‘Wat je erft als je in de familie Van Gogh wordt geboren, is ongrijpbaar: het bewaken van de droom van onze voorouders’

Vincent van Gogh, ‘Amandelbloesem’ (1890). Van Gogh Museum, Amsterdam. Beeld Vincent van Gogh Stichting

Toen ze eind 2019 de nieuwe directeur van het Van Gogh Museum feliciteerden, zeiden ze tegen haar: ‘Je krijgt er een familie bij.’ Willem van Gogh en Janne Heling, bloedverwanten van de schilder aan wie het museum is gewijd, bedoelden dat grappig, maar waren tegelijkertijd heel serieus. Wat maar weinig buitenstaanders weten: de familie van Vincent van Gogh speelt nog steeds, bijna vijftig jaar na de oprichting, een belangrijke rol in het Amsterdamse museum.

‘We zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden’, zegt Janne (36). Willem (69): ‘Dat maakt deze kunstinstelling wel bijzonder.’ De plaats van het interview spreekt boekdelen: een speciale kamer in het museum met een wand vol foto’s van hun voorouders. Janne: ‘De banden tussen de familie en het museum zijn heel warm. Want ze kunnen niet zonder elkaar.’

Janne Heling en Willem van Gogh in het Van Gogh Museum. Beeld Natascha Libbert

Eerbetoon aan familie

Op 2 juni bestaat het Van Gogh Museum vijftig jaar. Dat wordt nu al gevierd met de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis. De expositie is een ‘eerbetoon’ aan de familie die het museum mogelijk maakte en er daarna altijd bij betrokken is gebleven.

Dat komt zo. Als Vincent van Gogh in 1890 op 37-jarige leeftijd sterft, twee dagen nadat hij zichzelf in zijn borst heeft geschoten, erft zijn broer, mecenas en hartsvriend Theo al zijn werken. De vier jaar jongere kunsthandelaar in Parijs zal hem echter niet lang overleven. Theo overlijdt zes maanden na Vincent, mogelijk aan de gevolgen van syfilis.

Jo van Gogh-Bonger (1862-1925). Beeld Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

De vrouw met wie hij nog geen twee jaar was getrouwd, Jo Bonger, blijft achter met een baby die dezelfde namen draagt als de schilder: Vincent Willem van Gogh. Zij staat voor de opgave om de artistieke nalatenschap van haar zwager te beheren. Bonger heeft geen achtergrond in de kunst. Niettemin slaagt zij erin om het werk van Vincent wereldwijd bekend te maken. Ze verkoopt een deel van zijn schilderijen aan musea en verzamelaars, organiseert tentoonstellingen en publiceert de bewogen brieven die de schilder aan zijn broer schreef.

Als Jo Bonger in 1925 sterft, erft de dan 35-jarige Vincent Willem een nog steeds grote collectie; zijn moeder heeft de werken gehouden die zij belangrijk acht in het oeuvre van de schilder. Vincent Willem wordt, om verwarring met zijn oom te voorkomen, vaak ‘de ingenieur’ genoemd. Hij heeft als ingenieur gewerkt in onder meer de Verenigde Staten en Japan, en is in 1920 met een compagnon een succesvol organisatieadviesbureau begonnen, het eerste in Nederland.

Vincent Willem van Gogh (1890-1978), ‘de ingenieur’. Beeld Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

Twee jaar na de dood van zijn moeder besluit de ingenieur niets meer te verkopen. Daarna breidt hij de collectie zelfs weer uit. In 1931 komt de helft van zijn verzameling in het Stedelijk Museum Amsterdam te hangen, als bruikleen. De rest blijft bij hem thuis.

Na de oorlog stijgt de roem van Vincent snel. Eind jaren vijftig maakt de ingenieur zich zorgen dat zijn collectie uit elkaar zal vallen. Zijn drie kinderen (er waren er vier, zijn oudste zoon is in de oorlog door de Duitse bezetter gefusilleerd) zullen ieder een deel erven. Bovendien zal na zijn dood een kwart van de verzameling bij de overheid moeten worden ingeleverd; de werken van Vincent zijn zo kostbaar geworden dat de kinderen de successierechten alleen nog in natura zouden kunnen voldoen.

Met hulp van Bram Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum (dat een grote verzameling Van Goghs beheert), en Hendrik Jan Reinink, de hoogste cultuurambtenaar, komt er in 1962 een oplossing. Alles wat de ingenieur bezit van Vincent – ruim tweehonderd schilderijen, vijfhonderd tekeningen en achthonderd brieven, plus de kunst die de twee broers hadden verzameld – wordt verkocht aan de speciaal daarvoor opgerichte Vincent van Gogh Stichting.

In ruil krijgt de ingenieur 15 miljoen gulden (nu omgerekend zo’n 52,5 miljoen euro) van de Nederlandse Staat. Die fourneert daarnaast 3,5 miljoen gulden voor successierechten en werkkapitaal. Ook verplicht de Staat zich een museum voor de collectie te bouwen. Het Stedelijk raakt zijn geleende Van Goghs kwijt. De stichting mag niets van haar verzameling afstoten zonder toestemming van familie én Staat. Dankzij deze constructie blijven alle werken bij elkaar en zullen die voortaan voor iedereen te bewonderen zijn.

Vincent van Gogh (1853-1890). Beeld Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

Het bestuur van de Vincent van Gogh Stichting wordt gevormd door de ingenieur, zijn drie kinderen, zijn vrouw en een vertegenwoordiger van ‘de minister onder wie de kunsten ressorteren’. Na het overlijden van de ingenieur zal het bestuur worden ingekrompen tot vier personen: de kinderen en de representant van de minister van Cultuur. Ook wordt bepaald dat ieder kind ‘bij voorkeur’ zal worden opgevolgd door een van diens nakomelingen, zodat elke ‘staak’ altijd vertegenwoordigd zal zijn.

En zo is het ook gegaan. Willem van Gogh, het oudste kleinkind van de ingenieur, komt uit de tweede staak. Janne Heling is een generatie jonger en behoort tot de eerste staak. Samen met een familielid uit de derde staak en een hoge cultuurambtenaar beslissen zij nu over de werken en brieven die door de stichting in permanente bruikleen zijn gegeven aan het museum.

Afstand van de erfenis

Toen de overeenkomst met de Nederlandse Staat in 1962 werd gesloten, ondertekenden de kinderen van de ingenieur die ook. Daarmee deden ze afstand van een enorme erfenis. Zie de kop die De Telegraaf elf jaar later, bij de opening van het Van Gogh Museum, zette boven een interview met de ingenieur: ‘Ir. dr. Vincent van Gogh, de man die nee zei tegen een paar honderd miljoen...’

Willem van Gogh Beeld Natascha Libbert

Willem van Gogh: ‘Ik heb later wel aan mijn vader gevraagd: wat vond je er eigenlijk van dat de schilderijen allemaal naar de stichting gingen en nooit meer in de familie zouden zitten? Hij zei: ze waren niet van mij, ze waren van jouw grootvader. Als hij zijn auto wil verkopen, heeft hij mijn toestemming ook niet nodig. Ik vroeg: maar wat voelde je erbij? Hij antwoordde: ik vind het goed dat het zo is gegaan.

‘Ik denk dat mijn grootvader zijn kinderen heeft laten meetekenen om te voorkomen dat er ooit ruzie zou komen. Hij heeft alles dat ooit is aangeraakt door Vincent en Theo overgedragen aan de stichting. Er is helemaal niets meer in de familie. Dat is een radicale keuze geweest. Maar ook een briljante, want daardoor is de familie behoed voor toestanden.’

Ambassadeur Willem van Gogh zit niet alleen in het bestuur van de Vincent van Gogh Stichting, maar is ook ambassadeur van het Van Gogh Museum. ‘Het meest focus ik me op het internationale netwerk. Ik vervul ook een representatieve rol.’ Hij heeft in het museum al heel wat beroemdheden de hand geschud en woont, net als de andere stichtingbestuurders, geregeld openingen bij van Van Gogh-tentoonstellingen in het buitenland. Willem heeft officieel dezelfde namen als de schilder. ‘Dat vinden natuurlijk veel mensen interessant, vooral over de grens.’

Waarom moest de familie een rol blijven spelen bij de collectie? De ingenieur had ook kunnen proberen om die in zijn geheel te verkopen aan de Staat. ‘Mijn grootvader zei: je weet nooit wat de politiek of de regering in de toekomst gaat doen. Hij was een visionair man. Kijk naar wat er in 2013 in de Amerikaanse stad Detroit dreigde te gebeuren: de gemeente zat in financiële moeilijkheden en wilde delen van haar kunstcollectie verkopen. Daar zitten een paar Van Goghs in. Een dergelijk scenario wilde mijn grootvader voorkomen; zijn droom was om de collectie bij elkaar te houden. Net als zijn moeder, die bewust de iconische werken niet heeft verkocht. Het verhaal van de collectie is ook het verhaal van de familie.’

Janne Heling Beeld Natascha Libbert

Janne Heling: ‘Wat je erft op het moment dat je in deze familie wordt geboren, is iets heel ongrijpbaars: het bewaken van een droom van onze voorouders.’

Jullie zijn een soort koninklijke familie: door je geboorte maak je ergens deel van uit.

Janne: ‘Dat kan en mag, maar het hoeft niet. Mijn broertje is vaak in het museum. Zijn stem zit in de audiotour van de tentoonstelling over onze familiegeschiedenis. Maar hij vindt het niks om zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Dat is helemaal oké.’

Willem: ‘In de staken wordt de bestuursfunctie gerouleerd, daarover zijn afspraken gemaakt. In mijn staak is dat anders. Mijn broer en zus zeggen: zo lang Willem het doet, vinden wij het prima.’

Janne, die als eerste van haar generatie in het stichtingsbestuur zit, is vorig jaar tot voorzitter benoemd. Die taak kost haar gemiddeld een dag per week. Daar krijgt ze niets voor; alleen onkosten worden vergoed. ‘Om mijn huur te kunnen betalen, werk ik parttime als eindredacteur bij de Volkskrant. Ik kies nu een aantal jaar voor Vincent. Daar zit mijn ontwikkeling.

‘Het is een enorm voorrecht. Ik leer ontzettend veel. Ik ontmoet bijzondere mensen, die uitermate gepassioneerd zijn. Zoals Hans Luijten, de onderzoeker van het Van Gogh Museum die een prachtige biografie van Jo Bonger schreef. Als ik iets wil weten over mijn familie, bel ik Hans. Het is heel apart dat ik die mogelijkheid heb.’

Het voornaamste doel van de stichting is het in stand houden en tonen van haar collectie. ‘We willen graag weten wat er speelt in het museum dat daar direct mee te maken heeft. Toekomstige tentoonstellingen bijvoorbeeld, of restauraties. Willem: ‘Wij moeten ook elke keer toestemming geven als een werk van de stichting wordt uitgeleend. Dat gebeurt best veel.’

Met het managen van het museum bemoeien de bestuursleden zich naar eigen zeggen niet. Toen er in 2019 een nieuwe directeur moest komen, vroeg de raad van toezicht aan het stichtingsbestuur wat voor eigenschappen die zou moeten hebben. ‘Maar de sollicitatieprocedure was helemaal afgesloten’, stelt Willem. ’We hebben geen snippertje daarvan meegekregen.’

Veel aankopen

Dankzij een slimmigheid van de ingenieur heeft de Vincent van Gogh Stichting veel aankopen kunnen doen. Toen hij in de Verenigde Staten werkte en daar musea bezocht, zag hij dat er geld kon worden verdiend met museumwinkels. Die bestonden in Nederland nog nauwelijks.

In de overeenkomst met de Nederlandse Staat liet hij opnemen dat de stichting de helft zou krijgen van de opbrengst van de verkoop van reproducties en catalogi, plus de helft van de opbrengst van werken die worden uitgeleend. De stichting werd ook eigenaar van de winkel in het nieuwe museum.

Willem: ‘De merchandise zou volgens mijn grootvader een succes zijn. Dat was ook zo. Heel veel mensen hebben een eigen verhaal met Vincent. Er zijn mensen die elkaar voor de Zonnebloemen ten huwelijk hebben gevraagd.’

Met het verdiende geld kocht de stichting werken en brieven aan. Hoogtepunt was de verwerving in 2000 van ruim achthonderd prenten van Franse tijdgenoten van Vincent. De verzameling werd gekocht van een particuliere verzamelaar die daarvoor miljoenen zou hebben ontvangen. De aankoop was op voorstel van het museum gedaan. ‘Het gaat altijd via het museum’, zegt Janne. ‘Wij hebben daarvoor niet de kunsthistorische kennis.’

In 2008 deed de stichting afstand van de winkel, mede op advies van Willem, die daarvan toen de directeur was. ‘Ik vond dat de winkel net als een afdeling educatie of onderzoek onder de vleugels van de directie moest vallen.’ Het museum betaalde ruim 4 miljoen euro voor de overname en verkreeg voortaan de hele opbrengst van reproducties en catalogi. De stichting heeft sindsdien alleen nog inkomsten van de bruiklenen. ‘Maar dat zijn niet de allergrootste bedragen.’

Hoeveel geld er in de pot zit, willen de twee bestuursleden niet zeggen. Maar het is nog genoeg om bijvoorbeeld brieven te verwerven. In 2020 kocht de stichting er een voor 210.600 euro, die door Vincent en kunstbroeder Paul Gauguin samen was geschreven aan een derde schilder, Émile Bernard. Ook worden er nog steeds uitgaven gedaan ten behoeve van onderzoek en publicaties. Zo werd onlangs een bijdrage gegeven aan de Engelse vertaling van de biografie van Jo Bonger.

Vernoemd naar grootvader

De ingenieur overleed in 1978. Willem van Gogh was toen 24. ‘Ik ben als oudste kleinzoon vernoemd naar mijn grootvader. Gelukkig hebben mijn ouders me als roepnaam Willem gegeven. Ik heb veel met mijn grootvader opgetrokken; in vakanties en weekends logeerde ik vaak bij hem in Laren. Op mijn 16de liet hij mij alle plekken in Frankrijk zien waar Vincent heeft gewoond en gewerkt.

‘Mijn grootvader had veel van zijn schilderijen thuis aan de muur. De Amandelbloesem, die Vincent ter gelegenheid van zijn geboorte had gemaakt, hing in zijn zitkamer. Er lag veel opgeslagen in wat we in de familie ‘het schilderijenkamertje’ noemden. Dat was een inloopkast, naast zijn slaapkamer. Zelf ben ik ook opgegroeid tussen Vincents werk. Mijn ouders hadden een paar schilderijen van mijn grootvader geleend.’

Janne: ‘Mijn grootouders ook. Begin jaren zeventig is er ingebroken in hun huis. Er zijn allerlei dingen gestolen, maar ze hebben die Van Goghs laten hangen. Die herkenden ze niet. Toen alle schilderijen waren vertrokken naar het museum, was dat ook best wel een opluchting.’

Willem: ‘Dat knaagde wel aan mij, dat mijn grootvader geen schilderijen van Vincent meer in zijn huis zou hebben. Ik weet nog dat ik dacht: daar moet ik eens een gesprek met hem over hebben. Maar tijdens de opening van het museum werd in één klap duidelijk dat dit niet nodig was. Hij stond aan koningin Juliana uit te leggen hoe ze alles hadden ingericht. Hij straalde. Zijn droom om de collectie bij elkaar te houden en voor iedereen toegankelijk te maken was werkelijkheid geworden.’

Voor de opening was er kritiek geweest. Kunstenaars protesteerden dat er veel geld werd besteed aan een schilder die al dood was. Ook zou een ‘eenmansmuseum’, een museum dat gewijd is aan het werk van een enkele kunstenaar, geen bestaansrecht hebben. Niets bleek minder waar: het liep vanaf het begin storm.

Op verzoek van de Volkskrant is het Van Gogh Museum nagegaan hoeveel bezoekers het sinds de opening heeft ontvangen. Samen met het aantal dat nog wordt verwacht tot 2 juni, als het museum vijftig jaar bestaat, zijn dat er 53,5 miljoen. Niet gek voor een ‘mausoleum’, zoals het museum ooit spottend werd genoemd.

Jo van Gogh-Bonger (midden) in haar woonkamer, omringd door schilderijen van Van Gogh. Links zit haar zoon Vincent Willem.

Hoe zien de bestuursleden van de Vincent van Gogh Stichting de toekomst? Janne: ‘Zonnig. Het gaat voorspoedig met het museum. Wij kunnen precies doen wat de bedoeling is van onze stichting. Ik denk wel dat het een uitdaging wordt om de uitdijende familie net zo betrokken te houden.’

De collectie kan worden overgedragen aan de Nederlandse Staat.

‘Als de stichting zichzelf zou opheffen, dan vervalt de collectie aan de Staat.’

Zal dat ooit gebeuren?

Beiden antwoorden van niet. Ze wijzen op de speciale bijeenkomsten in het museum die een paar keer per jaar voor de hele familie worden georganiseerd, vaak rond nieuwe tentoonstellingen. Willem: ‘De opkomst is steeds vrijwel honderd procent. Het is natuurlijk ook bijzonder wat er hier in het museum steeds weer te beleven valt.’

Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis. 10/2 t/m 10/4, Van Gogh Museum, Amsterdam.

De tentoonstelling De tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis laat historische foto’s zien van de familieleden van Vincent van Gogh. Daarop is te zien hoe diens schilderijen gewoon bij hen in huis hingen. De expositie toont ook beelden van de bouw en inrichting van het Van Gogh Museum, waarbij Vincent Willem van Gogh, ‘de ingenieur’, nauw betrokken was. Daarnaast hangt er veel kunst die Vincent en Theo van Gogh samen hebben verzameld.

Theo van Gogh (1857-1891), de jongere broer van Vincent. Beeld Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)