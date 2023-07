Wat zijn de origineelste misdaadseries van het laatste jaar?

‘Karen Pirie’ (2022, NPO Plus),

Een van de leukste misdaadseries van de laatste tijd is Karen Pirie (2022, NPO Plus), een personage van de Schotse auteur Val McDermid, geweldig gespeeld door Lauren Lyle, die we ook nog in eventuele volgende seizoenen hopen terug te zien. In twee tijdlijnen wordt een cold case zaak in het Schotse plaatsje St. Andrews gereconstrueerd. Een droog soort humor en een fel feministisch perspectief gaan hier samen met een ijzersterke plot.

‘Three Pines’ (2022, Prime Video)

Het Frans-Canadese plaatsje Three Pines (2022, Prime Video) heeft wel wat weg van Twin Peaks, al was het maar de overweldigende aanwezigheid van de natuur, waarop de ratio nooit helemaal greep krijgt. Deze achtdelige serie is gebaseerd op de romans van Louise Penny, waarin Alfred Molina de excentrieke (natuurlijk!) speurder Armand Gamache van de politie uit Québec speelt. Los van het feit dat er zoveel moorden worden gepleegd, zou je er best op vakantie willen gaan.

‘Perry Mason (2023, HBOMax)

De zoveelste gedaante van legendarische advocaat Perry Mason (2023, HBOMax) kan ook gezien worden als een ode aan de neonoir klassieker Chinatown. De titelrol wordt gespeeld door de geweldige acteur Matthew Rhys, en het was vooral in dit tweede seizoen (los te bekijken) dat de serie zijn vorm vond. Voordat HBOMax Perry Mason de nek omdraaide. Snel kijken voordat ook het tweede seizoen in een donker graf verdwijnt.