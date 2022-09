Wat toneelgroep Wunderbaum in Duitsland heeft geleerd: Hollandse ironie is ook niet alles

Wunderbaum, met van links af: Wine Dierickx, Maartje Remmers, Matijs Jansen, Walter Bart en Marleen Scholten. Beeld Erik Smits

Een Hitlertuinkabouter. Nu acteursgroep Wunderbaum deze zomer afscheid nam van Theaterhaus Jena in Oost-Duitsland, waar het collectief vier jaar de artistieke leiding had, leek de tijd zo onderhand rijp om op toneel een ernstige lokale kwestie aan te pakken: het oprukkende neonazisme in de regio. In het traditionele feestelijke zomerspektakel van het theater moest zulks evenwel luchtig, toegankelijk en niet al te afschrikwekkend worden gebracht. Vandaar dat acteur Walter Bart in de voorstelling Miniathüringen een rol had als Hitlertuinkabouter, in bruin uniform en met minuscuul zwart plaksnorretje.

Voor hun laatste voorstelling in Jena lieten de theatermakers zich inspireren door een opmerkelijk voorval in hun tijdelijke woonplaats. In de zomer van ’21 had daar de openlijk neonazistische Steven Schmied zichzelf naar voren geschoven als voorzitter van het bestuur van volkstuincomplex Am Birnstiel in het zuiden van de stad. Volkstuintjes, inderdaad.

Schmied heeft banden met de gewelddadige, extreemrechtse NSU, verspreidt antisemitische en racistische propaganda, en had als waarnemend voorzitter meteen de Oekraïense uitbaters van het tuincafé ontslagen. Een antifascistisch burgerinitiatief heeft zijn machtsovername op de tuin uiteindelijk verhinderd. En omdat het slagveld in dit geval een volkstuintjescomplex was, kregen de toeschouwers van Miniathüringen de hele episode op toneel te zien door de ogen van de tuinkabouters. Jena ligt in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, ook de geboortestreek van de tuinkabouter.

Dat is typisch Jena, of misschien wel gewoon heel Duits, zeggen Marleen Scholten en Walter Bart, die de voorstelling maakten met hun Duitse collega's bij het theater: felle uitersten in het politieke spectrum die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, zelfs binnen het bestuur van zo’n sympathieke ‘Kleingartenverein’. Bart: ‘In de jaren dat we hier werkten besefte ik geregeld: de democratie is hier pas dertig jaar oud. Dat maakt haar kwetsbaar, en er zijn in Thüringen voortdurend antidemocratische krachten voelbaar. Maar tegelijk voelt de democratie er ook heel bewust en vitaal. Er wordt over gediscussieerd en voor gestreden. Democratie is niet vanzelfsprekend, zoals in Nederland, en er wordt dus ook minder gemakzuchtig mee omgegaan. Dat was voor ons, Nederlanders in Oost-Duitsland, heel leerzaam.’

Vier jaar lang waren acteurs Matijs Jansen, Marleen Scholten, Maartje Remmers, Wine Dierickx en Walter Bart ‘die Nederlanders in Oost-Duitsland’. De vijf veertigers vormen al 21 jaar een succesvol collectief, aangevuld met vormgever Maarten van Otterdijk. Als oud-klasgenoten op de Toneelacademie Maastricht begonnen ze na hun afstuderen in 2001 onder de vleugels van regisseur Johan Simons de groep Jonghollandia (naar Simons’ gezelschap Hollandia). Toen ze zich een paar jaar later als zelfstandige spelersgroep vestigden in Rotterdam werd een nieuwe naam gekozen: Wunderbaum, naar zo’n wonderlijk geurboompje in de auto.

Humor

Al die tijd maakt Wunderbaum consequent interessante producties, gebaseerd op research, improvisaties en nieuwe, meest zelfgeschreven teksten, waarin humor, muziek en sociaal-maatschappelijk engagement virtuoos samenkomen. Vaak gelaagd en mild schurend, voorzien van de nodige theatrale kolder en met een ironische knipoog. Maar ondanks de ironie en theatrale lol is het engagement oprecht: tussen 2013 en 2017 werkte de groep met maatschappelijke instellingen in Rotterdam aan een voorstel voor een nieuwe, utopische samenleving: The New Forest. Naast hun toewijding aan Wunderbaum maken de leden eigen werk en spelen in films en series. De groep was altijd al internationaal actief. Sinds 2016 is er een dependance in Milaan, waar Scholten met haar Italiaanse vriend en dochter is gaan wonen.

The Clowns Convention. Beeld Jan Dirk Van Den Burg

En toen volgde in 2018 dus die kans in Jena. Die zomer trad het Nederlands-Vlaamse collectief aan als ‘Künstlerische Leitung’, van de studentenstad (108.207 inwoners) in Thüringen. Bart en Van Otterdijk vonden er ook echt een thuis, de rest van de club reisde voortdurend af en aan.

Behalve in Jena maakte de groep ook voorstellingen in Nederland en Italië en hadden de leden hun eigen afzonderlijke projecten. Al dat reizen en puzzelen met agenda’s en gezinnen is een van de redenen dat Wunderbaum nu terugkomt naar Nederland. Misschien heeft de coronaperiode, waarin reizigers in het strikte Duitsland een gekmakende twéé weken in quarantaine moesten, dat besluitvormingsproces nog iets versneld. Walter Bart: ‘Repeteren rondom die quarantaines was een enorm gedoe. En als ik terugkwam uit Nederland mocht ik telkens weer twee weken mijn zoontje niet naar school brengen. Soms deed ik het stiekem, maar ik ben hier semi-bekend, dus dat was altijd spannend.’ Bart blijft overigens nog twee jaar in Jena wonen, omdat vriendin en theatermaker Lizzy Timmers met Van Otterdijk de komende tijd de artistieke leiding over Theaterhaus Jena voert.

Ergernissen

Toen Wunderbaum in 2018 begon, inventariseerde de groep bij wijze van kennismaking de grote en kleine ergernissen van inwoners van Jena. In hun openingsvoorstelling Hallo Jena werden al die kritiekpunten vrolijk theatraal over het voetlicht gebracht. Wat ze toen zoal hoorden: het is hier saai, je ziet altijd dezelfde mensen, de huizen zijn te duur, er is geen winkelcentrum, de worst wordt in te dikke plakken gesneden, en de ergste: ‘Der ICE fahrt über Erfurt’. Destijds besloot Wunderbaum: nou ja, als dat alles is…

Hoe is dat nu? Hoe kijken Bart en Scholten op hun tijd in Jena en op deze specifieke uitdagingen terug?

Bart: ‘Er is wél een winkelcentrum.’

Scholten: ‘Ik weet niks over worst.’

Maar beiden zijn het er over eens dat het zeer onhandig was dat de ICE niet in Jena stopt. Ook is het gebrek aan anonimiteit inderdaad soms ongemakkelijk. Bart: ‘Er is hier maar één theater, dus iedereen weet wie je bent. Als ik bij de bakker kom, zeggen ze ‘Guten Tag, Herr Bart’. Ik miste het soms om me anoniem in een grote stad voort te bewegen. Tegelijk is het ook bijzonder om echt deel uit te maken van zo’n gemeenschap.’

Zaken waarmee Bart als rechtgeaarde inwoner van Jena bijvoorbeeld te maken krijgt: onlangs hebben de bevers in de gezamenlijke moestuin alle broccoli opgegeten. Wie in het bosrijke Jena gaat wonen, wordt vanzelf een soort ‘natuur-Duitser’ zegt hij, met windjack en wandelschoenen.

Maar behalve deze milde cultuurshock heeft het werken in Jena vooral interessante nieuwe artistieke inzichten opgeleverd. Scholten: ‘We werden voortdurend uitgedaagd om te denken: wie is ons publiek eigenlijk? Voor wie maken we deze voorstelling, wat hebben we hun te vertellen, en hoe kunnen we dat in dit geval het beste doen?’ Dat ‘hoe’ verschilt nogal per land, ontdekten ze.

In Nederland zijn ze bijvoorbeeld weinig taboes gewend, en voelen ze zich volkomen vrij om op toneel alles te doen. Maar toen Bart tijdens een improvisatie als nazituinkabouter spontaan een Hitlergroet uitprobeerde, krompen hun Duitse medespelers ineen. ‘Dat kán in Duitsland gewoon echt niet.’ Voor de voorstelling bedacht hij dan maar een verwante groet, met gestrekt been.

Soms verrasten de Duitse gevoeligheden de Nederlanders, vertelt Scholten: ‘Dan deden wij een gekke dansbeweging en zeiden zij: nee, nee, nee; als jij je arm zo houdt is het net een swastika.’

Het was dus spannend, en misschien ook wel wat naïef, dat zij als Nederlandse kunstenaars besloten: nu zullen wij jullie hier wel even iets vertellen over het nazisme. En dat dan ook nog in die typische Wunderbaum-stijl: losjes, geestig, meerduidig en soms een tikje ongemakkelijk, voortdurend balancerend tussen fictie en waarheid, ernst en grap. Gelukkig werd de voorstelling goed ontvangen.

La Codista, toneelmonoloog van en met Marleen Scholten. Beeld Luca Chiaudano

Scholten: ‘Maar we hebben in Jena ook ontdekt dat onze stijl niet altijd goed wordt begrepen. In de voorstelling Het Nationale Lied, over patriottisme en xenofobie, speel ik een cynische presentatrice van een soort meezingkorenspektakel die een acteur van kleur de zaal uitstuurt. Dat was een provocatie, bedoeld om racisme aan de kaak te stellen. Maar door sommige bezoekers in Jena werd die scène juist racistisch opgevat. Je zag ze echt denken: wie zijn deze enge witte mensen die die zwarte man de zaal uitzetten?’

Vlagvertoon

Iets vergelijkbaars gold voor het uitbundige vlagvertoon in de voorstelling. In Italië doet het publiek daar onstuimig aan mee, maar Duitse toeschouwers wilden de uitgedeelde vlaggetjes niet aanraken, zelfs al was dat ironie, een uitvergroting om een pijnlijk punt te maken.

In andere landen worden bepaalde theatercodes dus niet vanzelfsprekend gedeeld, en heeft de geschiedenis bovendien geleid tot andere gevoeligheden. Daar moet je als kunstenaar een antenne voor ontwikkelen, zegt Scholten. ‘Natuurlijk is iedereen in principe voor artistieke vrijheid. Maar je kunt je afvragen: als deze scène door dit publiek zo wordt opgevat, moet ik die dan wel willen spelen? Daarmee breng ik dan toch helemaal mijn boodschap niet goed over? In die zin zijn er interessante parallellen met het identiteits- en gendervraagstuk hier.’

In het gepolariseerde maatschappelijke debat, dat in Duitsland nog scherper wordt gevoerd, is Wunderbaum ook ambivalenter geworden over ironie. Walter Bart: ‘We willen graag op een lichte toon een serieus verhaal vertellen, maar niet alles maar lollig wegrelativeren. Het Duitse publiek heeft dat inzicht versterkt. Dan zaten er een punkers in de zaal en dacht je: ‘O, voor jullie is deze voorstelling waarschijnlijk veel te weinig uitgesproken. Te tuttig ook.’ Zorgen waren er ook over antifascisten in het publiek bij Miniathüringen: ‘Zouden die niet vinden dat wij Schmied juist een podium gaven?’ Die vrees bleek ongegrond, en ook van die andere zorg: extreem-rechtse knokploegen, hadden de makers geen last. Dat zijn nog eens andere sores dan in de Nederlandse schouwburgen.

Uit Duitsland neemt de groep dan ook een aangescherpt maatschappelijk en artistiek bewustzijn mee terug. Bart: ‘En een grotere precisie in de taal. Ik zag hier laatst langs de weg een spandoek: ‘Genocide op de boer nu, de volgende bent u.’ Daar zou in Jena de hele gemeenschap tegen in opstand komen. Dat woord kun je daar echt niet zomaar gebruiken. Zulke heftige hyperbolen in Nederland, dat kende ik nog niet. En daar moeten we scherp en kritisch op blijven.’

Spelend in Duitsland, Nederland en Italië heeft Wunderbaum een soort ‘helikopterblik’ op Europese populistische tendensen ontwikkeld, denken de acteurs. Walter Bart schrok hevig van de toon van het stikstofdebat hier. ‘In die vier jaar is de polarisatie, mede door corona, enorm toegenomen, en het debat verhardt. Van een afstand valt dat sterker op.

‘Misschien nemen wij nu wel de goede Duitse gewoonte mee om zulke zaken op toneel scherp aan de orde te stellen. Ik zie bijvoorbeeld de stikstofcrisis en de toegenomen onvrede hier nauwelijks terug in de theaters; dat debat mag wel een plaats krijgen in de schouwburg. En dat kan ook best zonder de zachte deken van de ironie.’

Wunderbaum op het Nederlands Theaterfestival

De terugkeer van Wunderbaum naar Nederland wordt uitvoerig gevierd op het Nederlands Theater Festival (t/m 11 september), waar de groep volop aanwezig is.

Zo speelt Scholten binnen de officiële juryselectie haar subtiele monoloog La Codista, een geraffineerde meditatie op de mens in wachtstand. Scholten schreef deze tekst oorspronkelijk in het Italiaans, en werd ervoor bekroond met de Italiaanse nationale toneelschrijfprijs Antonio Conti. In juni zag de Nederlandse versie het licht op het Holland Festival, en de jury van TF vond dat La Codista tot het mooiste van het afgelopen seizoen behoort. La Codista speelt vrijdag 9/9. Info en kaarten: tf.nl

Het voltallige Wunderbaum, aangevuld met hun Duitse oud-collega’s, speelt op het festival The Clowns Convention. In dit bejubelde felliniaanse circusspektakel (vijf sterren in de Volkskrant en NRC) proberen negen uitgerangeerde clowns hartveroverend hun relevantie te bewijzen in een magistrale ode aan het theater. De voorstelling werd gemaakt tijdens corona, en gaat ook over de angsten van de acteurs in die gure theaterloze tijd. Na afloop krijgt het collectief in de zaal de prestigieuze Duitse Martin Linzer Preis uitgereikt (zie onder). The Clowns Convention speelt 10/9. Info en kaarten: tf.nl

Tot slot presenteren de Wunderbaum-clowns ook de traditionele afsluiting van het Theater Festival: Het Gala van het Nederlands Theater. Een grootse viering van het theater, omdat het er nog is, en omdat het weer kan. Gala van het Nederlands Theater, 11/9.