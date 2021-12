Wayne Thiebaud (1920-2021) schilderde taarten waar je écht honger van kreeg

Het schilderij ‘Cakes’ (1963) van Wayne Thiebaud in de National Gallery of Art in Washington D.C. Beeld Getty

Taarten in alle soorten, ijshoorntjes, milkshakes, hotdogs en gomballenautomaten. Het waren de favoriete onderwerpen van de schilder Wayne Thiebaud (1920-2021), chroniqueur van alledaags Amerika. Zijn stillevens van objecten uit wegrestaurants leverden hem het soort populariteit op dat maar weinig kunstenaars bij leven ten deel valt. Op Eerste Kerstdag overleed hij, 101 jaar oud.

Thiebaud werd in 1920 geboren in een boerengezin in Arizona en groeide op in California. Aanvankelijk werkte hij als grafisch ontwerper en striptekenaar. De van oorsprong Rotterdamse kunstenaar Willem de Kooning moedigde hem aan om te schilderen, en dan alleen dat wat hem echt interesseerde. Begin jaren zestig brak hij door. Cakes was een van zijn treffende titels.

De herkenbaarheid van zijn werk school net zozeer in zijn stijl als in zijn onderwerpkeuze. De verf van Thiebaud – dikke klodders en stroken, veel felle kleuren – maakte écht hongerig: je zou het glazuur zo van zijn taarten af willen likken. Zijn werk werd vaak met popart in verband gebracht, maar was apolitiek, nostalgisch en, uiteraard, zoeter. Met Andy Warhols stijl had hij niets: te ‘mechanisch’. Andere kunsthistorici verbonden hem eerder aan Edward Hopper.

Thiebaud maakte ook landschappen en portretten. In 1994 kreeg hij de National Medal of Arts omgehangen door president Bill Clinton. Nederland kon in 2018 nog van zijn schilderijen genieten, toen Museum Voorlinden een overzichtstentoonstelling samenstelde met 45 werken. Als 100-jarige schilderde hij nog, tussen het tennissen door. Suiker at hij met mate. De citroen-meringuetaart was zijn favoriet.