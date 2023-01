Wat is er beter dan een stukje EO-naastenliefde nu 300 duizend mensen op zoek zijn naar een woning?

De 24-jarige Nienke zit met haar handen in het haar. Ze heeft een dochter van 2 jaar oud, die door de wooncrisis noodgedwongen bij Nienkes ouders woont. Zelf woont Nienke nog in een studentenhuis in Nijmegen en dat is niet bepaald een omgeving die zich goed leent voor een kind. Nienke wil dolgraag een eigen woning, maar krijgt overal nul op het rekest. En dan moet ze ook nog binnen zes maanden haar huis uit.

Enter De HuizenFixers, een door de EO samengesteld team van presentator Rachel Rosier, architect Maarten Nieuwenhuize en interieurstylist Odette Simons. Het is een logische volgende stap in de wooncrisis, want wat is er beter dan een stukje tv-naastenhulp van de Evangelische Omroep nu meer dan 300 duizend mensen in Nederland op zoek zijn naar een vaak onmogelijk te vinden woning?

Maar als de huizenfixers dan eenmaal een woning hebben opgeduikeld, blijkt dat niet altijd een oplossing, maar vooral het begin van een reeks nieuwe uitdagingen. Voor studente Nienke denken de fixers bijvoorbeeld aan een huis in een seniorencomplex, waar ze in ruil voor woonruimte activiteiten moet organiseren met de inwonende senioren. Maar ook de Friese vriendinnen Yvonne en Esther, die met hun dertig (!) dieren op zoek moeten naar een nieuw huis, krijgen vooral ‘creatieve’ woonoplossingen aangereikt, zoals op een Friese boerderij waar ze ook meteen maar even de geiten moeten gaan verzorgen en melken. Een basisbehoefte wordt zo steeds meer uitgebreid tot een transactie waar iets ‘uit te halen’ moet zijn voor alle partijen. Stel je voor dat een dak boven je hoofd de normaalste zaak van de wereld zou zijn.

Yvonne en Esther leken met een budget van 250.000 euro volstrekt kansloos, al wist architect Nieuwenhuize misschien nog wel wat bij elkaar te toveren in Noordoost-Groningen, waar de grond- en huisprijzen het laagst zijn. Oké, al die huizen waren dan weliswaar bouwvallen, en stonden middenin aardbevingsgebied, maar wonen is wonen, toch? Uiteindelijk gingen Yvonne en Esther er niet in mee, want Noordoost-Groningen was uren rijden van hun werk, en alle scheuren in de huizen stelden niet bepaald gerust.

Niet zo vreemd dus dat ook Nienke in het eindstadium van haar zoektocht niet meer durfde te hopen. Dat zou de teleurstelling alleen maar groter maken. Maar de EO zou de EO niet zijn als er geen bevredigend slotakkoord zou zijn, want natúúrlijk kon Nienke uiteindelijk terecht in de seniorenflat. Het werd in De HuizenFixers gepresenteerd als een spectaculaire ontknoping (Rosier stelde bijna de klassieke sportvraag ‘Wat gaat er nu door je heen?’, maar slikte hem net op tijd in), waarbij het heel even leek alsof hier iets wereldschokkends was gebeurd. Een jonge moeder vond een huis! Hoe bijzonder is dat!

Veel treffender kon de treurige staat van de woningmarkt niet worden samengevat.