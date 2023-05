‘We gaan niet meer vliegen, want we vinden het slecht voor het milieu’

Gloria Kruijff Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn twee broers Otto (16) en Eelco (13), mijn zus Alexa (15) en mijn vader Schelto (45) en moeder Annelies (48). We wonen al acht jaar in Groningen, maar ik ben geboren in Australië. Daar hebben we een jaar gewoond.’

Gaan jullie nog wel eens terug naar Australië?

‘We zijn erheen gegaan toen ik 4 jaar oud was. Maar nu gaan we niet meer vliegen, want we vinden het slecht voor het milieu. Dat is jammer, maar het is ook goed.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op voetbal en speel viool. Dat doe ik al bijna twee jaar. Ik heb altijd zin in voetbal, maar soms heb ik geen zin om te oefenen met vioolspelen. Ik vind het dan irritant dat ik weer een liedje moet leren. Ik moet vijf keer per week oefenen, want dan krijg ik een sticker van mijn muziekjuf.’

Waar word je blij van?

‘Ik word heel erg blij van mijn hond, Rico. We hebben hem al een jaar en hij is al best groot voor zijn ras. Het is een labrador. We hebben hem op Marktplaats gekocht toen hij drie maanden oud was en die mevrouw had hem Rico genoemd, dus we hebben niet zelf de naam Rico bedacht. Ik laat hem veel uit, speel veel met hem en geef hem eten.’

Wat zou je doen als je baas van Nederland was?

‘Meer aan de natuur doen, want er moeten meer bomen en planten komen. Er moeten ook meer dieren komen. Geen huisdieren, maar dieren in de natuur zelf. Als ik de baas was, zou ik dat als eerste doen.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘Rico! Want ik weet niet hoe het met andere honden eraan toe gaat. En als je Rico bent, heb je niet veel te doen. Je kan keihard rennen. Ik zou de hele dag heel veel aandacht vragen en zwemmen, want dat kan Rico heel goed.’

Ben je verliefd op iemand?

‘Nee, nu niet. Niet echt. Ik heb wel een vriendje, maar die vind ik gewoon aardig. Ik heb heel veel vriendjes, dat zijn gewoon m’n vrienden.’

Wat is je lievelingseten?

‘Pasta carbonara. Maandag is bij ons een beetje pastadag, want mama maakt dan meestal pasta. Maar niet altijd pasta carbonara.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? Dan ben je 20!’

‘Dan ben ik student, maar ik weet nog niet wat ik wil studeren. Misschien doe ik een opleiding om juf te worden. Of ik word voetballer. Ik wil misschien wel in Australië of Afrika wonen, want het lijkt me gewoon een beetje stom om later in Nederland te wonen. Je kan ook naar Zweden met de trein. Dat lijkt me ook een gaaf plan, om daar te gaan wonen.’