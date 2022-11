Wat je niet mag missen op festival Le Guess Who: vier onverwachte aanraders

Širom Beeld Uroš Abram

Širom

De muziek van het Sloveense trio Širom klinkt buitenaards, maar komt juist heel ambachtelijk tot stand. Iztok Koren, Ana Kravanja en Samo Kutin spelen op vaak eeuwenoude (nagebouwde) instrumenten, van trommels met dierenvellen en koperen bellen tot krassende snaarinstrumenten. En met hun wonderlijke en magische muziek verbinden ze de oude werelden van het Byzantijnse en Romeinse Rijk aan de volkse cultuur van de Balkan. Maar ze sturen hun trance-achtige, gonzende ‘drones’ toch ook tot ver buiten de antieke muziek en naar hemelse en experimentele hoogten. De net verschenen plaat The Liquified Throne of Simplicity klinkt soms als de hypnotiserende en exotische ambient van de trompettist Jon Hassell, en is een perfecte meditatieplaat. Hoe het live is, weten we vrijdag. (Robert van Gijssel)

Cloud Nine, TivoliVredenburg, vrijdag 11/11.

The Bug Beeld Caroline Lessire

The Bug

De Brit Kevin Martin aka The Bug is een geweldenaar op het gebied van grime en dub, en een veelgevraagde gast op Le Guess Who. Vorig jaar verscheen de steengoede plaat Fire, en die moet op Le Guess nodig nog even live worden gevierd. De plaat was een vlammende politieke aanklacht tegen de politiek die de wereld momenteel uit de klauwen laat lopen, in duistere, maar heerlijke dub en met rake teksten van de door Martin uitgenodigde vocalisten. Een paar daarvan staan in Utrecht aan zijn zijde. Rapper Logan, die op album Fire de toptrack Pressure vertolkt, komt mee, net als vaste gaststem Logan. Dat belooft wat. (Robert van Gijssel)

Ronda, TivoliVredenburg, zondag 13/11.

The Staples Jr. Singers Beeld Eliza Grace Martin

The Staples Jr. Singers

Een van de mooiste nummers op de compilatie die het Luaka Bop-label van David Byrne drie jaar geleden samenstelde met gospelmuziek (The Time for Peace is Now) was We Got a Race To Run van The Staples Jr. Singers. Van die band, die niet alleen vernoemd leek naar de Staple Singers, maar ook zo prachtig soulvol klonk, wilde iedere liefhebber van gospel en soul meer weten. Het liedje verscheen in 1974 op single, de band kwam uit Aberdeen, Mississippi en ze zingen nog altijd, zo bleek. Dit voorjaar bracht Luaka Bop hun album When Do We Get Paid uit 1975 uit, dat ze destijds vanuit hun garage verkochten. Nog beter nieuws: The Staples Jr. Singers treden weer op en klinken nog altijd hemelbestormend mooi. (Gijsbert Kamer)

Janskerk, vrijdag 11/11.

Abdullah Ibrahim

Abdullah Ibrahim

De Zuid-Afrikaanse jazzpianist Abdullah Ibrahim is 88 en zijn werk wordt steeds weer ontdekt door nieuwe generaties jazzliefhebbers. In de jaren zestig maakte hij muziek als Dollar Brand, sinds hij zich in 1968 tot de islam bekeerde, brengt hij platen uit onder zijn nieuwe naam Abdullah Ibrahim. Zijn muziek speelde een belangrijke rol in de strijd tegen apartheid. Meest recent is het album Solotude, dat hij op zijn 86ste verjaardag solo opnam. De elegante toetsaanrakingen in composities waarin invloeden van Duke Ellington en Thelonious Monk nooit ver weg zijn, blijven onverminderd veel zeggingskracht houden. (Gijsbert Kamer)

Grote Zaal, TivoliVredenburg, zondag 13/11.