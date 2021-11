We moeten het weer even een tijdje zonder Media Inside doen. En dat is voor niemand leuk

Geweldig, bijna zenuwslopend interview met Jan Slagter, vorige week in The New Yorker van de lage landen: Weekend. Er werd hem gevraagd naar Media Inside, het programma waarin Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman de hoogte- en dieptepunten van de mediaweek bespreken. Daarin is Slagter met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Hij zou zelfs een keertje te gast zijn, maar nadat hij ‘volksmenner’ genoemd werd, zegde hij af – wat genoeg zegt over hoe serieus Slagter zichzelf neemt.

Enfin, Weekend vroeg ernaar. ‘Ik wil er eigenlijk geen woorden aan vuil maken’, begon Slagter zijn antwoord, om vervolgens alle woorden die nog over waren voor het interview eraan vuil te maken. Ik zal u de volledige tirade hier besparen, maar de kans dat Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen in de nabije toekomst te zien zullen zijn als presentatoren van Heel Holland bakt, Nederland in beweging of Max Vakantieman lijkt (jammer genoeg) vrij gering. ‘Er kijkt geen hond naar dat programma’, blafte de Max-baas over Media Inside.

Dat is niet helemaal waar. Deze hond keek vrijdag gewoon en zag tot zijn grote vreugd een item voorbijkomen waarin misdaadverslaggevers met honden werden vergeleken, of honden met misdaadverslaggevers. Alberto Stegeman was een pitbull, want ‘moedig en intelligent’, ‘bevecht vijand tot de dood’ en ‘doet zich anders voor dan hij is’. Kees van der Spek, ‘groot, log en betrouwbaar’, was een sint-bernard. Ewout Genemans was een poedel, want ‘wendbaar ras’, ‘wordt ingezet als showhond’ en ‘zoekt aandacht bij verveling’. Daarna volgde er een emotionerende compilatie van Ewout Genemans waarin hij politieagenten complimenteert met het oplossen van een zaak. ‘Mooie actie, ronde zaak.’

Marcel van Roosmalen (links) legt in Media Inside de overeenkomsten uit tussen misdaadverslaggever Alberto Stegeman en een pitbull (uiterst rechts).

Leonie ter Braak, die samen met Nicolaas Veul te gast was, wees er en passant nog even op dat Alberto Stegeman het begrip catharsis nogal letterlijk neemt en vlak voor een onthulling altijd even moet poepen. Nooit geweten dat ik dit wilde weten. Wellicht staat het nog in relatie tot het dieet van De Misdaadverslaggever, want in een volgend item boog Van Roosmalen, aanwijsstok in de hand, zich over de eetgewoonten van Telegraaf-verslaggever en fenomeen Mick van Wely. Gigantische hoeveelheden paling, een absurd groot stuk vlees in een grillpan en een ogenschijnlijk heel wild zwijn, in mootjes gehakt met Hongaars buskruit erover. In een pan. Onsmakelijk? Enorm. Maar wederom: nooit had ik kunnen bevroeden dat ik dit zo graag wilde weten.

Ik kan het mis hebben, maar volgens mij werkt een televisieprogramma op het moment dat het de kijker iets voorschotelt waarvan de kijker niet wist dat die het voorgeschoteld wilde krijgen. Ingewikkelde en middelmatige formulering, ik weet het. En dat ik hier een televisieprogramma bespreek dat andere televisieprogramma’s bespreekt, maakt het allemaal niet veel overzichtelijker. Hoe dan ook, na de seizoensafsluiter van afgelopen vrijdag moeten we het weer even een tijdje zonder Media Inside doen. En dat is voor niemand leuk.

Voor bijna niemand dan.