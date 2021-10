Andre Stikkers van boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch Beeld Eva Faché

Waarom is Het personeel van de Deense dichter en schrijver Olga Ravn jullie nr 1?

‘Een klein boekje van 133 pagina’s maar met een groots effect. Dit verhaal blijft voorlopig in mijn hoofd zitten. De kern is de filosofische vraag: wat maakt een mens een mens? Het speelt zich af in de toekomst aan boord van een ruimteschip. De bemanning is een mix van mensen en mensachtigen. Het is literaire science fiction. Ravn, geboren in 1986, is een fenomeen in Denemarken. Dit is het eerste werk van haar dat is vertaald.’

Breuk, nr 2, van de Spaans-Argentijnse schrijver Andrés Neuman, gaat over een overlevende van de atoombom op Hiroshima.

‘Ja en daarna woont hij in Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, Argentinië en Spanje. Als gepensioneerde komt hij terug naar Japan en maakt dan de kernramp van Fukushima mee. Het boek belicht de gevolgen van atoomrampen en het onvermogen te leren van wat er is gebeurd. Een gelaagde roman over communicatie en miscommunicatie. Ongelooflijk mooi geschreven.’

Nr 3 en 8 zijn kinderboeken.

‘In de Meisjes zet Annet Schaap zeven sprookjes prachtig naar haar hand.

‘Het prentenboek Later wil ik klein worden is het mooie schrijversdebuut van tekenaar Job van Gelder. Vanaf 4 jaar. Maar je kunt het nog lang voorlezen.’

The Truth is Out There, jullie nr 10, gaat over complottheorieën?

‘Socioloog Jaron Harambam heeft onderzoek gedaan naar achttien ‘andere waarheden’, om het zo maar te zeggen. Een zinvol en verhelderend boek om de steeds verder gepolariseerde samenleving een beetje te verzachten.’

Blij dat het kinderboekenweek is?

‘Ja, we hebben voorlees- en signeersessies en kleuterklassen komen op bezoek. We hebben onlangs een cyberaanval moeten afslaan, maar gelukkig doet alles het weer. Ons voorraadsysteem, waarbij een paar honderd boekhandels in Nederland en België zijn aangesloten, werd gegijzeld. Er werd ook om losgeld gevraagd. We hebben niet betaald maar het heeft veel ergernis en tijd gekost. Ook boekhandels zijn blijkbaar een interessant doelwit.’

Toptien van Boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch:

1. Olga Ravn: Het personeel; Das Mag

2. Andrés Neuman: Breuk; Spectrum

3. Annet Schaap: de Meisjes; Querido

4. Gershwin Bonevacia: Toen ik klein was, was ik niet bang; Das Mag

5. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

6. Nagieb Mahfoez: De fluistering van de sterren; Jurgen Maas

7. Lotte Dondorp: Zonder ons is er geen muziek; Atlas Contact

8. Job van Gelder: Later wil ik klein worden; Condor

9. Lenna Omrani: Every Day Vegan; Kosmos

10. Jaron Harambam: The Truth is Out There; Volt

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB):

1. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander Uitgevers

2. Yvonne Lemmers: Grip op koolhydraten – snel & simpel, in 30 minuten op tafel; Kosmos

3. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

4. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

5. Yotam Ottolenghi & Noor Murad: Ottolenghi Test Kitchen – Shelf Love; Fontaine

6. Dinand Woesthoff & Dore van Montfoort: Sloddervos; Dromenjager

7. Julia Quinn: Bridgerton 8 – Een man van stand; Meulenhoff Boekerij

8. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

9. Lex Kroon: Ik lach om niet te huilen; Prometheus

10. Paolo Cognetti: Het geluk van de wolf; De Bezige Bij