Wat te lezen deze zomer? Boekhandelaar Margreet de Haan tipt een heftige Spaanse geschiedenis

Zomerboeken tips Margreet de Haan - boekhandel 't Spui in Vlissingen Beeld Annabel Miedema

Wat wordt er deze zomer gelezen in Zeeland?

‘De ‘Zomerlezen’- campagne van de CPNB, het marketingbureau van het boekenvak, is opmerkelijk succesvol geweest in Vlissingen. Wij zien dat er door die campagne breder gelezen wordt dan andere zomers. Normaal gesproken verkopen we in de maanden juni en juli vooral thrillers, nu ook meer literatuur.’

Zoals?

‘Wormmaan van Librisprijswinnaar Mariken Heitman. Ook Aleksandra van Lisa Weeda loopt goed door. Net als Hebben en zijn van Dimitri Verhulst en Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje. En Totaal van Marcel van Roosmalen doet het ook bij ons erg goed, het is niet voor niets steeds in herdruk. Wij zijn in de winkel fan van Aleksandra, maar ook van De beschermelinge, het debuut van de Vlaamse schrijfster Mira Sys. En ook de nieuwe Douglas Stewart, Mungo, raden we veel klanten aan.

‘Ons bestverkochte boek is een regionaal boek dat zich afspeelt in Vlissingen. Bunkers rond hotel Britannia 1940-1944, geschreven door Hans Sakkers in opdracht van de Stichting Bunkerbehoud. Een oorlogsverhaal. Het is bijna altijd zo dat als er een boek over Vlissingen uitkomt, dat uitzonderlijk goed verkoopt.’

Zijn Zeeuwen zo chauvinistisch?

‘Vooral de Vlissingers! Er is onlangs een boek uitgekomen over Frans Naerebout (1784-1818), een van de grootste zeehelden uit Vlissingen, geschreven door Dirk Kolff bij Amsterdam University Press. Ondanks dat het een duur boek is, het kost 50 euro, staat het hoog in onze top-10 van bestverkochte boeken.

‘Vlissingers lezen graag over Vlissingen. Ze zijn loyaal aan eigen stad. Daarnaast hebben we ook best wat nieuwe inwoners die zich graag willen inlezen in hun nieuwe stad. Zij komen dus ook op zo’n boek af. Ontzettend leuk.’

In de zomer zijn er traditiegetrouw veel Duitsers in Zeeland. Kopen die boeken bij jullie?

‘Zij kopen vooral fietskaarten en souvenirs. Duitstalige boeken zijn bij ons duurder dan in Duitsland. Belgen daarentegen zijn verzot op de Nederlandse boekhandel. Ze zijn een heel welkom publiek. Ze kopen veel Nederlandse en vertaalde literatuur en kinderboeken. We horen vaak van Vlaamse toeristen dat er in België nauwelijks nog leuke boekhandels zijn, op een paar grote in Antwerpen, Gent en Leuven na. Ze missen de mooie boekhandel met een breed aanbod en leuke cadeaus. Belgen komen regelmatig speciaal de grens over voor onze boekhandel!’

Ziet u verder nog trends in het boekenvak?

‘Sinds corona verkopen we veel meer boeken die een link hebben met het thema natuur. Niet alleen vogel- en bomengidsen maar ook romans die met natuur te maken hebben. De eilandromans bijvoorbeeld van Roy Jacobsen en Amy Liptrott en boeken van Eva Meijer. Maar ook naar de kookboeken van bijvoorbeeld Yvette van Boven, die gericht zijn op de natuur, is veel vraag.’

Wat is uw zomerleestip?

‘Het is een heftig boek, maar de nieuwe roman van Guillermo Arriaga Het vuur redden is heel sterk. Een dikke pil van 800 pagina’s, enorm spannend, expliciet gewelddadig, met behoorlijk wat seks. Een liefdes- en geschiedenisverhaal ineen over Mexico, de inheemse gemeenschappen en rivaliserende bendes. Arriaga haalt er veel bij en het is niet voor tere zieltjes maar als je daar tegen kunt, is het een boek om in te verdwijnen.’

Welk boek stopt u zelf in uw koffer?

‘Ik ben benieuwd naar Heidelberg van Martijn Simons. Een roman over rouw en familiebanden. De achterflap en het verhaal spreken me enorm aan, het doet me een beetje denken aan De overlevenden van Alex Schulman. Maar ik weet nog niet of het zo is. Daarnaast ga ik de bekroonde Italiaanse roman Antonia’s dochter van Giulia Caminito lezen over een moedige vrouw die vecht tegen de armoede en voor haar gezin. En ik ben benieuwd naar de Australische klassieker De overgang van Venus van Shirley Hazzard uit 1980, dat onlangs is vertaald en verschenen is bij De Bezige Bij. Een andere boekhandelaar tipte het en zei: er zitten zulke snedige zinnen en passages in, het is een klassieker die ook van deze tijd is.’