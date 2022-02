Wat is een zorb? Guus Middag verklaart rare woorden met aanstekelijk plezier

Wat is een bamboeseur, een duivekater of een zorb? En waarom heet een klokhuis een klokhuis? Guus Middag zoekt het uit in zijn Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden. Niet in droge, feitelijke lemma’s, maar in 86 mini-essays vol met vrolijke, vaak persoonlijke anekdotes (eerder als columns verschenen in tijdschrift Onze Taal).

Het eerste is meteen een pareltje: over ‘aire’, de Franse aanduiding voor een parkeer- of rustplaats langs de weg – in Nederland een bekend begrip. Het is ook de titel van een gedicht van Gerrit Kouwenaar. In Duitse vertaling zou het gedicht ‘Autobahnraststätte’ gaan heten; Duitsers kennen de term ‘aire’ immers niet. Kouwenaar zelf wond zich daar mateloos over op: het Duitse woord had toch echt een totaal andere uitstraling.

Middag haalt zijn inspiratie vaker uit poëzie; hij vindt ‘koopmuziek’ bij Menno Wigman, een ‘allesdier’ bij Erik Menkveld, een ‘nonnenspiegel’ bij Chr. J. van Geel. Ook het dagelijks leven biedt een schat aan rare woorden. (Wat bedoelt de timmerman toch als hij zegt dat iets maar ‘een hutkaartje’ scheelt?) Met aanstekelijk plezier beschrijft de auteur zijn vondsten en gedachtenkronkels. Een lemma per dag – ik kan het iedereen aanbevelen.

Guus Middag: Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden. Van Oorschot; € 14,50.