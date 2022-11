Wat te doen in een Boiler Room?

Beeld Bobbi Oskam

Wat is een Boiler Room?

Een Boiler Room is in dit geval geen huiskamer, waar een watervat met een verwarmingselement hangt. Maar een Boiler Room is wel een kleine ruimte, binnen of buiten, waar de temperatuur kan oplopen bij al dan niet flitsend dj-werk en een oververhit publiek achter de draaitafels. Boiler Room is al ruim tien jaar een begrip in de dj-wereld, en een goedbedoeld initiatief dat diezelfde dj-wereld volgens kenners zelfs heeft veranderd. Maar in de basis is een Boiler Room-sessie eigenlijk heel simpel: een stream van een dj-set.

Hoe begon het en wat was de bedoeling?

In 2010 nodigde de Brit Blaise Bellville (nu 37), die net het online jongerenmagazine Read Platform in het leven had geroepen, de radio-dj’s Femi Adeyemi en Thris Tian uit om een feestelijke en vele muziekculturen omvattende dj-set aan elkaar te draaien voor zijn blog. De drie kregen een ideetje: wat als we niet alleen het geluid maar ook het beeld opnemen en op de site zetten? Ze plakten met ducttape een camera boven de draaitafels, tegen een muur van een oude kamer waar een waterketel had gehangen: de ‘boiler room’.

De geestelijk vaders wilden met die eerste set multiculturele, typisch Londense dansmuziek aan de man brengen en uit de beknelling van het clubcircuit en hippe nachtleven halen. Het concept sloeg aan: al snel meldden bekende dj’s als Hudson Mohawke, Jamie Xx, James Blake en Theo Parrish zich bij Bellville, om ook eens in dat krappe kamertje een setje te draaien. De Boiler Room werd een cultfenomeen en Bellville richtte snel (en slim) het bedrijf Boiler Room op, dat daarna met een bedrijfsmatige regelmaat dj-shows online kon zetten. Het YouTube-kanaal van Boiler Room werd heel snel heel groot: het aantal abonnees steeg de laatste jaren naar drieënhalf miljoen. En op de site staan een ongelooflijke achtduizend video’s, met steeds maar weer die dj’s aan het werk.

Waarom is het de moeite waard een best lange video van een plaatdraaiende dj te bekijken?

In de eerste plaats omdat het leuk en leerzaam is om een plaatdraaiende dj aan het werk te zien. En omdat het sfeerverhogend kan zijn om vóór het stappen eerst even met vrienden en een nog niet peperduur drankje thuis een set op te zetten, met de laptop over de speakers. Maar vooral ook omdat Boiler Room na die eerste sessies in 2010 het idee kreeg de draaitafels, dj’s en natuurlijk de camera te verplaatsen naar locaties overal in de wereld, van mooie, liefst wat dwarse dancefestivals als het Nederlandse Dekmantel tot kleine clubs in Seoul of Tokio.

De dj-sets zijn visueel ook boeiend, omdat Boiler Room behalve de dj’s ook een paar handenvol publiek opstelt achter de draaitafel. Dat publiek kan de dj dan fijn op de vingers kijken en enthousiast reageren op iedere nieuwe plaat. En de kijker thuis kan zien hoe een zelfbewust en beslist niet verlegen dancepubliek eruitziet in Berlijn, Mexico-Stad, Lima, Lissabon, São Paulo of Los Angeles.

Wat zijn de beste sessies, die iedereen zou moeten bekijken?

De negen jaar geleden opgenomen dj-set van de Britse house- en technokoning Carl Cox (60), die een beetje een eigen leven is gaan leiden, mag niet worden gemist. Meer dan 58 miljoen mensen bekeken de sessie van drie kwartier, aan een zwembad op het dance-eiland Ibiza. Natuurlijk om de loeistrakke en opwindende tracklist te beluisteren, maar waarschijnlijk ook om de mooie mensen op de achtergrond te observeren. Bij de commentaarsectie kunnen nog altijd complimentjes worden uitgedeeld: ‘Go for it, lady in blue!’

Maar toch is het nog leuker om ook even de wereld rond te reizen, omdat de verre sessies vaak net wat specialer zijn. Prachtig is bijvoorbeeld een Boiler Room uit de Palestijnse stad Ramallah, waar de jonge dj Sama’ Abdulhadi een geweldige set techno aan elkaar draait, op straat, tussen een dansend Palestijns publiek. Boiler Room zoekt het avontuur en wil jong dj-talent uit minder voor de hand liggende regio’s een kans geven zich aan een mondiaal publiek te presenteren. En dat werkt: de set van Abdulhadi werd ook al 10 miljoen keer bekeken. Zij reist nu, vier jaar na de opname, de wereld over met haar muziek. Volgens veel kenners is Boiler Room vanwege dit soort shows een van de belangrijkste motoren geweest achter de mondiale dancecultuur.

In Amsterdam wordt nu een Boiler Room-festival gehouden. Wat is dat nu weer?

Drie jaar geleden begon Boiler Room een eigen festival in de volkswijk Peckham nabij Londen. Nu is Amsterdam aan de beurt. Vanaf donderdag 24 november worden een onvoorstelbare 48 dj-sets opgenomen en uitgezonden. Uiteraard verschijnt veel Nederlands talent achter de tafel, van Mad Miran tot De Schuurman en het spetterende duo Animistic Beliefs. Het slechte nieuws: publiek kan alleen op uitnodiging worden ontvangen, bij een van de zeven podia en studio’s in de stad. Het goede nieuws: iedereen kan de livestreams kijken, gratis en voor niets.