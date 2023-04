‘We are Metallica, and so are you’: dubbel feest in Amsterdam, waar ’s werelds grootste metalband optreedt op Koningsdag

Rockband Metallica met zanger en gitarist James Hetfield, drummer Lars Ulrich, en bassist Robert Trujillo in de Johan Cruijff ArenA. Beeld ANP

Dat het dondermiddag dubbel feest is in Amsterdam, zie je aan de optocht richting de Johan Cruijff Arena. Zo te zien aan de uitdossingen in de mensenmassa worden hier vanavond twee instituten gevierd; de Amerikaanse band Metallica én het Nederlandse koningshuis. Koningsfans met knaloranje T-shirts, of zelfs gehuld in een rood-wit-blauwe vlag, lopen gebroederlijk naast liefhebbers die het bekende logo van de grootste metalband aller tijden meedragen. Vandaag kan alles.

Een enorm concert organiseren op Koningsdag, de dag dat Nederland op zijn kop staat, lijkt misschien extra feestelijk, maar was volgens sommige betrokkenen ook niet zo handig. Het openbaar vervoer van en naar Amsterdam is zonder stadionspektakel al overbelast, omdat doorgaans honderdduizenden bezoekers van buiten de stad afkomen op de vrijmarkt en een aantal grote oranjefestivals. De vervoersdiensten NS en GVB maakten zich dus zorgen over de verwachte topdrukte en daarom besloot de gemeente Amsterdam de festivals Oranjebloesem en Kingsland ‘af te schalen’.

Deze evenementen mochten minder bezoekers toelaten en moesten eerder sluiten, zodat de mensenmassa beter verspreid kon worden over alle beschikbare treinstellen. ‘Een financieel drama’, volgens de organisatoren van de feesten. De Johan Cruijff Arena waarschuwde het Metallica-publiek ook voor vervoersproblemen. ‘Kom met eigen vervoer of rij met iemand mee’, stond vooraf te lezen op de site van het stadion.

Dat advies wordt donderdag duidelijk niet opgevolgd. Het is stampvol op vooral het station Bijlmer-Arena. Maar treinen en metro’s rijden af en aan en van overbelasting lijkt dan ook geen sprake. De enige zorgelijke ontwikkeling is de kennelijke staat van sommige concertgangers, die al beschonken het stadion binnenwandelen nog voor het voorprogramma is begonnen. Eerst Koningsnacht en -dag vieren en daarna nog even naar Metallica, dat kan natuurlijk ook.

Aftrap wereldtournee

De Amsterdamse show is ook voor Metallica bijzonder. De band trapt in de Johan Cruijff Arena een wereldtournee af, die de wedergeboorte van het metalfenomeen moet vieren. Metallica bracht twee weken geleden het nieuwe album 72 Seasons uit, na zeven jaar stilte. En met dat verse werk staat de in 1981 opgerichte band in veel landen, waaronder Nederland, weer bovenaan in de albumhitlijsten.

Volgens de bassist Robert Trujillo is Metallica zelfs populairder dan ooit en weet de band steeds nieuwe generaties fans aan zich te binden, zei hij vorige week in een interview met de Volkskrant. In de Johan Cruijff Arena kun je dat zelf ook constateren: tussen het al wat oudere Metallica-publiek zie je opmerkelijk veel heel jonge fans lopen.

Toch zit het stadion niet helemaal vol. Een gedeelte van de bovenste tribune-rijen blijft leeg en is afgesloten met een zwart doek, om de lege stoeltjes aan het zicht te onttrekken. Metallica heeft zich ook aan een riskante onderneming gezet: de band speelt steeds twee opeenvolgende shows in hetzelfde stadion, in tweeëntwintig wereldsteden. Iedere avond wordt een nieuwe setlist gespeeld, met andere liedjes uit het oeuvre.

We are Metallica, and so are you

Het reizende metalcircus hoeft zich daardoor minder vaak te verplaatsen, waardoor onder andere kan worden bespaard op energiekosten. Maar het concept levert voor het publiek ook een dilemma op. De goedkoopste kaarten voor een enkele avond gaan van de hand voor bijna honderd euro. Verstokte liefhebbers die beide concerten willen zien, vooral ook omdat er dus steeds andere nummers worden gespeeld, moeten het dubbele afrekenen. Voor veel fans is dat in deze dure tijden misschien wat te veel gevraagd.

Metallica laat zich er bij de Amsterdamse wereldpremière niet door ontmoedigen. ‘We are Metallica, and so are you’, roept zanger James Hetfield het stadion toe vanaf het reusachtige, ronde podium dat is opgebouwd op de middenstip van het voetbalveld. De band weet dat het Koningsdag is en heeft de decorstukken enigszins aangepast: op acht grote beeldschermen rond het podium prijkt het logo van de ‘M72’-tour tegen een oranje achtergrond en dat is geen toeval. En na een klein halfuur spelen zet de band het nummer King Nothing in, dat de laatste twintig jaar zelden is gespeeld. ‘Dit nummer leek me wel gepast’, zegt Hetfield.

En al is de tekst van dit lied voor het staatshoofd wat minder opbeurend (‘Where’s your crown, King Nothing?’), het geeft het stadion toch het gevoel bij een unieke Metallica-show aanwezig te zijn.