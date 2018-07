Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Aflevering 27, slot.

Wat wil de toeschouwer? Vervoering, het hervinden van de verloren tijd.

De uitdrukking stamt uit 1934, nadat we met 9-3 van België hadden gewonnen: het krankzinnige kwartiertje. Er had bij de Nederlanders ‘een scheppende zelfbeïnvloeding plaats en onder de juichende druk daarvan’ werd de tegenpartij weggespeeld. Deze exaltatie heeft een inleidende periode nodig. Vandaar dat het krankzinnige kwartiertje, waarin alles lukt, zich pleegt te openbaren in de tweede helft, ‘en wel doorgaans in het midden van de tweede helft’.

We zullen het zien, zondag vanaf 17 uur, Frankrijk-Kroatië. Wel weet ik dat het begrip geen onzin is. Denk aan Lyon-Wolfsburg van 24 mei, finale Champions League voor vrouwen, toen Lyon vier keer scoorde, mede dankzij drie voorzetten van Shanice van de Sanden, in… ruim een kwartier.

Ruim ja, dat kan. Korter dan een kwartier kan ook. Joris van den Bergh, in Mysterieuze krachten in de sport: ‘Het is voorgekomen dat het krankzinnige kwartiertje zich beperkte tot ’n krankzinnige vijf minuten’, omdat het spel wegens een blessure was stilgelegd. Daarna bleek de vervoering kapot.

Dit heb ik deze maand beseft: het toveren met tijd is de kern. De reguliere tijd krijgt geen vat op het voetbal. Daarom zit ik vaak op de tribune, en kijk met ontzag toe. De hoop die ik ooit had, te kunnen wat ik de superbe atleten zie doen, nu het intussen ondenkbaar is dat ik het ooit nog kan, is bijkans aan te raken. De onvervulde hoop, onvervulbaar geworden, heeft ongeschonden een halve eeuw overleefd.

Vervoering heeft maling aan tijd. Daardoor kunnen spelers alles, een kwartier, ruim een kwartier, of vijf minuten, en de kijker gaat even lang in het spel op. Losgeraakt van leeftijd hervindt hij de verloren tijd. Voor even.

Die magie wil hij telkens weer verversen. Geen finale is de laatste wedstrijd. Maandag zoeken we de eerstvolgende kwalificaties op, en de competitiestart, en kalken kordaat kruisjes in de agenda. Geen dwingender afspraken dan die met het veld.

Voetbal; de viering van het onstelpbare verlangen naar onachterhaalbaarheid.