‘We lazen het Boekenweekessay als een pleidooi voor meer Surinaamse en Caribische literatuur’

Hoe loopt de Boekenweek?

‘Het is druk en mensen zijn enthousiast over het Boekenweekgeschenk van Lize Spit. Ik zelf ook, het is mooi.’

En het Boekenweekessay van Raoul de Jong is jullie beste verkochte boek deze week?

‘Ja, veel klanten die speciaal voor het geschenk naar de winkel komen, kopen het essay erbij. We lazen De Jongs essay als een pleidooi voor meer Surinaamse en Caribische literatuur. We hebben daarom een speciale etalage rondom het essay gemaakt met ook de schrijvers naar wie hij verwijst, zoals Anton de Kom en Aimé Césaire.’

In jullie toptien staan opvallend veel Engelstalige boeken, is dat inmiddels de hoofdmoot?

‘Dit filiaal in Zuidoost is nu bijna een jaar open, we hadden verwacht dat we hier veel Engelstalige boeken zouden verkopen maar niet zó veel. Het is ongeveer de helft. Qua omzet ligt dat anders omdat Engelstalige boeken goedkoper zijn. Onze nummer 4, Twisted Love van Ana Huang, is Engelstalig maar wordt door een Nederlandse uitgever uitgegeven, LoveBooks valt onder Singel Uitgevers, zij hebben de rechten voor de Engelse en de Nederlandse editie. Voor ons als boekhandel is het fijn dat we deze Engelstalige boeken bij het Centraal Boekhuis kunnen inkopen, dat gaat veel sneller.’

Wat valt verder op?

‘Mensen komen speciaal voor Michel Houellebecqs roman Vernietigen, die deze week in vertaling is verschenen, naar de boekhandel.’

De rel rond de Nederlandse seksfilm met hem in de hoofdrol schaadt de boekverkoop dus niet?

‘Nee, Houellebecq heeft een trouwe schare fans.’

Wat is uw boekentip deze week?

‘Een klein detail van Adania Shibli, het telt maar 127 pagina’s, het is precies en secuur geschreven. Een verhaal over het belang van details in geschiedschrijving. Over de moord op en verkrachting van een vrouw in Palestina en over een vrouw die daar toevallig achterkomt en ontdekt dat zij precies 25 jaar na de moord is geboren. Een willekeurig detail, maar aanleiding voor haar om die moord te gaan onderzoeken. Het allerbeste boek dat ik in lange tijd heb gelezen!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Athenaeum Zuidoost in Amsterdam:

1. Raoul de Jong: Bota Banja; CPNB

2. Paul van Loon: Dolfje Weerwolfje; Geef een boek cadeau!

3. Michel Houellebecq: Vernietigen; De Arbeiderspers"

4. Ana Huang: Twisted Love; LoveBooks

5. Bell Hooks: All About Love; William Morrow

6. Natalie Haynes: De blik van Medusa; Meulenhoff

7. Paul Lomami-Tshibamba: Ngando; De Geus

8. Alessandra Olanow: Hello Grief; Harper Collins US

9. Anton de Kom: Wij slaven van Suriname; Atlas Contact

10. Daphne Palasi Andreades: Brown girls; Harpers Collins UK