Wat kunnen we donderdagavond van de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival verwachten?

Veel onvoldoenden en bijna-voldoenden in de tweede halve finale van het songfestival morgen. Alle ogen op Denemarken en Oostenrijk dus, en het klassieke Songfestivalgevaarte van Georgië.

1. Denemarken

Reiley – Breaking My Heart

Het V-Songfestivalpanel vraagt zich wat bezorgd af hoe zanger Reiley live in Liverpool die metalige robotstemmen op die van hemzelf gaat stapelen. Bij eerdere uitvoeringen dreigde de elektronica enigszins uit de rails te lopen. Misschien kan Denemarken niet de zanger, maar de software nog wat beter afstellen? Breaking My Heart heeft wel een leuke hook, toch ook juist door die stemvervormers, waardoor je bij de tweede luisterbeurt al anderhalf keer zo enthousiast bent.

7,3

2. Armenië

Brunette – Future Lover

Brunette zoekt iemand die haar gezicht wil kussen. Met hem wil ze oude boekwinkels bezoeken. En ‘smoothies drinken in cafés die dichtbij zijn’. Curieuze tekst, die ze blijkt te zijn tegengekomen op Tumblr en heeft uitgebreid. Brunette beschikt over een stem als een helder klokje, het refrein is pakkend en de apotheose fraai. Maar bij het net te slome rapintermezzo kunnen de tenen zich enigszins krommen. Daarin wordt een paniekaanval gesimuleerd. Brunette heeft daar last van gehad en bepleit openheid over mentale gezondheid. Prijzenswaardig, maar als we eerlijk zijn ook een beetje zonde van het nummer.

6,5

3. Roemenië

Theodor Andrei – D.G.T. (Off And On)

Niet veel meer dan een aaneenschakeling van bleke vocale uithalen, in een troebel bad van uitgekauwde popriedeltjes. De schoorsteenmantel van Theodor Andrei staat vol met prijzen, zo vertelt de website van Eurovisie, om te eindigen met de vraag: ‘Zou hij een plekje vrij moeten maken voor nog een prijs?’ Nou, Theodor, waarschijnlijk niet. Met een 37ste plek bij de bookmakers is de Roemeen op het moment van schrijven niet bepaald favoriet om er met de overwinning vandoor te gaan. Sterker: er is niemand minder favoriet. Dat is een beetje lullig, maar – sorry – wel echt volledig terecht.

4,0

4. Estland

Alika – Bridges

Alika neemt met haar vlakke ballad een rustmomentje in het liedjescircus voor haar rekening en daar waren we na de Roemeense bijdrage wel even aan toe. Nederland doet leuk mee dankzij de producer van Bridges, Wouter Hardy. In 2019 was hij een van de mannen achter winnaar Duncan Laurence en twee jaar later zette hij met Tout l’univers van Gjon’s Tears het gewoonlijk nuchtere Zwitserland (derde) in vuur en vlam. Poging drie is minder overtuigend en die zelfspelende piano hadden ze beter op het vliegveld van Tallinn achter kunnen laten.

6,5

5. België

Gustaph – Because of You

Lekker riffje wel. Het gevoel dat België probeert aan te spreken lijkt zich in de richting van disco-George Michael te bevinden. Toch blijft Because of You aan de reuk- en smaakloze kant. Misschien is hoedenman Gustaph iets te veel het tegenovergestelde van funky om effectief met deze jarennegentigloungeterrasambiance aan de haal te gaan?

5,0

6. Cyprus

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou komt niet uit Cyprus of Griekenland, maar is in Sydney geboren uit Cypriotische ouders. Vorig jaar deed hij dan ook in Australië mee met de preselectie voor het Eurovisiesongfestival, waar hij zevende werd en het dus niet redde. Nu doet hij namens Cyprus mee aan het echte werk. Break a Broken Heart is een weinig verheffend, keurig binnen de lijntjes kleurend popliedje dat nauwelijks beklijft. Geen finale-materiaal.

5,2

7. IJsland

Diljá – Power

Voorbij is de tijd dat Diljá Pétursdóttir met haar moeder in Kópavogur op de bank onder een fleecedekentje naar het Songfestival keek, pizza etend en prosecco drinkend. Haar staaltje elektropop heeft een kop en een staart en na een paar keer luisteren heb je vrede met de aanstellerige stotter-p’s in de kernzin ‘You hold no p-p-p-power over me’. Of ze het onder hoogspanning redt met haar stem is een ander verhaal, maar stoer is het allemaal wel.

6,0

8. Griekenland

Victor Vernicos – What They Say

Net als Brunette uit Armenië zingt de piepjonge Victor Vernicos over zijn paniek. Die twee moeten in de marge van het Songfestival misschien eens samen een smoothie gaan drinken in een café dat dichtbij is. Wel heeft Victor een saaie reden voor zijn angst: zijn muziekcarrière werd ineens wel héél echt. Nu moet je de jeugd veel vergeven. Laten we daarom zeggen dat we hem over een paar jaar hopen terug te zien als hij minder last heeft van singersongwriteritis. Vooralsnog zingt hij alsof hij bolletjes watten in zijn wangen heeft, met een extra i na elke klinker en diepgang suggererende kreuntjes op willekeurige plekken.

4,5

9. Polen

Blanka – Solo

De vijfkoppige vakjury van de Poolse nationale selectieronde werd beschuldigd van handjeklap: zangeres Blanka zou zijn voorgetrokken ten nadele van de publieksfavoriet Jann. En dat gaat niet goed uitpakken, want Blanka’s vocale talenten zijn voor zover nu in te schatten niet toereikend om dit generieke popliedje over een wispelturige lover naar een hoger plan te tillen. Advies: volgende keer gewoon Jann sturen.

4,6

10. Slovenië

Joker Out – Carpe Diem

Handige jongens, die van de Sloveense boyband Joker Out: vlak voor Liverpool brachten ze een nummer uit met Elvis Costello, en een videoclip die is opgenomen in... Liverpool. Geen ‘softboi rock’ en ‘shagadelic rock-’n-roll’ – de ludieke etiketjes die ze voor zichzelf hebben verzonnen. Op het Songfestival brengt Joker Out een aanstekelijk, maar ook weer niet héél gedenkwaardig uptempoliedje in het Sloveens ten gehore. Softboi rock, zo u wenst.

6,5

11. Georgië

Iru Khechanovi – Echo

Geestig: het ESF is de laatste jaren een stuk richting valide hedendaagse pop geschoven, en dat is vooruitgang. Van weeromstuit ga je het gek genoeg waarderen als er weer eens een onvervalst klassiek-Songfestivallig gevaarte voorbij dendert, mits goed uitgevoerd. ‘Unapologetically Eurovision’, noemden de gezaghebbende kwebbelaars van Wiwibloggs het al: Uithalen In Overvloed, Strijd Met De Elementen Alom, Grote Woorden Die Iets Vaags Beteken, Wanhoop en Vastberadenheid, en, mocht je zin hebben om je koptelefoon op te doen, tjokvol leuke ritmische geluidjes. En dan te bedenken dat Georgië vorig jaar nog een fantastische avant-gardeact had die mijlenver over de ESF-hoofden heen vloog. Topland!

6,8

12. San Marino

Piqued Jacks – Like an Animal

San Marino-regel 1: in elke recensie over de inzending van San Marino minstens één keer het woord ‘dwergstaatje gebruiken’ – heeft net zo veel inwoners als pakweg Boxtel, zo’n 33 duizend. Het is dus niet zo gek dat het dwergstaatje in de oostelijke uitloper van de Apennijnen weer eens een beroep doet op een stel Italianen. Seks hangt in de lucht in Like an Animal (denk: budget The Killers) van Piqued Jacks, een viermansalt-rockband met een frontman die zijn lusten nauwelijks kan bedwingen: ‘I smell you like an animal.’ Dat kan zo zijn, maar scoren zit er niet in voor de boys uit Buggiano (Toscane).

5,0

13. Oostenrijk

Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar?

De Oostenrijkse Teya en Salena kwamen elkaar tegen bij de talentenshow Starmania en schreven dit nummer zelf, dat als knalgek dansnummer in de traditie van Rock Me Amadeus van de Oostenrijkse held Falco (en dus ook een beetje aan Bolland & Bolland) lijkt te staan. Vervang daarbij Mozart door Edgar Allen Poe. Probeer dat eindeloos herhaalde Poe Poe Poe Poe maar eens uit je hoofd te krijgen. De clip heeft iets weg van een mid-Europese versie van Toren C. Live maken ze er een vrolijk feestje van. Poe!

7,2

14. Albanië

Albina & Familja Kelmendi – Duje

Echt een song voor de liefhebber. Als je liefhebberij tenminste onstuimige Albanese discobeat-pop-rock in een traditioneel jasje is, waarbij je – als je je ogen dicht doet – glooiende bruingroene landschappen met kale bomen ziet voorbijkomen en dat er dan op één heuvel een vrouw in een zwart gewaad heel hard staat te zingen, tegen de wind in. Het is allemaal gewoon heel veel. Ook de act zelf, die bestaat uit Albina plus haar voltallige familie. Een totaalervaring, zo zou je het ook kunnen noemen.

4,8

15. Litouwen

Monika Linkytė – Stay

Persoonlijke groei, daar gaat dit allemaal over, van diepe dalen van twijfel naar een uithaal, waar Monika Linkyté live ook wel goed uitkomt. Sterker nog, die uithaal is de pilaar waar dit nummer, op het nippertje winnaar van het nationale Litouwse Songfestival, op rust. Let ook op de vaak herhaalde regel ‘Ciüto tüto’, een verwijzing naar Litouwse folkmuziek. Het wachten is op een vonk die overslaat naar de zaal, maar dat zou ook zomaar niet kunnen gebeuren.

6,1

16. Australië

Voyager – Promise

Denk aan Jan Vayne, maar dan met dikke donkere wenkbrauwen, een snor en één kant van zijn hoofd opgeschoren, en je hebt Daniel Estrin, de charismatische zanger van het Australische Voyager. Qua uiterlijk zit het dus wel goed. Het nummer, een ode aan het bewandelen van nieuwe wegen, is een chaotische mix van genres met veel plichtmatige ah-o-o-o-o’s. Let ook op de death grunt na twee minuten.

6,1

Deze zes landen staan zaterdag 13/5 direct in de finale

Duitsland

Lord of the Lost – Blood & Glitter

Dit is er wel een om naar uit te kijken, al was het maar omdat er een glamrockshow met bloedrode regen op het podium is beloofd. De gothicmetalband (label: Napalm) Lord of the Lost gaat al even mee. Sterker nog: Blood & Glitter is een single van hun elfde album. Goed ook, dat ze hun morbide thema’s (bloed) combineren met Songfestival (glitter). Wat Måneskin kon, kunnen wij ook, moet hier de gedachte zijn. Maar het ene rockanthem is het andere niet.

5,8

Frankrijk

La Zarra – Évidemment

Het zijn niet haar eigen woorden, maar toch. Eurovisie omschrijft La Zarra als een mengeling van Marilyn Monroe, Audrey Hepburn en Edith Piaf. Dat schept nogal wat verwachtingen, maar die maakt de in Canada geboren Fatima Zahra Hafdi absoluut waar (naar de maatstaven van het Eurovisiesongfestival natuurlijk). Als haar stem haar niet in de steek laat, zou La Zarra met deze aanstekelijke en melancholische disco-chanson er zomaar met de winst vandoor kunnen gaan.

8,2

Italië

Marco Mengoni – Due vite

Italië stuurt nooit iets slechts in, hoogstens iets saais, zoals nu, net als in 2013, van dezelfde Marco, destijds ook al in dat Italiaanseballadspecifieke wandelritme. Eenzame avondwandeling na romantische maar verwarrende date, terwijl het zand door je vingers glipt, de herfstbladeren opwaaien, de branding over je voeten stroomt, een wolk opvliegende duiven langs je lange mantel zoeft, de uitbaters hun lege terrassen vegen, de eerste paar sneeuwvlokken neerdwarrelen, een clown met een kettingzaag uit een portiek springt, o nee, dat jammer genoeg weer niet. Voor de statistieken: in de afgelopen tien jaar is Marco 10 procent meer hunk geworden.

5,9

Oekraïne

TVORCHI – Heart of Steel

Wie er ook gaat winnen, verwacht de luidste toejuichingen bij het duo Tvorchi uit Oekraïne. Het land dat vorig jaar won, waarna de competitie vanwege de oorlog moest uitwijken naar Liverpool. Politiek is verboden op het Songfestival, maar elke zin is hier geladen met stalen onverzettelijkheid. Die dansers met gasmaskers laten ook weinig verborgen over de bedoelingen.

6,5

Spanje

Blanca Paloma – EAEA

We zaten het ons al af te vragen: springt er deze editie dan niemand op de Rosalía-trein? Spanje doet het, en gaat het ook echt goed doen, met een flamenco-liedje dat dankzij de donkere stuwende beat en de bezwerende stem van Blanca Paloma eigenzinnig genoeg is om niet écht Rosalía-namaak te zijn. Volgend jaar in Madrid, Sevilla, Barcelona? Kan zomaar, hoor.

8,8

Verenigd Koninkrijk

Mae Muller – I Wrote a Song

In de stad van The Beatles komt Engeland (inclusief Wales en Schotland) met een ultralicht, maar aanstekelijk nummer over relatiegedoe op de proppen. All You Need Is Love en nu helemaal, want de vriend van Mae Muller is vreemdgegaan. Ze blijft niet hangen in haar woede en schrijft een liedje: niet dit liedje, dan zou het wel erg ingewikkeld geworden zijn, maar een song waarin ze laat weten dat ze zich niet laat kennen door de schuinsmarcheerder. Potentieel zomerhitje aan de costa’s.

7,5

S10 Zangeres S10 deelt zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival namens Nederland de punten uit. Vorig jaar vertegenwoordigde S10 Nederland op het Songfestival in Turijn. Met haar nummer De diepte eindigde ze toen op de elfde plek.