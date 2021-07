‘We mogen weer op vakantie’, zei Sybrand Niessen. Triomfantelijk balde hij zijn handen even tot vuisten

Waarschijnlijk, als een lichte misantropie u niet helemaal vreemd is, kent u het gevoel wel. U bent ergens op vakantie. Het is fijn, warm en de lucht ruikt lekker. Het eten is niet heel bijzonder, maar wel puur en de tomaten smaken echt naar tomaten. De mensen zeggen u vriendelijk gedag op straat, u bent ontspannen en vastberaden om deze houding, deze vriendelijke ontspannenheid mee terug te nemen naar huis. Maar dan ziet u ze (meestal hoort u ze eerst). En zij zien u. O god, Nederlanders.

Als u dat gevoel zou inkoken, tot een bal zou kneden, om het vervolgens uit te rollen met een deegroller en daarna keihard tegen een muur van het gebouw van Omroep Max te gooien, zou u Max vakantieman krijgen. Maandagavond begon een nieuw seizoen van het programma, dat het midden houdt tussen een reisprogramma, een consumentenprogramma en een all-inclusivegroepsreis naar Alanya met iedereen die ooit heeft meegedaan aan Droomhuis gezocht.

‘We mogen weer op vakantie’, zo leidde Sybrand Niessen vanuit de studio de slutty summer van Omroep Max in. Triomfantelijk balde hij zijn handen even tot vuisten. ‘Na anderhalf jaar vol beperkingen lijkt het erop dat we weer veilig de grens over kunnen.’

Naast Niessen zat Dirk Jan Nieuwenhuis, directeur Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nieuwenhuis werd meteen het vuur na aan de schenen gelegd door een ontketende Niessen, die even zijn Sven Kockelmann-pak had aangetrokken. Hij vond ze maar ‘grillig’, al die reisadviezen, die ‘in een moordend tempo’ veranderden.

Even later moest het failliete D-Reizen er – terecht – aan geloven in een reportage over de vele mensen die gedupeerd zijn door het reisbureau en nog steeds zitten te wachten om hun zuurverdiende centen terug te krijgen. Zo hadden Sophia Hobday en haar echtgenoot een reis geboekt naar Canada, omdat Sophia van jongs af aan helemaal gek is van Winnetou en daar ‘de hele indianenroute’ wilde gaan doen. Hun vliegtickets hadden ze via D-Reizen besteld, maar het geld hadden ze nooit teruggekregen. Om het verslag wat meer gravitas te geven werden Sophia en haar man gefilmd terwijl ze verontwaardigd naar binnen keken bij een gesloten filiaal van D-Reizen.

Het werd nog beter. Quintis Ristie maakte een hallucinant item over Limburg (‘VLAAI!’) en het Drielandenpunt, waarin twee teleurgestelde mensen zeiden dat ze er eigenlijk niet zoveel aan vonden. ‘Nu zie je een paal, en dat is het eigenlijk.’

Henk Krol in zijn eigen B&B. Beeld Omroep Max

Daarna bezocht de mysteryguest van Max vakantieman de B&B van voormalig 50Plus-voorman Henk Krol. Hij had er weinig op aan te merken, behalve wat stof, zachte matrassen en te weinig kleerhangers (en een paar lijken in de kast). Aan Piet Paulusma de eer om elke week het programma af te sluiten met zijn weerbericht. Hij was vrij slecht te verstaan, maar ik weet niet of dat kwam door zijn stemgeluid en het onregelmatige naar adem happen, of doordat mijn afweersysteem gewoon goed functioneert.

Enfin, het wordt lekker weer.