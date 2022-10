Wat maakt Emma Thompson toch tot zo’n geruststellend goede actrice?

Emma Thompson in 2017. Beeld Contour by Getty Images

Op van de zenuwen is ze, wanneer de door haar bestelde sekswerker voor de deur van haar hotelkamer staat. Toch houdt de gepensioneerde lerares Nancy Stokes (Emma Thompson) de regie over de ontmoeting stevig in handen. Ze heeft hiervoor betaald en ze weet wat ze wil: een orgasme, voor het eerst in haar leven.

De speelfilm Good Luck to You, Leo Grande, geschreven door Katy Brand en geregisseerd door Sophie Hyde, draait om het seksleven van een oudere vrouw en dat is tamelijk baanbrekend. Dat een vrouw van boven de 50 de hoofdpersoon is in een film is al zeldzaam, dat ze daarbij in bed belandt – voor een paar stevige seksscènes welteverstaan – komt al helemaal weinig voor.

De 63-jarige Emma Thompson ging ervoor uit de kleren, zonder stand-in, zonder filters of trucage. Dapper, heet zoiets al gauw – en ja, dat is het ook. De Britse actrice doet wat weinig filmsterren van haar leeftijd willen of durven: ze laat zien dat de tijd overal vat op krijgt. Meer nog, ze toont dat dat niet erg is. ‘Het is zo’n tijdsverspilling om je druk te maken over hoe je lichaam eruitziet’, zei ze in verschillende interviews. ‘Je hoeft er niet van te houden, maar je kunt het wel accepteren.’

Taalgevoel

Niet dat het makkelijk is, voegde ze er meteen aan toe. Het ideaalbeeld kan belachelijk dwingend zijn. Thompson heeft er zelf ook last van. In een interview met het tijdschrift People, eerder dit jaar, vertelde ze hoe vaak ze wel niet te horen heeft gekregen dat ze te dik was. Dat begon na haar 30ste, toen ze besloot zichzelf niet langer uit te hongeren. ‘Ik geloof dat niet veel mensen beseffen hoe dun de meeste actrices in het echt zijn zijn. Het is nogal... onwerkelijk.’

Thompson heeft niets onwerkelijks, of het moet haar talent zijn. Ze is niet alleen een formidabel actrice, ze schrijft ook: scenario’s, columns en kinderboeken. Thompson kreeg voor beide werkzaamheden een Oscar: ze won er een in 1993 voor haar acteerwerk in Howards End, en drie jaar later kreeg ze de Oscar voor het beste scenario, voor de Jane Austen-verfilming Sense and Sensibility. Een tot nu toe unieke dubbelslag.

In zijn memoires De collegejaren omschrijft acteur en komiek Stephen Fry, die Thompson ontmoette aan de universiteit van Cambridge, haar als een geboren ster. Wanneer hij haar voor het eerst ziet acteren, lijkt ze in niets een beginner: ‘Haar stem, haar bewegingen, haar scherpte, gemak, houding, humor. Het leek alsof ze, net als de godin Athene, met volle wapenuitrusting ter wereld was gekomen.’ Ze kon ook nog zingen en dansen, schrijft Fry met enige jaloezie – zelf kon hij geen van beide. ‘We twijfelden er niet aan dat Emma beroemd zou worden. Absoluut niet.’

Thompsons ouders waren acteurs, wat de aangeboren kwaliteiten kan verklaren. Haar stem heeft ze van haar moeder, de Schotse Phyllida Law: dezelfde klank, dezelfde heldere dictie. Haar vader, Eric Thompson, maakte een bekend kinderprogramma voor de BBC. Toch ging Thompson niet naar de toneelschool, maar studeerde ze Engelse literatuur. In Cambridge zat ze samen met Stephen Fry en Hugh Laurie in het toneelgezelschap Footlights. Ze speelde vooral komische sketches, ook in de jaren na haar studie, en brak door met een hoofdrol in de door Fry geschreven musical Me and My Girl.

Wie Thompsons sterke kanten als acteur probeert te ontleden, komt gauw uit op wat ze in haar studietijd al etaleerde: muzikaliteit, komische timing en taalgevoel. Dat laatste is misschien de reden dat ze zo vaak te zien is in literatuurverfilmingen. Een tijdlang kon er bijna geen Brits kostuumdrama gemaakt worden zonder dat Thompson erin zat — altijd een goed teken, overigens. Howards End, The Remains of the Day (beide geregisseerd door James Ivory) en Sense and Sensibility (Ang Lee) zijn daarvan de hoogtepunten, alle drie rond de dertig jaar oud en nog steeds even indrukwekkend.

Verstandigste zus

Ze bezorgden ook een blauwdruk voor een type personage dat Thompson nog vaak zou spelen. In Howards End, naar de roman van E.M. Forster, speelde ze de gevoelige, slimme maar vooral ook zeer praktisch ingestelde Margaret, die trouwt met een rijke proleet omdat dat nu eenmaal handig is. In Sense and Sensibility was ze, alweer, de oudste en verstandigste zus in het gezin: degene die rede verkiest boven romantiek, die liever in stilte lijdt dan het uit te schreeuwen. Ook in The Remains of the Day speelde ze een vrouw die haar gevoelens voor zich houdt. De geduldige, capabele huishoudster Mary durft, net als de door Anthony Hopkins gespeelde butler Stevens, niet uit de rol te stappen die ze als passend beschouwt, ook al zegt haar hart iets anders.

Rationeel en gedecideerd, zo zijn bijna alle vrouwen die Thompson speelt. Denk aan de koele rechter in The Children Act (2017), een uitstekend drama naar het boek van Ian McEwan: ze ziet haar huwelijk uiteenvallen en stort zich maar op haar werk. Kijk naar de grappige maar veel te strenge talkshowpresentator die woorden gebruikt als wapen, in de komedie Late Night (2019). Of zie hoe ze als zieke taalprofessor in Mike Nichols’ fraaie televisiedrama Wit (2001) haar humor en waardigheid probeert te behouden, terwijl ze langzaam wegkwijnt.

Altijd straalt Thompson een geruststellende zelfverzekerdheid uit, een doortastende opgeruimdheid, zelfs wanneer ze een personage speelt dat door zenuwen of verdriet verscheurd wordt. Laat mij dit maar doen, lijkt ze te zeggen. Geen zorgen, ik breng dit tot een goed einde. Ook in wat waarschijnlijk haar bekendste filmscène is (die ene in de kerstklassieker Love Actually, waarin ze erachter komt dat haar man vreemdgaat en naar de slaapkamer rent om zichzelf bijeen te rapen), blinkt ze uit in vastberadenheid. De tranen worden driftig weggeveegd, want de kerstbeleving van haar kinderen mag niet worden verpest.

Zo vertrouw je haar ook als actrice: zodra ze in beeld komt, kun je opgelucht ademhalen — geen denken aan dat zij de sfeer gaat verknallen. Meestal tilt ze de film naar een hoger niveau, hoe kort ze er ook in zit. Het publiek zo op het gemak stellen is een stuk minder eenvoudig dan het lijkt.

Ze kan het best, iemand spelen die het tegenovergestelde is van kordaat. In de tragikomedie Peter’s Friends uit 1993, geregisseerd door haar toenmalige echtgenoot Kenneth Branagh, speelde Thompson de fladderige, chaotische Margaret, een lieve maar nogal hulpeloze dertiger die zich door zelfhulpboeken laat vertellen hoe ze moet leven. Thompson gaf haar een geloofwaardige dosis naïviteit mee.

Toch passen de minder fragiele rollen beter bij haar. Eigenlijk is Thompson het zelfhulpboek onder de actrices – ook in haar privéleven, zo lijkt het. Volgens regisseur James Ivory (die haar van belangrijk acteeradvies voorzag: zucht nooit en huil zo weinig mogelijk) is ze precies zo verstandig en rustig als ze overkomt. ‘Veel acteurs zijn angstig en onzeker, wat ze proberen te verbergen met allerlei raar gedrag, altijd maar denkend dat ze niet goed genoeg zijn’, zei Ivory in 2019 in The New York Times. ‘Niks van dat alles bij haar.’

Goede vrouwenrollen

Thompson is niet bang haar mening te geven. Ze is milieuactivist en laat ook op andere vlakken haar stem horen. Het werd haar niet in dank afgenomen toen ze Engeland, in de aanloop naar het Brexitreferendum, omschreef als een ‘grijs oud eiland, gevuld met taart en ellende’. Desondanks werd ze in 2018 geridderd, zodat ze nu als Dame Emma Thompson door het leven gaat. Het leverde een klein relletje op, omdat ze tijdens de koninklijke ceremonie witte sneakers droeg onder haar pak, ‘heel dure’, zei ze zelf. Ze droeg ook een button waar ‘gelijke betaling’ op stond.

Voor vrouwen valt er nog veel te verbeteren in de filmindustrie, vindt Thompson. Te beginnen bij het salaris, maar ook bij de rollen die voor ze geschreven worden. Saaie, ondersteunende rollen weigert ze uit principe, maar het tegenovergestelde staat haar ook niet aan, vertelde ze deze maand in een interview met Vanity Fair. Ineens mogen vrouwen, vanuit een soort feministisch ideaal, alleen nog maar stoer en sterk zijn. Thompson: ‘Eerst stonden we in de keuken, nu moeten we een tank besturen, en er zit niks tussenin. We hebben in films nog steeds niet volledig onderzocht wat het betekent om vrouw te zijn.’

Nancy Stokes uit Good Luck to You, Leo Grande is zo’n vrouw uit het tussengebied: een best gewone, niet erg aardige weduwe, die na een keurig leven eens voor zichzelf opkomt. De voormalige godsdienstlerares is streng maar heeft ook humor. Voor Thompson is de film een uitgelezen kans te laten zien dat er voor vrouwelijke acteurs ook een leven is na de 60, zonder allerlei noodgrepen om er eeuwig jong uit te zien.

Als er iemand is die dat kan bewijzen, is zij het wel. Thompson lijkt met de jaren alleen nog maar beter te worden. Ze kan nog rustig dertig jaar mee, in de hoop dat er in de toekomst ook voor bejaarde dames mooie filmrollen zullen worden geschreven. Als het moet, schrijft zij die rollen ongetwijfeld zelf. Good luck to you, Emma Thompson.