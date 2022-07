We kunnen treuren om de terugkeer van de Y2K-look, maar we kunnen ook toegeven dat-ie wel wat heeft

Destiny's Child: Kelly Rowland, Beyoncé Knowles en Michelle Williams. Beeld WireImage

Er wordt al een tijdje over gemopperd in allerlei (online) artikelen: de terugkeer van de Y2K-stijl. Oftewel, de stijl die bij een bepaald soort celebrity in zwang was in de eerste helft van de jaren nul. Gemopperd, want over het algemeen wordt die comeback door de schrijvers van deze stukjes niet met gejuich ontvangen. Er is eerder sprake van afkeuring en zelfs walging dat we nou nóg een keer worden blootgesteld aan de aberraties die deze stijl met zich meebrengt. Denk aan de ultralaaghangende broeken die een gulle blik gunnen op het resulterende bouwvakkersdecolleté, opgeluisterd met zichtbare string. Of aan de velours joggingpakken waarbij op de bilpartij het woord ‘juicy’ is gespeld in letters van strassteentjes. Ook het Y2K unicorn-kleurenpalet, met een uitgesproken preferentie voor de kleur barbieroze, kan meestal niet rekenen op veel enthousiasme.

Nicole Richie en Paris Hilton. Beeld Getty Images

Toegegeven, de paparazzifoto’s uit die tijd (de hoogtijdagen van de paparazzistraatfotografie) zijn, bezien door een modebril, ook niet bepaald een lust voor het oog. Het is een komen en gaan van Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan en aanverwanten die dronken uit clubs struikelen, gekleed in oogverblindende kledingstukken die vaak zo strak en klein zijn dat buiken, billen en borsten er aan alle kanten uit vallen. Nee, de predicaten smaakvol of chic verdient de Y2K-stijl zeker niet, dat vond men in die tijd zelf eigenlijk ook al en vrijwel iedereen was daarom blij dat-ie voor eeuwig ten grave gedragen was.

Mean Girls.

Dachten we, want juist deze stijl wordt nu weer opgegraven en geherwaardeerd door een nieuwe generatie. Daar kunnen we om treuren, maar we kunnen ook stiekem toegeven dat die Y2K-look wel wat heeft. Dat schaamteloos ordinaire, het ongebreidelde zelfvertrouwen waarmee wordt gepronkt met lichaamsdelen, de hysterische vrolijkheid van de kleuren. Dat zijn dingen die je een nieuwe generatie, geboren na het jaar 2000, ook gunt. En trouwens, zijn trends sowieso niet veel leuker als je er hoeders van de goede smaak mee kunt dwarszitten? Op kledinggebied is er momenteel niets rebelser dan jezelf uitdossen in minuscule topjes, bilspleetonthullende broeken, bubblegumkleuren en glitter, met om de blote buik een ketting en in het haar vlinderspeldjes. Je zou het bijna de punk van nu kunnen noemen. En daarom wordt in dit stukje niet gewalgd over de terugkeer van Y2K-stijl. In tegendeel, het wordt van harte toegejuicht.

Kimberly Stewart, Paris Hilton en Nicole Richie. Beeld WireImage

Inspiratie Paparazzifoto’s uit de jaren nul Paris & Nicky Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Britney Spears, Destiny’s Child De film Mean Girls (2004) Bella Hadid, hét Y2K-icoon van 2022

Wel doen Piepkleine kleren (croptops, hotpants, minirokjes) Laagvallende broeken (zichtbare string optioneel) Harde pastelkleuren zoals barbieroze en turquoise Juicy couture-joggingpakken Glitter, stras, tiara’s, logo’s

Niet doen Oversized kleren & nouveau preutsheid (hoodies, prairiejurken en hooggesloten bloesjes) Broeken met hoge taille Neutrale en donkere kleuren Gorpcore performance wear Minimalisme