Wat?! Ulysses niet in de top-10? Moby Dick op 17? Middlemarch ónder Gulliver’s Travels?

Om de feestmaand door te komen startte ik een feuilletoncolumn over een jongeman genaamd Benjamin McEvoy. Zijn tragische lotgevallen brak ik week na week af met wrede cliffhangers.

Helaas heeft tot dusver niemand gevraagd hoe het verderging met Benjamin. Echt helemaal niemand. Niet zo leuk voor Benjamin en mij. Je hoopt de fans nieuwsgierig te maken, maar helaas, geen belangstelling.

‘Ook mijn moeder niet?’

‘Ook niet. Ook van je moeder mochten Benjamin en ik een meter in de taai zakken. Stoppen jij en Benjamin je feuilleton maar op een donker plekje – tot zo ver je moeder.’

Gelukkig is er Bob Dylan, als iedereen sandalen doet, zegt hij: ‘Don’t wear sandals.’ (Sub. Ho. Blu. vers 35.) Gewoon afmaken, zou Bob zingen, slik maar door, motherfuckers, hier is mijn feuilleton.

Klopt. Komt-ie, Benjamin plaatst dus filmpjes over the great books, schreef ik al, en dan moet je niet aan Sally Rooney denken, of aan de The Complete Unabridged Novels van Coen Peppelenbos, maar aan alles vanaf Kafka en Borges, daar ligt de lat, Tolstoj, Austen, Melville, Proust, Conrad, graniet met goud op snee en een zijden leesveter, hoe je ze volgens Benjamin moet verslinden (zo), waarom (daarom) en hoe vaak (steeds), en met hoeveel tegelijk (handjevol). En desondanks oogt Ben als een frisse cryptohandelaar. Als Frenkie de Jong er zou zitten, zou je denken, Benjamin, ga eens een luchtje scheppen. Hij zou een goede CPNB zijn. In zijn eentje.

‘Wat was er met Benjamin. Vertel het. Nu.’ (Mijn vriendin Jet.)

‘Oké. Oké dan. Benjamin ging dus op de beroemde Guardian-lijst met de 100 greatest novels written in English reageren. Schreef ik al. Hij ging vertellen of hij kon leven met de rangorde, en natuurlijk of we de hele lijst vijf keer moesten lezen en herlezen. Lange video van een uur.’

Wat iedere zool meteen ziet aan die lijst, is dat hij chronologisch is. Dus boekje 100 is het nieuwste boekje, boekje 1 is het oudste boekje. Zou de hele CPNB meteen in koor roepen.

Benjamin een uur lang niet. Die begint kalm en tevreden, de eerste vijfentwintig boeken heeft hij van gehoord, maar zelden gelezen, vermoedelijk te weinig goud op de snee. (Hier geen grappen over goud van de snee afbeffen; geen plaats voor.) Zo halverwege de lijst, voor ons rond 1930, ontwaart Benjamin het eerste marmer, 55. As I Lay Dying, 51. The Great Gatsby, en nog geen echte klachten. Maar dan, op 46. Ulysses, James Joyce.

WAT?! Ulysses? Niet in de top-10? Deze topzerk halverwege? Vanaf hier zit Benjamin in een waan. Bij ieder volgend boek tot aan Moby Dick is het: oké, oké, leuk boek, goed boek zelfs, maar BETER dan Ulysses? Moby Dick op 17?? Middlemarch ónder Gulliver’s Travels?

Schelden doet hij niet.

Het is fascinerend dat een groot lezer als Benjamin, die ik hoog heb zitten, na Maarten en Kees (’t Hart, geen familie), komt bij mij meteen Benjamin, een uur lang, tot aan nummertje 1, John Bunyan, The Pilgrim’s Progress, 1678, overduidelijk de eerste Engelse roman van enige betekenis ooit, staat er zelfs met zoveel woorden bij – dat Bennie niet doorheeft dat The Guardian dit boek niet de BESTE vindt, maar, zoals er dus naast staat, de EERSTE.

Eigenlijk wel schattig van Benjamin. En ook dat hij de video niet heeft weggehaald. Wel staat er een blozende smiley onder, en dat hij het dus niet doorhad, een uur lang. Dat is groots. Ik ben wel een fan van de Benster. Hij weet alles.

‘Dat was het?’

‘Zeker.’