De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: laat je niet afleiden door kritiek.

In de zomer van 2003 werd ik op mijn fiets afgesneden door een donkerblauwe Opel-cabriolet. Op de smalle ventweg van de Oranjesingel in Nijmegen was geen ruimte om in te halen, maar de bestuurder deed het toch, toeterend en op hoge snelheid. Ik belandde in de berm, riep iets lelijks en kreeg een middelvinger terug.

Een vervelende ervaring, maar tot mijn vreugde zag ik de cabrio een paar honderd meter verderop inparkeren, terwijl ik een bananenmilkshake van McDonald’s in mijn handen had. Ik haalde het dekseltje van de beker en smeet de inhoud in de bolide. De bestuurder zelf, netjes in pak, was het zwaarst getroffen maar ook de bekleding en het dashboard kwamen er niet ongeschonden vanaf. Ik zei ‘sorry nerd’ en fietste snel door. De man was woedend, het was geweldig.

Het was grappig, proportioneel en de wereld is iets mooier dankzij deze actie. Toch zou er vandaag de dag discussie ontstaan. Eerst zou ik terechte complimenten ontvangen, maar als over een bepaald onderwerp te vaak dezelfde mening wordt gevormd, gaan mensen als een soort natuurwet vanzelf iets anders vinden. ‘Ik begrijp dat iedereen die Thomas nu een held vindt, maar dit is gewoon vernieling?’ of ‘Je kunt het nog zo met elkaar oneens zijn, van andermans spullen blijf je áf’.

In 2003 kon ik me nog gewoon een held voelen, maar nu zijn er sociale media waardoor je kennis kunt nemen van al die negativiteit. Het is de kunst je daardoor niet af te laten leiden. Wat mensen van jou vinden, zegt vooral iets over die mensen zelf. Wat ik de jongeren van deze tijd wil meegeven is dat je altijd kritiek zult krijgen, of je die milkshake nou gooit of niet. En waarom zou je het dan in vredesnaam niet doen?