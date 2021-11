Wat maakt De dood in Taormina zo vintage Grunberg? Discussieer mee in de Volkskrant Leesclub

Arnon Grunberg Beeld ANP

De dood in Taormina is een vintage Arnon Grunberg. Wat is dat eigenlijk? Waaraan moet een roman voldoen om onmiskenbaar Grunberg te zijn? Dna Arnon? Daarover gaat vanaf 1 december de discussie op de Facebookpagina van de Volkskrant Leesclub, onder leiding van Onno Blom. Met De dood in Taormina lijkt Grunberg terug te keren naar zijn vroegste romans. Naar wrang-ironische avonturen in de wereld van het theater, waarin moedwil en misverstand, slapstick en snijdende taferelen elkaar afwisselen. Toch is het perspectief van zijn nieuwe roman verrassend: De dood in Taormina is een ik-roman, maar geschreven vanuit een jonge, onthechte vrouw, Zelda. Zij heeft zich tot doel gesteld om de mannen om haar heen te redden: haar vader, de oudere, zwervende acteur Jona en de jonge Zweedse Per. Is Zelda op haar missie zelfs bereid om haar eigen leven in de waagschaal te stellen? Aanmelden voor de Volkskrant Leesclub kan via Facebook. Of kijk op onze online boekenpagina via volkskrant.nl/lezen.