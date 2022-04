Wat is het belang van het gymnasium? Drie boeken geven stof tot nadenken ★★★☆☆

Beeld Claudie de Cleen

In Het gymnasium – Het verhaal van een eigengereid schooltype voert journalist Mirjam Remie een classicus op, Evelien Bracke, die met vmbo-leerlingen een project over klassieke talen deed. De bedoeling was hun taalvaardigheid te vergroten, maar ze zag vooral het zelfvertrouwen van de vmbo’ers met sprongen stijgen, door de hoge status van deze schoolvakken. Nooit had iemand verwacht dat zij dit zouden aankunnen. Ze bloeiden op.

Het is een sleutelpassage. Er blijkt uit dat kinderen veel minder van elkaar verschillen dan we denken. Door ze op hun 12de in hokken te stoppen en verschillende eisen te stellen creëer je ongelijkheid; kinderen ontwikkelen een zelfbeeld dat past bij hun schooltype. Ook blijkt hier dat hoge verwachtingen leiden tot hoge uitkomsten. En dat kinderen gedijen in een gezellige groep uitverkorenen met een toegewijde docent. In deze passage zitten alle argumenten samengebald vóór en tegen het gymnasium, de school bovenaan de ladder van ons onderwijssysteem.

Nee, het is niet eerlijk dat, van ons belastinggeld, het ene kind naar een school gaat waar het wordt ondergedompeld in cultuur en historie en geschoold in debatteren en zelfstandig denken, terwijl anderen op school nauwelijks aan leren toekomen, laat staan culturele bagage krijgen. Het is onrechtvaardig, zoals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in Remies boek zegt, dat het ene kind een week op schoolreis naar Rome gaat en het andere een dagje naar de Achterhoek.

Tegelijk laat het voorbeeld zien wat goed onderwijs vermag: liefdevolle aandacht én geloof in de vermogens van kinderen, dat werkt altijd. De docent had de vmbo’ers waarschijnlijk ook lessen poëzie kunnen geven, of Chinees, of architectuur.

Zo werkt het op het gymnasium zelf ook: het gaat niet om de dode talen Grieks en Latijn – vakken die zelden de reden zijn om voor dit schooltype te kiezen, waarvan het nut nauwelijks aantoonbaar is en waarin veel gymnasiasten ronduit slecht zijn. Het gaat om de bijzondere sfeer, de saamhorigheid en ja, de status.

Het gymnasium, en vooral het categorale gymnasium, waar ouders generatie na generatie hun kinderen naartoe sturen, is hét middel voor de elite om zich te reproduceren. Dat maakt het tot een begeerde school voor economische en intellectuele elites – groepen die elkaar overlappen, maar niet samenvallen – en tegelijk tot een ideaal instrument voor verheffing van slimme kinderen van laagopgeleide ouders. Toch dringen maar weinig kinderen uit die groep tot dit bastion door.

Bedreiging

Onlangs verschenen er twee boeken over het gymnasium. Naast dat van Remie, die onderwijsredacteur was bij NRC Handelsblad, is dat Gymnasium – Geschiedenis van een eliteschool van Diederik Burgersdijk, classicus en docent oude talen aan het Cartesius Lyceum in Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Beide schrijvers hebben oog voor de groeiende kansenongelijkheid in Nederland en de onwenselijkheid daarvan. Beiden zien het mechanisme van een elite die zichzelf kloont – voor Burgersdijk, zie de ondertitel van zijn boek, is het een hoofdkenmerk in de geschiedenis van het schooltype. Beiden zijn niettemin voorstander van het behoud van het gymnasium en zien het voorstel van de Onderwijsraad voor latere selectie en een driejarige brugklas als een bedreiging. Beiden zijn oud-gymnasiasten.

Remie verzamelde argumenten voor en tegen het behoud van het (categorale) gymnasium en vroege of late selectie. Zelf denkt ze, als Rotterdamse Erasmiaan, met plezier terug aan haar schooltijd, maar ‘een gymnasiast zou geen gymnasiast zijn als hij niet op zoek zou gaan naar de andere kant van het verhaal, naar de grijstinten, naar het tegendeel van zijn gelijk’. Dat klinkt onbedoeld pedant. Alsof niet elke goede beschouwer of onderzoeker, gymnasiaal of niet, dat zou doen.

Remie schreef een prettig leesbaar boek met mooie interviews met mensen van alle leeftijden en achtergronden die de lof van het gymnasium zingen. De tussenliggende hoofdstukken zijn beschouwingen waarin Remie feiten en cijfers aandraagt en citeert uit gesprekken met gymnasiumdocenten en -schoolleiders.

Het is een hybride boek geworden, waarin de rationale argumenten vóór latere selectie vooral uit onderzoek komen en de emotionele, nostalgische pro-gymnasiumargumenten uit de interviews. Veel van die pro-argumenten zijn niet houdbaar. Klassieke talen zouden leerlingen de mogelijkheid bieden zich te spiegelen aan een andere cultuur. Zeker, maar dat kan ook door je te verdiepen in de islamitische of hindoeïstische cultuur. De Griekse en Latijnse grammatica zijn zo moeilijk dat je daardoor vanzelf beter wordt in andere vakken: zou best kunnen, maar dat effect kun je ook bereiken door Chinees of Hebreeuws te leren. Ook op het vriendelijke argument dat het gymnasium een wijkplaats is voor kinderen die ‘anders’ zijn, of superslim, valt veel af te dingen. Ook kakkers sluiten anderen buiten. En het gymnasium is geen school voor hoogbegaafden; iedereen met een vwo-advies mag ernaartoe.

Remies conclusie, dat latere selectie niet zal helpen omdat te veel niveauverschil in een klas onwerkbaar zou zijn, is niet overtuigend. Landen met de beste onderwijsresultaten, zoals Finland en Canada, selecteren laat; kennelijk kan het best, die verschillen in de klas.

Interessante geschiedschrijving

Burgersdijks boek is in de eerste plaats interessante geschiedschrijving. Het gymnasium ontstond uit de middeleeuwse Latijnse scholen, die aan de kerk verbonden waren. Vanaf 1838 werd de school gymnasium genoemd en werden er andere vakken dan Latijn en theologie onderwezen. De voertaal op universiteiten was Latijn; wie wilde studeren moest gymnasium doen. Burgersdijk toont dat het gymnasium vaak heeft moeten vechten voor zijn behoud: bij de invoering in 1863 van de hbs, een concurrerend schooltype, bij de Mammoetwet in 1968, waarbij het gymnasium onderdeel werd van het vwo, en rond 1975, bij de dreigende komst van een middenschool. Het gymnasium overleefde en werd gewilder dan ooit.

Een opmerkelijke conclusie van Remie en Burgersdijk is dat het niet aan de scholen zelf ligt dat zij nog altijd reservaten zijn voor elite: de gymnasia doen er alles aan om kinderen uit minder kansrijke milieus te werven en te behouden. Hun beider pleidooi dat gymnasia ‘sociale klimmers’ moeten trekken, is sympathiek. Maar je kunt bij ons na je 12de niet meer klimmen naar een gymnasium, via vmbo en havo. Je glijdt op categorale gymnasia ook niet snel af – ook een reden dat ouders de school prefereren. Het is jammer dat Burgersdijk, zelf docent op een gymnasium van een lyceum, het niet-elitaire Cartesius, niet uitgebreider de toekomstmogelijkheden van het niet-categorale gymnasium onderzoekt.

Pleidooi voor latere selectie

Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Armoede en Inburgering, ziet latere selectie als hét middel om de kansenongelijkheid en de keiharde ratrace te bestrijden. Moorman, die als eerste in haar familie naar het gymnasium ging, promoveerde en de politiek in ging, is zich bewust van de kansen die zij, kind uit een gewoon gezin in het steenrijke Wassenaar, heeft gekregen. Die gunt ze ook aan anderen; reden waarom ze sociaal-democraat is geworden.

Moormans boek, Rood in Wassenaar, dat haar persoonlijke en politieke ontwikkeling beschrijft, is leesbaar en sympathiek. Toch vergeet je geen moment dat haar bevlogen verhaal, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, een fraaie getuigenis is van een PvdA’er met het hart op de goede plaats. De Amsterdamse kiezer heeft haar daarvoor beloond.

Moorman laat zien dat vroege selectie en versnippering van schooltypen in Nederland niet tot betere resultaten hebben geleid. Onze leerprestaties dalen al twintig jaar. Veel uitblinkers hebben we evenmin, ondanks het gedrang bij de poorten van het gymnasium en de dure bijlessen. Alle landen aan de top van de Pisa-lijsten kennen latere selectie en de universiteiten zijn er bepaald niet slechter.

Deze drie boeken bieden stof tot nadenken. De kunst is om van scholen plaatsen te maken waar iedereen talenten ontdekt en ontplooit, waar niemand wordt onderschat of miskend. Behoud het goede van de gymnasia. Het schooltype zou, ook als we latere selectie zouden invoeren, een plaats kunnen vinden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Van het culturele klimaat op de gymnasia valt veel te leren. Vooral dit: ieder kind heeft recht op aandacht, vertrouwen en een opbeurende omgeving. En op een Romereis.

Mirjam Remie: Het gymnasium – Het verhaal van een eigengereid schooltype. ★★★☆☆ Prometheus; 256 pagina’s; € 22,99.

Diederik Burgersdijk: Gymnasium – Geschiedenis van een eliteschool. ★★★☆☆ Athenaeum-Polak & Van Gennep; 340 pagina’s; € 22,99.

Marjolein Moorman: Rood in Wassenaar – Pleidooi voor een kansrijk leven (voor iedereen). ★★★☆☆ Ambo Anthos; 256 pagina’s; € 20,99.