We krijgen nooit genoeg van de Vioolsonate van César Franck ★★★★☆

In 1822 werd César Franck geboren in Luik. Het Belgische label Fuga Libera viert 200 jaar Franck met een mooie, vier cd’s tellende uitgave met al de kamermuziek, ingespeeld door musici (afgestudeerden en docenten) die zijn verbonden aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel voor excellente jonge musici.

We krijgen nooit genoeg van de Vioolsonate, misschien wel de sterkste van de tweede helft van de 19de eeuw. We horen hem niet alleen in de bedachtzame uitvoering van Lorenzo Gatto en pianist Julien Libeer, maar ook in de celloversie door Stéphanie Huang, die nu in de finale staat van de Koningin Elisabethwedstrijd. Haar interpretatie is evenmin van het onstuimige soort, maar heel fraai.

Het Strijkkwartet wordt algemeen erkend als een van Francks beste werken, toch wordt het veel te weinig geprogrammeerd. In het spannende Vivace laat het Quartetto Adorno horen hoe onterecht dat is. De box stelt bovendien het beeld bij dat Franck pas in de laatste jaren van zijn carrière echt interessante muziek ging schrijven. De drie pianotrio’s uit zijn opus 1 (1843), met Frank Braley aan het klavier, zijn heerlijk.

César Franck Complete Chamber Music Klassiek ★★★★☆ Fuga Libera