We ergeren ons gezamenlijk aan Philip Freriks en Maarten van Rossem, en dat is gezellig

Lange tijd heb ik de aantrekkingskracht van De slimste mens niet begrepen, totdat mijn zoon van 13 een liefde voor het programma opvatte. Nu snap ik wat er leuk aan is: op de bank met mensen die precies evenveel algemene ontwikkeling hebben – mijn kinderen van 12 en 13 – antwoorden naar de tv roepen.

Mijn kinderen weten de antwoorden op vragen over TikToktrends waarbij je een plastic flesje op de grond moet gooien, ik weet de antwoorden over dingetjes waar ik op de middelbare school een half woord over heb opgevangen, en we weten alle drie een heleboel dingen niet, en dan zeggen we ‘Echt een vraag voor boomers’.

Dus we schreeuwen gezamenlijk, dat is al gezellig, en we ergeren ons gezamenlijk aan Philip Freriks en Maarten van Rossem, en dat is nog gezelliger.

Maarten van Rossem is gewoon Maarten van Rossem. Hij vindt alles bedroevend, behalve het bestuderen van de wereldgeschiedenis en zijn kleinkinderen. Die levenshouding vindt 98 procent van de Nederlandse bevolking geweldig, ik vind hem voorspelbaar, maar: prima. Je moet 98 procent van de bevolking ook iets gunnen.

Philip Freriks doet twee dingen. Hij vraagt kandidaten over de allergrootste passie in hun leven, en dan gaat een jonge bioloog bijvoorbeeld zijn schorpioen laten zien die hij in een tupperwaredoosje heeft meegenomen, en er met een zaklantaarn op schijnen, en dan blijkt dat die schorpioen licht geeft in het donker. En dan zegt Philip Freriks altijd alleen maar: ‘Hm-hm.’ Hij zegt nooit meer. Hij zegt ‘Hm-hm’ of ‘Okeee’, alsof je net naast hem in de tram bent gaan zitten en hem geheel ongewenst een verhaal over je schorpioen hebt opgedrongen.

Tenzij! Tenzij hij je een veel te persoonlijke, licht invasieve vraag stelt waar je juist helemaal geen zin in hebt. Dán is Philip Freriks ineens een en al interesse.

In dezelfde aflevering als die van de schorpioen was een van de quizvragen ‘Wat is een friend with benefits?’. (Op Philip Freriksmanier ‘friend with benefits’ uitspreken.) Wij hielden thuis ons hart al vast, want dit is waar het misgaat bij Philip Freriks.

En ja hoor, hij vroeg door. Hij vroeg aan Guido Spek, ex-soapster: ‘Heb jij friends with benefits?’ En als zo’n jongen dan geheel verzenuwd het antwoord ontwijkt, want hij moet erna nog een puzzelspel spelen waar hij niet zo goed in is én hij heeft geen zin om in een quiz die door een miljard mensen bekeken wordt te vertellen of hij bevriend is met iemand met wie hij soms op een casual manier seks heeft, dan, dán gaat Philip Freriks ineens doorvragen.

‘STOP!’, schreeuw je gezinsbreed naar de tv. ‘STOP BOOMER ZONDER SENSITIVITEITSSENSOR STOP!!!’ Maar Philip Freriks stopt niet.

Vanavond finale. Spannend. Ook lastig. Waar moet ik heen met al mijn ongerichte agressie?