vastgelegd door de Thaise militaire duikers, die cameraatjes bij zich droegen en filmden in de drogere ‘kamers’ op de kilometerslange overspoelde route naar de ingesloten kinderen. ‘Die beelden werden een obsessie voor me: ik móést ze hebben. Ik heb twee jaar lang via Zoom onderhandeld met de Thaise Navy Seals: steeds was het nee. Toen ik mijn tweede covid-vaccinatie binnen had, ben ik meteen op het vliegtuig gestapt naar Thailand. Toen wist ik ze pas te overtuigen.’

Goeie speelfilms over hun sport zijn schaars, zegt duiker Jewell. ‘Er zijn wel blockbusters over speleologen en grotduikers, maar die zijn tamelijk euh, fictief. Zoals The Descent.’ (Over een groepje vrouwelijke speleologen, die diep in een grot monsters aantreffen.)

Roe: ‘Of Sanctum!’ (Rampzalige grotduik-expeditie in de ‘moeder aller grotten’, sommige duikers raken in een psychose.)

Jewell: ‘Geen films waar je blij van wordt, als grotduiker. Hollywood pakt de sport en kantelt die dan zo dat het voor ons niet herkenbaar is. Maar Thirteen Lives van Ron Howard wordt wel anders. Een paar van ons waren op de set, als consultants. De film gaat uit met Pasen, in 2022. Als duikers hebben wij er vertrouwen in: een goeie representatie van onze sport.’