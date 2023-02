‘We missen beelden waarin vulva’s en penissen worden genormaliseerd. We moeten gewoon bloot durven zijn’

Femmy Otten in haar atelier in Den Haag. Beeld Erik Smits

Je zou het niet zeggen, als je haar nieuwste tentoonstelling bekijkt. Toch was het thema ‘moederschap’ tijdens de artistieke opleiding van Femmy Otten jarenlang taboe. ‘Op de academie was de boodschap dat je moest kiezen’, zegt ze, ‘je werd óf moeder, óf kunstenaar.’ Niet alleen uit praktische overwegingen, trouwens. ‘Het idee was ook dat je als moeder niets interessants meer te vertellen zou hebben.’ Inmiddels is ze zelf moeder van twee dochters en weet ze wel beter: ‘Ik heb juist eindelijk iets te vertellen.’

Eindelijk iets te vertellen? Wie de kunstenaarscarrière van Femmy Otten (41) de afgelopen jaren volgde, had niet de indruk dat ze ooit verlegen zat om vertelstof. Otten studeerde aan de Koninklijke Academie van beeldende Kunsten in Den Haag, het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Gent en de Rijksakademie in Amsterdam. Met haar persoonlijke, kwetsbare kunst won ze in 2013 de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. ‘Zij bedrijft de liefde met haar materiaal’, aldus de jury. Dat materiaal was toen vooral gips, hout, marmer of olieverf. Nu is daar ook bijenwas bij gekomen, ‘daar kwam mijn dochter mee thuis van de vrijeschool.’

Liefde, seksualiteit, moederschap

In haar kunst vermengt ze een klassieke, eeuwenoud lijkende beeldtaal met thema’s uit haar eigen leven zoals liefde en seksualiteit, en, sinds een paar jaar, het moederschap.

Dat ze inderdaad veel over dat thema te zeggen heeft, wordt direct duidelijk in de ontroerende, intieme en bij vlagen ook grappige expositie We Once Were One. Niet dat haar tentoonstelling, met schilderijen, sculpturen en performances van de afgelopen tien jaar, alleen daarover gaat. Wel is het alsof het lichamelijke en tactiele dat haar werk altijd al zo aantrekkelijk maakte, extra goed tot uitdrukking komt in de kunstwerken die ze sinds 2017 maakte met zwangere lichamen, bevallingen en baby’s als onderwerp.

Femmy Otten, zonder titel (2022), in de tentoonstelling ‘We Once Were One’ in Stedelijk Museum Schiedam. Beeld Foto Aad Hogendoorn

Zo loop je meteen bij binnenkomst van de tentoonstelling aan tegen een schilderij van een bevalling. Een bolle buik in bad, daaronder opengesperde benen en gezwollen vulvalippen waaruit de ronding van een hoofdje naar buiten steekt. Bloed loopt het water in, terwijl krullende badwatergolfjes het geheel iets lieflijks geven. Het is een typisch Otten-schilderij: betoverend van schoonheid en tegelijkertijd ongecensureerd. Ook haar surrealistische humor kan ze blijkbaar in dit thema goed kwijt. Bij een muurschildering steekt een paar marmeren billen uit de muur, met op iedere bil een oog geschilderd. Onder de bilspleet piept een babyhoofdje tevoorschijn: hier ben ik!

Femmy Otten, zonder titel (2022). Beeld Gert Jan van Rooij

Deze ervaring moet gescheiden blijven van mijn kunst, dacht Otten aanvankelijk nog bij de geboorte van haar eerste dochter. ‘Maar ik ben een open boek, en alles wat ik meemaak vindt een weg in mijn werk. Dus toen die gedachte opkwam, wist ik ook dat ik daar juist iets mee moest.’

We spreken elkaar in haar atelier op de bovenste verdieping van een oude school in Den Haag. In een deel van de ruimte staat een werkbank bezaaid met gutsen, hamers en beitels, in het andere liggen tubes olieverf klaar. Middenin het houtatelier staat een ladder onder een luik naar het dak, ‘daar kan ik net een strookje zee zien’. Otten spreekt open en associatief. Haar emoties schieten tijdens het gesprek heen en weer. ‘Ik ben moe, dan krijg je dat.’ Ze straalt, bijvoorbeeld als ze het heeft over de tentoonstelling, op andere momenten breekt haar stem bijna van verontwaardiging. Een stellige uitspraak kan zomaar eindigen met een kwetsbaar: ‘Toch?’

Femmy Otten: ‘Schoonheid maakt je als kijker open. Daarna hoop ik je iets anders te vertellen.’ Beeld Erik Smits

‘Ik ga mijn schaamte achterna’, zei Otten bij haar vorige museumtentoonstelling in Nederland, in de Ketelfactory Schiedam in 2017. Inmiddels schaamt ze zich naar eigen zeggen voor weinig meer. Maar ze kan zich wel enorm opwinden over wat ze maatschappelijke schaamte noemt. ‘Het Stedelijk Museum Schiedam postte dit op Instagram en het werd meteen verwijderd’, zegt ze terwijl ze op haar telefoon het schilderij met de bevalling in bad laat zien. ‘Preutsheid grijpt wild om zich heen, dat baart me echt zorgen.’

Ze merkte het tien jaar geleden al, toen ze voor een Haagse middelbare school een beeld zou maken: een marmeren buste van een vrouw. ‘Dat werd afgewezen vanwege de blote borsten. Alles rond het naakte lichaam wordt direct in de sfeer van pornografie getrokken. We missen beelden waarin naakte lichamen, vulva’s en penissen, maar ook seksualiteit, genormaliseerd worden. We moeten gewoon bloot durven zijn, dat is onderdeel van het leven.’

Femmy Otten, ‘One Tear At The Time’ (2020). Beeld Gert Jan van Rooij

Zelf miste ze tijdens de zwangerschap en geboorte van haar twee dochters beelden waarin die ervaring op een eerlijke manier in beeld werd gebracht. ‘Bij die bevalling kwam zo’n oerkracht vrij, dichter bij iets puur instinctiefs kom je als mens waarschijnlijk niet. Het was zo vleselijk! Dat zie ik niet terug in onze huidige beeldcultuur. Veel beelden die je nu van zwangerschap en bevallingen ziet zijn zo gestileerd, vaak zijn het lijntekeningen of zijn ze op een andere manier gladgestreken.’

‘Wees aanwezig! Neem ruimte in!’

Onbeschaamd ruimte opeisen voor het lichaam, met name het vrouwelijk lichaam, dat zou je haar missie als kunstenaar kunnen noemen. ‘Ik vind dat bij mijn dochters ook heel belangrijk. Als mijn vriend tegen ze zegt dat ze stiller moeten lopen, dan zeg ik: ‘Nee! Wees aanwezig, neem ruimte in!’ Voor mij is dat essentieel, ik denk dat dat het activisme in mijn werk is. Ik wil de vrouw haar vlees teruggeven.’

Toch zijn vleselijkheid en activisme niet de eerste woorden waar je aan denkt bij haar werk. Zeker, ze laat zwangere lichamen en bevallingen onverbloemd zien en naakte vulva’s en penissen figureren volop in haar beelden en schilderijen. Tegelijkertijd oogt haar werk heel mooi en lieflijk: de schilderijen hebben zachte kleuren, haar beelden in hout en marmer zijn fijntjes afgewerkt. Op het eerste gezicht ziet het er ongevaarlijk uit.

‘Daarmee hoop ik je te verleiden’, zegt Otten. ‘Ik ben gefascineerd door schoonheid en voel me ertoe aangetrokken, aan de andere kant weet ik dat schoonheid in zichzelf niet zo interessant is. Maar het maakt je als kijker open. Daarna hoop ik je iets anders te vertellen.’

Femmy Otten, ‘We Once Were One’ in de gelijknamige tentoonstelling. Beeld Aad Hogendoorn

Dat ‘andere’ kan de rauwe oerkracht van een bevalling zijn, maar ook iets subtiels. Zoals in het grote beeld We Once Were One (2022), dat de tentoonstelling haar titel geeft. Otten maakte het voor de Kunsthal in Gent. Die is gevestigd in het voormalige klooster van de ‘geschoeide karmelieten’, een monnikenorde die teruggetrokken leefde. ‘Je voelde de afwezigheid van vrouwen in die ruimte’, zegt Otten. En dus maakte zij juist een imposant beeld van een vrouw, gekerfd uit de stam van een lindeboom. Vanaf haar borst loopt een golvende vorm naar beneden, een mantel, of een vulva. Maar vooral opvallend is haar prachtige gezicht met raadselachtige blik. ‘Dit is een vrouw die zichzelf niet toont’, zegt Otten. ‘Ze is niet bezig met de blik van een ander, ze is er gewoon.’

Oude kunst

Zo verbeeldt Otten thema’s die universeel zijn, maar in de kunstgeschiedenis weinig op deze manier aan bod zijn gekomen. Tegelijkertijd grijpt ze in haar beeldtaal duidelijk terug op oude kunst. Haar beelden doen denken aan de Oude Grieken en Etrusken, hun geheimzinnige glimlach soms ook aan de boeddha’s in Angkor Wat. Fijne olieverfschilderijen roepen de sfeer van de Renaissance op, de symbolen die ze gebruikt zijn eeuwenoud en komen onder andere uit het christendom en het hindoeïsme. Toch zijn haar kunstwerken nooit zomaar een hedendaagse, feministische herinterpretatie van de kunstgeschiedenis. Voortbordurend op die oude tradities creëert ze haar eigen mythologie.

Met die verwijzingen naar oude kunst wil ze ook een gevoel van eeuwigheid oproepen, zegt Otten. ‘Ik heb een verlangen om dingen vast te houden.’ Dat was er altijd al, maar het is met het moederschap nog sterker geworden: ‘Mijn kinderen groeien zo snel op, dat ik eigenlijk al heimwee heb naar het nu. Ik ben ontzettend gelukkig geweest de afgelopen jaren, en dat heeft heel veel goeds gedaan voor mijn werk. Maar ik weet ook heel goed dat dat geluk ineens op kan houden. Dat is een van de redenen dat ik kunst maak. Als ik iets in een beeld heb vastgelegd, kan ik het loslaten.’

Femmy Otten, We Once Were One. Stedelijk Museum Schiedam, t/m 25/6.

3 x de symbolen van Femmy Otten Haar Haren keren in We Once Were One in verschillende vormen terug. In schilderijen en beelden golven ze mee met water of stromen ze als tranen over wangen. Een kleed van haar ligt uitgespreid over de vloer en tijdens een performance piepen de haren van een performer onder een wandkleed uit. ‘Het mooie aan haar vind ik dat het door de tijd heen hetzelfde blijft’, zegt Otten. In de 19de eeuw werd haar om die reden in rouwsieraden gestopt, zo kon je een tastbaar stukje van een dierbare overledene bij je dragen. Haar kan daarnaast een teken van vrijheid zijn – je haren los gooien, maar kan ook gebruikt worden om je in het gareel te houden: ‘Kijk naar wat er in Iran gebeurt.’ Regenboog Een vrouw uit bijenwas in alle kleuren van de regenboog, een amandelvorm met een zachte parelmoer-regenboogglans: ook de regenboog is een terugkerend motief in Ottens werk. Hij sloop haar kunst binnen toen ze werkte aan een grote opdracht voor de rechtbank in Amsterdam: ‘Ik wilde dat de kunstwerken daar troost zouden geven en zouden uitstralen dat iedereen er welkom is.’ Regenbogen keren in allerlei culturen teug als symbool voor hoop. Otten: ‘Een regenboog kun je niet oproepen, niet beheersen. Het is magie die soms zomaar uit het niets verschijnt.’ Zee Water vloeit in overvloed in de tentoonstelling. Het glinstert in uitgeholde houten vormen en neemt de volledige ruimte van het doek in op kleine geschilderde zeelandschappen. Otten begon met het schilderen van de zee in 2016, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, zegt ze. ‘In 17de-eeuwse schilderijen is de zee vaak het toneel voor machtsvertoon’, zegt ze, doelend op de schilderijen vol oorlogsvloten. ‘Nu gebruiken we de zee eigenlijk weer op eenzelfde manier: om aan te duiden wie waar mag komen. Zo kwam ik op het idee om de zee in al haar weidsheid te schilderen, als iets onbestendigs.’