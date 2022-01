‘We leveren gewoon superrealistische kwaliteit. Ik denk dat dit Mocro Maffia zo extreem goed maakt’

Acteurs Ahmed Bouyaghroumni (20), Marouane Meftah (17) en Ilias Chouitar (17) krijgen op sociale media herhaaldelijk de vraag van leeftijdgenoten hoe ze een voet tussen de deur kunnen krijgen bij Mocro Maffia. Ja, jongens, hoe kom je eigenlijk terecht in dé hitserie onder jongeren?

Havik, een personage uit de hitserie Mocro Maffia, is het soort ijzingwekkende, maar ook levensechte jongere waarop de tv-serie patent heeft. Een tiener nog, gekleed in een joggingpak, met een duistere oogopslag en sprekend in een straattaaltje dat voor niet-ingewijden alleen met ondertiteling te volgen is.

In de eerste aflevering van seizoen 4 van Mocro Maffia, vanaf vrijdag te zien op streamingdienst Videoland, is Havik een blikvanger. Op enig moment haalt hij een bijl tevoorschijn om er iemands hand mee af te hakken. Een paar scènes later staat hij op een straathoek bij zijn vrienden vrolijk te pochen over de gruweldaad, alsof amputatie dagelijkse kost is voor hem.

De rol is zo indringend en authentiek gespeeld dat je je afvraagt of er enige overlap is tussen het personage en de acteur. ‘Mijn personage ligt zo ver weg van wie ik echt ben, dat ik ook denk: what the fuck?’, zegt Ahmed Bouyaghroumni, de 20-jarige acteur die Havik speelt en in werkelijkheid de welbespraakte vriendelijkheid zelve is. ‘Havik heeft mijn lichaam, mijn stem, mijn motoriek, maar een totaal andere geest. Dat is heel gek.’

Ahmed Bouyaghroumni Beeld Eva Roefs

Bouyaghroumni, naar eigen zeggen een ‘verkaaste mocro’ die opgroeide in de Utrechtse wijk Lombok, zit aan een lange tafel in een vergaderruimte van Blue Circle Casting, het castingbureau dat de acteurs aanlevert voor de figurantenrollen van Mocro Maffia.

Naast hem zitten zijn Mocro Maffia-collega’s Marouane Meftah (17) uit Amstelveen en Ilias Chouitar (17) uit Emmen. Meftah, die het personage Zakaria – bijnaam: Komtgoed – speelt, is het bekendste gezicht. Vorig jaar speelde hij de hoofdrol in de spin-off Komtgoed, over een pienter straatschoffie uit een gebroken gezin. Chouitar zal in het vierde seizoen een wat zichtbaardere rol krijgen.

Het drietal staat nog even stil bij de vraag of er een verschil bestaat tussen het personage dat ze spelen en wie ze in werkelijkheid zijn. Moeten ze het opvatten als een belediging of is het een compliment over hun overtuigend acteerwerk?

Meftah: ‘Ik heb weleens bij een interview meegemaakt dat de interviewers in het begin een beetje bangig waren. Maar na een tijdje merkten ze van: wow, jij bent eigenlijk veel chiller dan ik dacht.’

Chouitar: ‘Mensen hebben altijd een bepaalde verwachting van hoe een acteur in het echt is. Dat vind ik niet slecht. Als je daarna maar duidelijk kunt maken dat iemand in het echt anders is.’

Bouyaghroumni: ‘Ik vroeg een keer aan een filmmaker hoe hij omgaat met negatieve reacties op personages. Hij zei: juist die negatieve reacties geven mij een gevoel van trots, want het maakt duidelijk hoe geëmotioneerd mensen erdoor raken. Als je een serie of film kijkt waarbij er niks met je gebeurt, dan zul je het niet opnieuw kijken, dan vergeet je het.’

Ilias Chouitar Beeld Eva Roefs

Dat klinkt als het gelouterde oordeel van ervaren acteurs. In werkelijkheid zijn de jongemannen nog niet zo heel lang bezig in het acteervak.

Meftah had nul acteerervaring toen hij zich drie jaar geleden inschreef bij Blue Circle Casting en zichzelf aanbood als figurant in Mocro Maffia.

Bouyaghroumni droomde al van jongs af aan van een acteercarrière, deed ook her en der audities voor kleine rollen, maar met het personage Havik in Mocro Maffia wist hij pas zijn eerste serieuze acteerrol binnen te slepen.

Chouitar is de iets meer ervaren acteur van de drie en speelde hiervoor een rol in de tv-serie Zeven Kleine Criminelen. Zowel Bouyaghroumni als Chouitar kwamen binnen via castingbureau Post Castelijn, dat de casting doet voor alle sprekende rollen in Mocro Maffia.

Wat de aanlooproute ook is: alle drie beschouwen ze hun rol in de serie als een droom die uitkomt. Daarmee staan ze voor een grotere groep van honderden, misschien wel duizenden jongeren die bij elk nieuw seizoen van Mocro Maffia denkt: ik wil ook een rolletje bemachtigen in deze serie, hoe klein ook, en onderdeel worden van het Mocro Maffia-succes.

Hoe groot die plotselinge acteerambitie is onder met name de grootstedelijke jeugd, blijkt uit de talloze berichten op sociale media die acteur Achmed Akkabi, de creatieve geest achter Mocro Maffia, ontvangt. ‘Ik heb geen ervaring, maar maakt niet uit, toch? We leren wel wat’, schrijven ze. En: ‘Fix een rol, man. Ik zou die shit echt killen, man.’

Ahmed Bouyaghroumni Beeld Eva Roefs

Bij Blue Circle Casting is de toeloop inmiddels zo groot dat het castingbureau op de site laat weten dat het niet meer mogelijk is om je aan te melden voor een figurantenrol.

Hetzelfde enthousiasme merkt ook Job Castelijn van Post Castelijn. Zodra er op Videoland een nieuwe aflevering van de misdaadserie is verschenen, staat bij het castingbureau de telefoon roodgloeiend. De ene na de andere jongere die nog nooit voor een camera heeft gestaan meldt zich met de wens om deel uit te maken van de cast. Iedereen wil in de voetsporen treden van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. Beiden – Ahamoud iets meer dan Wahib – begonnen schijnbaar vanuit het niets en werden door hun rol in Mocro Maffia in één klap BN’ers.

Castelijn: ‘Dit heb ik echt bij geen enkele serie of film meegemaakt. Bij andere populaire producties krijg je toch vaak aanmeldingen uit de professionele acteerhoek. Voor Mocro Maffia melden zich jongeren uit alle hoeken van Nederland. Het is een wereld die ze spannend vinden, die draait om jongeren zoals zij. Dat zijn denk ik de belangrijkste reden waarom ze er onderdeel van willen uitmaken.’

Meftah bewandelde nagenoeg dezelfde route als al de andere Mocro Maffia-fans. Op zijn school was het eerste seizoen ‘de heetste serie van het moment’. Uit enthousiasme over de serie besloten hij en een vriend zich in te schrijven bij Blue Circle Casting.

Toen Meftah werd gevraagd om te figureren in een scène die zich afspeelt in een sishalounge, wist hij naar eigen zeggen niet eens het verschil tussen een figurantenrol en een hoofdrol. Zijn raspende stem en natuurlijke spel, opgemerkt door Achmed Akkabi, zorgden ervoor dat hij werd teruggevraagd en langzaamaan een steeds grotere rol kreeg toebedeeld.

Marouane Meftah Beeld Eva Roefs

Ook Bouyaghroumni en Chouitar wisten zich via de figurantenroute in de kijker te spelen, met als beloning een iets grotere rol. Samen met de rest van de jonkies in de serie vormen Meftah, Bouyaghroumni en Chouitar de ziel van Mocro Maffia. Hun ongepolijst spel transporteert je rechtstreeks naar de genadeloze drugswereld van jonge killers die domineren in het misdaadnieuws.

Meftah: ‘Ik hield hiervoor niet per se van acteren. Het was totaal niet iets waarvan ik dacht: wauw. Ik wilde meer stoere dingen doen, zoals sporten. Maar mensen willen wel specifiek in Mocro Maffia spelen, omdat het zo’n hit is onder jongeren. Het Instagramaccount van Mocro Maffia heeft meer dan honderdduizend volgers. Voor een Nederlandstalige serie is dat echt veel.’

Chouitar: ‘Ik denk dat we aan de buitenwereld hebben laten zien dat het meer is dan acteren dat we doen. We vormen ook een hechte groep. Misschien dat kijkers dat zien en denken: dat wil ik ook, ik wil ook onderdeel zijn van zo’n groep acteurs.’

Bouyaghroumni: ‘Er zijn een paar redenen waarom mensen willen acteren. Negen van de tien keer willen ze beroemd worden, of rijk. Die stappen er ook meteen uit, want zo veel geld verdien je er niet mee. Het is hard werken.’

Meftah: ‘Acteren is echt mijn ding geworden. Ik heb veel respect voor het hele filmproces gekregen. Als je het resultaat ziet, dan krijg je goed door wat mensen voor elkaar kunnen krijgen als ze samenwerken.’

Chouitar: ‘Ja, dat is echt het mooie eraan, dat je met een groep die je pas kent zo’n hechte band krijgt.’

Bouyaghroumni: ‘Ik had nooit verwacht dat ik er een tweede familie bij zou krijgen, maar het voelt echt zo.’

Soms kunnen Bouyaghroumni, Meftah en Chouitar nog altijd niet geloven dat ze onderdeel mogen uitmaken van Mocro Maffia. Vooral Bouyaghroumni kan zijn tranen nauwelijks bedwingen als hij vertelt hoe hij, na meerdere geflopte audities, tijdens een korte vakantie op Mallorca per telefoon de rol van Havik aangeboden kreeg.

Toch worden ze op de set niet behandeld als beginnelingen die hun plek dienen te kennen. De jonge acteurs spreken over een open cultuur, waarin wordt geluisterd naar hun inbreng, zeker als die de authenticiteit van de personages kan versterken.

Bouyaghroumni: ‘We hebben veel vrijheid om een zin die honderd procent Nederlands is te vertalen naar 75 procent Nederlands en 25 procent Arabisch. En dan mag je zelf nog kiezen in welk Arabisch dialect dat is.’

Meftah: ‘Omdat de schrijftaal heel anders is, kom je er soms op set achter dat het niet lekker klinkt. Dan heeft het niet de goede energie om het verhaal over te brengen.’

Bouyaghroumni: ‘Tekst is heel belangrijk, maar het is ook een soort tomtom. Het zegt je welke lijnen je moet volgen. Als het niet lekker klinkt, dan kun je die gewoon veranderen. Vaak zijn ze er helemaal gek op als we het helemaal anders doen, dan is de hele crew aan het lachen.’

Meftah: ‘We leveren gewoon superrealistische kwaliteit, terwijl het verhaal fictief is. Ik denk dat dit de serie zo extreem goed maakt.’

De groeiende zichtbaarheid in Mocro Maffia levert de jonge acteurs vooralsnog veel positieve reacties op. Meftah heeft naar eigen zeggen een fanschare in de leeftijdscategorie van 10 tot 60 jaar. Dit jaar is hij behalve in Mocro Maffia ook te zien in de tv-serie Zina en in de kinderfilm Captain Nova.

Voor Bouyaghroumni en Chioutar is hun rol in het vierde seizoen hopelijk een opstapje naar meer acteerklussen. Ondertussen krijgen ze op sociale media herhaaldelijk de vraag van leeftijdgenoten hoe ze een voet tussen de deur kunnen krijgen bij Mocro Maffia.

Ilias Chouitar Beeld Eva Roefs

Met die zichtbaarheid worden ze ook meer onderdeel van de netelige kwestie hoe problematisch Mocro Maffia al dan niet is. Critici verwijten de serie onder meer dat die het drugsmilieu verheerlijkt. Daarnaast zou Mocro Maffia stigmatiserend zijn voor jonge Marokkaanse Nederlanders die niets met het drugsmilieu te maken hebben. Deze punten van kritiek – vaak geuit door Marokkaanse Nederlanders zelf – lees je geregeld terug op fora en in de comments van de socialemedia-accounts van Mocro Maffia-acteurs.

Meftah: ‘Natuurlijk doet die kritiek wel wat met mij. Het probleem is: sommige mensen zien niet de positieve dingen achter Mocro Maffia. De jonge talenten die een kans krijgt; al die hardwerkende mensen die eraan meedoen; alle reacties van mensen die er ook een rol in willen spelen.’

Bouyaghroumni: ‘Er wordt vergeten dat er over elke etniciteit wel een maffiafilm wordt gemaakt. Dat maakt een Mocro Maffia toch ook leuk?’

Meftah: ‘Dat de serie het criminele milieu zou verheerlijken, vind ik bullshit.’

Bouyaghroumni: ‘Als Mocro Maffia het criminele milieu verheerlijkt, dan zou het heel anders aflopen met de personages. Nu eindigen ze in de cel of in een graf – er is geen middenweg.’

Chouitar: ‘Het eindigt, zoals in bijna elke maffiafilm, altijd heel verdrietig. Je leert dat zulke milieus alleen maar een naar einde hebben.’

Meftah: ‘Dit vierde seizoen zul je zien dat met name de jongeren weg willen uit dat wereldje. Komtgoed wil eruit, Havik ook. Meer zullen volgen. De serie laat duidelijk zien dat dat wereldje fucked up is.’

Het heeft er alle schijn van dat het vierde seizoen van Mocro Maffia ook het laatste zal zijn voor deze jonge acteurs. Wat er daarna ook op hun pad komt, de vervolgklussen zullen van goeden huize moeten komen om aan Mocro Maffia te tippen. Op professioneel gebied, maar ook qua collegialiteit. De jonkies hebben een eigen WhatsAppgroep, waarin ze elkaar op de hoogte houden van hun vorderingen, acteerklussen doorspelen en etentjes buiten de deur organiseren.

Warme woorden hebben ze voor de oudere garde acteurs en regisseurs: Achmed Akkabi, Nasrdin Dchar, Bobby Boermans. Die hebben ze ervaren als betrokken en benaderbare persoonlijkheden zijn die altijd klaarstaan met goede raad en een compliment. Belangrijkste lessen die het trio jonge acteurs van hun oudere collega’s hebben geleerd: blijf met beide benen op de grond staan en leer van je fouten, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

In dat opzicht vormt de geschiedenis met Bilal Wahib, hun vroegere collega-acteur uit Mocro Maffia, wel een wijze les. Vorig jaar kwam hij flink in de problemen toen hij in een livestream op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn piemel te laten zien. De carrière van Wahib, gelanceerd door Mocro Maffia, leek definitief ten einde. De conclusie die de jonge acteurs daaruit trokken: één misstap en al het succes verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Bouyaghroumni: ‘Mijn droom: als acteur binnen nu en tien jaar internationaal doorbreken. En ik wil scenario’s schrijven en films produceren. Ik heb al een idee voor een film, De visboer heet-ie. Hij gaat over mijn opa, de eerste Marokkaanse visboer in Utrecht. Ik heb wel tien scenario’s klaarstaan.’

Meftah: ‘Ik doe nu een theateropleiding op mbo-niveau, hierna wil ik die op hbo-niveau doen. En ik wil ook naar het buitenland, en daar financieel zo sterk worden dat ik in Nederland eigen films kan maken.’

Chouitar: ‘Ik wil eerst nog meer in kwalitatief sterke series en films spelen. Uiteindelijk lijkt het me leuk om ook zelf dingen te regisseren. Maar ik ben ook nog een beetje zoekende, naast het acteren heb ik een eigen marketingbedrijfje.’

Bouyaghroumni: ‘Als ik ooit een Gouden Kalf of Oscar win, bedank ik eerst God, dan mijn ouders en broertje, en daarna Achmed Akkabi en Bobby Boermans. Ik zweer het. Wie had dit ooit gedacht? We zitten nu hier voor de Volkskrant en worden geïnterviewd over hoe we in dit vak zijn gerold.’