We glijden van de ene spanning in de andere in Joey Roukens’ virtuoze Eerste symfonie ★★★★★

Componist Joey Roukens Beeld Judith Jockel

De grote vraag in de zaal bij de uitvoering van Joey Roukens’ Eerste symfonie was: is hij erbij? Vrijdag vertelde de componist (40) in de Volkskrant over de ernstige tinnitus die hem zo belemmert dat hij amper nog geluid kan verdragen. Maar hij was er, ook bij de tweede uitvoering, zaterdag in TivoliVredenburg, zodat hij niet alleen zijn eigen stuk kon horen, maar ook het lange, gemeende applaus.

Want Roukens heeft iets heel goeds gemaakt in vier contrastrijke delen en veertig voorbijvliegende minuten. Hoewel hij heel andere middelen toepast, blijkt in Roukens een soort Wagneriaan te schuilen: de symfonie zit vol verhalende harmonische rusteloosheid, waarin we van de ene spanning in de andere glijden. De verpakking is alleen heel anders – soms ‘Amerikaans’ koperkleurig, maar meestal is er geen etiket op te plakken.

Daniil Trifonov soleert in het pianoconcert van Mason Bates. Beeld Eduardus Lee

Een bongo geeft het geheel iets buitenissigs. Het bijzonderste is hoe Roukens in het vierde deel harp aan melodisch slagwerk en piano koppelt, een piccolo geeft kleine impulsen boven een zacht roffelende bassdrum die je wel voelt, maar amper hoort. Dit deel getuigt, als we toch bezig zijn, van Richard Straussiaanse componeervirtuositeit en moet tot de mooiste Nederlandse muziek van de 21ste eeuw behoren. Het orkest bracht de kaleidoscopische klankkleurenpracht met veel precisie en flair onder leiding van André de Ridder.

Dat slotdeel was zo sterk dat je helemaal vergat dat we voor de pauze naar een wereldster hadden geluisterd. Het programma begon met het Adagio for Strings van Barber, waarin het orkest knap speelde met akoestische suggestie en je je even in een kerk waande. Vervolgens kwam pianist Daniil Trifonov met een concert dat voor hem is gemaakt door Mason Bates. Trifonov is een pianist die alles kan spelen wat hij wil, je vroeg je af waarom hij dan voor zo’n drakerig, naïef stuk kiest. Je gunde hem iets beters. Van Joey Roukens bijvoorbeeld.