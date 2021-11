‘We hadden niet gedacht dat Amalia zo’n hype zou worden’

Evelijn de Jong vam boekhandel Dominicanen in Maastricht Beeld Eva Faché

Waren jullie bang voor een lockdown?

‘Jazeker, want de cadeaumaand december is voor ons zeer belangrijk. We merken dat klanten de drukte minder opzoeken en dat de online-bestellingen toenemen. We zijn blij dat ze onze site zo goed vinden. Ook zijn mensen eerder dan voorheen bezig met hun kerstinkopen. November is het nieuwe december. Maar een nieuwe lockdown zou een enorme tegenvaller zijn. Via de fysieke boekhandel verkoop je uiteindelijk het meest en kun je persoonlijk advies geven.’

Amalia is in een week tijd 75 duizend keer verkocht. Liep het in Limburg ook storm?

‘Ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat het zo’n hype zou worden. Ik snap het wel: je krijgt een koninklijk inkijkje, met mooie foto’s en het is niet te duur.’

Wie koopt het voornamelijk?

‘Uiteraard de wat oudere Blauw bloed-kijker maar ook leeftijdsgenoten van Amalia.’

Jullie aanrader van de week is De boom, een ecologische ideeënroman?

‘Er is bijna geen beschrijving voor dit geweldige boek met een eigenzinnige kijk op hoe we met de natuur omgaan van filosoof en Limburger Govert Derix. Het zijn eigenlijk zeven verschillende boeken in één omslag met de natuur als hoofdpersoon. Soms poëtisch dan weer detective-achtig. Een aanrader voor iedereen. Vuistdik, dus perfect om in de wintermaanden te lezen.’

Verder tippen jullie veel kinderboeken. Worden die in deze tijd goed verkocht?

‘Ja, rond sinterklaas, meer nog dan kerst, draait de boekhandel om kinderboeken.’

Wat is het beste sinterklaasboek?

‘Nr 2, Sint zit vast, een avontuur van de dappere ridster van Janneke Schotveld. Over Pieten die staken omdat er te veel grote cadeaus worden gevraagd. Sint moet dus zelf pakjes bezorgen maar komt vast te zitten in de schoorsteen. De heldin, de dappere ridster, komt hem redden.’

Welk boek geef je zelf graag cadeau?

‘Nr 4, Fry’s Ties van Stephen Fry. Een geweldig boek over Fry’s stropdassenverzameling met een stukje geschiedenis erin verweven. Ik houd van zijn Britse onderkoelde humor. Met dit boek verras je de ontvanger echt!’

Toptien aanraders van Boekhandel Dominicanen

1. Govert Derix: De boom; Uitgeverij Magonia

2. Janneke Schotveld: Sint zit vast – Een avontuur van de dappere ridster; Van Holkema & Warendorf

3. Rob Biddulph: Pien Vermeer en de getekende stad; Uitgeverij Billy Bones

4. Stephen Fry: Fry’s Ties; Penguin Books

5. Bertrand Santini: De Yark; Baeckens Books

6. Sebastien Perez: Milo en de laatste wolf; De Eenhoorn

7. K.R. Alexander: Horrorland – Verdronken; Kluitman

8. Nicola Kinnear: Draken delen niet; Veltman

9. Shannon Hale: Snoezie-woezie Poeziehoorn; Van Holkema & Warendorf

10 Xavier Deneux: Klein Duimpje; Oogappel

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Claudia de Breij: Amalia; Pluim

2. Rutger Vink en Thomas van Grinsven: De magische halsband; Kosmos

3. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

4. Maike Meijer: Wen er maar aan; Uitgeverij Meijer

5. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

6. Charley Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

7. Jan Dijkgraaf: Erica; Uitgeverij Osjato

8. Samuel Bjørk: Sneeuwwit; Luitingh-Sijthoff

9. Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes vieren kerst; Kosmos

10. David Baldacci: Spiegelbeeld; A.W. Bruna