Watermijten zijn rovers en parasieten – maar hoe meer soorten er zijn, hoe schoner het water

De watermijt Beeld Margot Holtman

De wondere onderwaterwereld van de ijsbaan bij Bakkum: als er geen ijs ligt, is het gewoon een natuurplas, onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat. We zijn hier voor de watermijten, de specialiteit van bioloog Harry Smit, die ze in dit gebied inventariseert. Smit is, wereldwijd, een van de weinige specialisten op dit gebied. Hij ‘ontdekte’ al 650 soorten watermijten, van de ongeveer 7.500 die er bekend zijn, en beschreef ze wetenschappelijk. In Nederland ontdekte Smit zo’n zestig van de hier bekende 273 soorten.

Nu ligt Smit op een vlonder, haalt water uit de plas met een schepnet en doet dit in een bakje. Het water staat laag en is helder, dus de bodem is te zien. In de bak, even later: wantsen, haften, libellenlarven, stekelbaarsjes, bloedzuigers, waterkevertjes, watervlooien, schaatsenrijdertjes (de beestjes, geen mensen) erbovenop. En watermijten dus, uit verschillende families en geslachten, spinachtige waterdiertjes die Latijnse namen dragen.

Ze hebben acht poten en zijn zelden groter dan 2 millimeter, maar in deze bak vallen sommige exemplaren toch op: het zijn rode puntjes, of gele puntjes; de vrouwtjes lijken op eitjes, de mannetjes hebben meer aanhangsels. Waartoe ze er zijn, dat is een verkeerde vraag, ze zijn onderdeel van een web waarin ze bijvoorbeeld parasiteren op libellen, waterkevers, muggen en zoetwatermossels. Die gastheren raken daardoor verzwakt. Smit: ‘Er kunnen soms wel twintig tot dertig larven van watermijten op een libel zitten. Die larve doorboort de huid en zuigt lichaamsvloeistof op.’ De libel heeft daar last van – een vrouwtje zal minder eieren leggen – maar overleeft wel. Smit: ‘Anders zou het niet in het belang zijn van de watermijt.’

Beeld Margot Holtman

In hun volwassen fase eten watermijten muggenlarven, watervlooien, mosselkreeftjes. Smit: ‘Het zijn rovers. Ze hebben een grote invloed op het ecosysteem. In een seizoen kunnen ze de helft van de vedermuggen wegeten in een plas.’

Watermijten kunnen zich verheugen in de belangstelling van waterschappen. Ze zijn namelijk een prima indicator voor de kwaliteit van het zoete water: hoe meer soorten watermijten er zijn, hoe schoner het water. Harry Smit: ‘Ze hebben een gastheer nodig, en ze hebben hun eigen wensen. Dat tezamen maakt dat ze snel reageren op veranderingen in waterkwaliteit.’ Wat Harry Smit dan ziet: steeds grotere gaten in het watermijtenbestand in de sloten in het westen van het land. ‘Door eutrofiëring vooral, het steeds voedselrijker worden van het water, door de landbouw.’ Maar op andere plekken, zoals in beken, gaat het juist beter. Het ‘mooiste’ gebied voor watermijten is Weerribben-Wieden, in Overijssel. Smit: ‘Iemand heeft daar eens veertig soorten watermijten uit één petgat gehaald.’

De levenscyclus van watermijten is complex, het gaat van ei naar larve, naar nimf, naar volwassen mijt. Om het nog complexer te maken: niet alle watermijten zijn parasieten. Maar dat geldt wel voor een van de laatste soorten die in Nederland is ontdekt, door de ‘mentor’ van Harry Smit, Cees Davids: de Limnesia undulatoides. Smit: ‘Deze soort werd vroeger als Limnesia undulata gedetermineerd, maar het blijken twee verschillende soorten te zijn.’ Waarbij de undulatoides (Smit: ‘Ik heb de naam nog aangedragen’) wel parasitair is, en de undulata niet. ‘De undulatoides komt vrij algemeen voor. Die houdt van iets schoner water dan de undulata. Dus daar kun je weer van alles uit aflezen.’

Afgelopen voorjaar was Harry Smit hier ook al, toen haalde hij vijftien soorten watermijten uit dit plasje. In de zomer zijn het er wat minder. Hij verzamelt ze in een buisje, bewaart ze en bekijkt ze later onder de microscoop. Dan pas kan hij met zekerheid zeggen wat we vandaag hebben gezien.