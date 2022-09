‘We hadden liefde, we hadden wapens’ viert terecht het leven van burgerrechtenactivist Robert F. Williams ★★★★☆

We hadden liefde, we hadden wapens in het DeLaMar Theater Beeld Jean van Lingen

De Afro-Amerikaanse verzetsstrijder Robert F. Williams riep in de jaren vijftig, in tegenstelling tot de geweldloze Martin Luther King, de zwarte gemeenschap op zich te bewapenen tegen ‘de witte puntmutsen’ (leden van de racistische Ku Klux Klan). In de muzikale voorstelling We hadden liefde, we hadden wapens, gebaseerd op het gelijknamige boek van Christine Otten, wordt het vrij onbekende leven van Williams knap gereconstrueerd en bezongen met tijdloze rhythm-and-bluesmuziek, die je nu en dan de adem beneemt.

In deze remake van de voorstelling uit 2017 staan vier mannen en drie vrouwen, in klassiek zwart kostuum, op een podium met een sober decor. De zoon van Robert F. Williams, overtuigend gespeeld door Leovegildo Vieira, vertelt middels monologen en spoken word hoe zijn trotse vader weigerde deel te nemen aan de gesegregeerde maatschappij. Tussendoor zien we voornamelijk Robert en zijn vrouw Mabel, met veel bravoure gespeeld door Tarikh Janssen en Carolina Dijkhuizen, worstelen met de strijd die de rusteloze Robert voortdurend voert.

De enorme kruizen die plots op de achtergrond verschijnen (die de KKK graag in brand steken), maken de dreiging die de zwarte bevolking moet hebben gevoeld sterk voelbaar. Minder dreigend, maar minstens zo aangrijpend, is de vertolking van Billie Holidays Strange Fruit door de begaafde zangeres Pearl Jozefzoon (die tevens enkele bijrollen speelt). Het lied gaat over de lynchings van Afro-Amerikanen. Kippevel gegarandeerd.

Hoewel het stuk naar het einde toe wat gejaagd is en de videobeelden van enorme Black Lives Matter-protesten enigszins overdadig zijn, weet regisseur Jörgen Tjon A Fong de juiste balans te vinden tussen muziek en spel. Met een nieuwe sterrencast en een enerverend verhaal dat van begin tot eind fascineert, celebreert Tjon A Fong terecht deze vergeten verzetsstrijder.