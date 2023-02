Wat staat er toch te gebeuren in de licht broeierige coming-of-agefilm Falcon Lake? ★★★★☆

Joseph Engel en Sara Montpetit in ‘Falcon Lake’.

Midden in de nacht wordt tiener Bastien wakker. Terwijl het buiten bliksemt en dondert, zit iemand gehurkt in het donker naast zijn bed, de haren drijfnat van de regen. Als een vrouwelijke incubus, zo dient de vakantieliefde van Bastien (Joseph Engel) zich aan in Falcon Lake. Vanaf dat moment zal deze Chloé nooit meer uit Bastiens dromen verdwijnen, al is dat iets wat de Canadese cineast Charlotte Le Bon vooral aanstipt. Haar bedeesd broeierige speelfilmdebuut vertrouwt volledig op de kracht van de suggestie, op het gevoel dat er iets staat te gebeuren (maar wát?), en op verlangens die voortdurend worden opgezocht, maar nauwelijks uitgesproken.

Een verlaten bospad, een brug, een lichaam, roerloos drijvend aan het oppervlak van een meer – waarom blijft de film telkens bij zulke beelden hangen, zo lang en geconcentreerd? En wat denkt de nog net 13-jarige Parijzenaar Bastien, die met zijn ouders is afgereisd naar het afgelegen vakantiehuis van hun Canadese vrienden, wanneer hij hun dochter Chloé (Sara Montpetit) bij daglicht terugziet?

Gewillig laat Bastien zich meeslepen door de bizarre vakantiespelletjes van zijn drie jaar oudere kamergenoot. Ze vertelt hem dat bij het meer de geest van een verdronken jongen rondwaart, en maakt graag griezelfoto’s waarop Bastien als spook poseert, of zijzelf als lijk. Al hongert Chloé naar de aandacht van jongens van haar eigen leeftijd, ze blijft Bastien opzoeken. Bij hem kan ze nog kind zijn, en misschien ook meer zichzelf.

Mooi hoe de film glimpen van Chloé opvangt en intussen consequent vasthoudt aan Bastiens perspectief. Wie hij bij háár is of wil zijn, dat lijkt Bastien met elke toenadering, voorzichtige flirt of intieme bekentenis opnieuw te ontdekken. Natuurlijk gaat hij mee als Chloé naar een feestje wil, ook al valt hij als 13-jarige nogal uit de toon: het ene moment kijkt hij verlegen toe vanaf de zijlijn, het volgende steelt hij breakdancend de show. Maar dan wel met een masker op. En wie mist hem als hij weer weggaat?

Falcon Lake, gebaseerd op Bastien Vivès’ graphic novel Une soeur (2017), profiteert enorm van de chemie tussen de jonge hoofdrolspelers. En wat valt er veel af te lezen aan Engels ernstige gezicht en tengere lijf. Wanneer Bastien zich eindelijk in het meer waagt – hij is bang te verdrinken – filmt cameraman Kristof Brandl hem deels boven en deels onder water: een vervormend perspectief waardoor zijn lichaam buitenproportioneel groot lijkt, haast alsof je kijkt naar een volwassene met een kinderhoofd.

Het meer- en boslandschap uit Falcon Lake heeft datzelfde diffuse karakter. Het ademt de landerigheid van een eindeloze zomervakantie, maar ook de bitterzoete sfeer van een bijna voorbije jeugd. Falcon Lake speelt zich af anno nu, maar de op 16 mm gedraaide beelden hebben ook de onderstroom van een jaren tachtig-horrorfilm. En zo weeft Le Bon een eigen, dubbelzinnige wereld uit de zielenroerselen van haar jonge helden, om je in de finale ongemerkt over de drempel van de werkelijkheid te tillen.