‘Wat is een mensenleven waard, dat is de grote vraag uit ‘About Elly’’

Beeld Kurt van der Elst

Afgelopen zaterdag speelde Toneelgroep Stan de nieuwe voorstelling About Elly in cultureel centrum De Plomblom in het Vlaamse stadje Ninove. Na afloop kregen de elf toneelspelers een warm applaus; een jongen en een meisje kwamen zelfs uit hun stoel voor een staande ovatie, hoogst ongebruikelijk in België. En dat in een gemeente waar 45 procent van de inwoners op het rechts-nationalistische Vlaams Belang stemt.

Jolente De Keersmaeker, een van de kernleden van Stan, kijkt er met genoegen op terug. ‘Wij reizen met About Elly door heel Vlaanderen, van kleine cultuurcentra tot de grote schouwburgen. Dan is zo’n warme reactie, zeker in een stad als deze, belangrijk voor onze groep.’

De voorstelling About Elly is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2009 van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi, van wie Stan eerder al de prijswinnende film A Separation (Oscar 2012 voor beste buitenlandse film) voor theater bewerkte. Onder de vleugels van Stan maakte Scarlet Tummers A Separation. Voor About Elly bedacht ze samen met De Keersmaeker het concept. Wat De Keersmaeker vooral in Farhadi’s werk aantrekt is de manier waarop hij in zijn menselijke verhalen – over een echtscheiding, het wel en wee binnen een vriendengroep – toch ook de harde realiteit van een repressief systeem laat doorklinken.

De Keersmaeker: ‘De scripts van Farhadi hebben altijd iets theatraals. Hij heeft zelf theater gestudeerd en houdt heel erg van bijvoorbeeld Pinter en Tsjechov. About Elly gaat over een vriendengroep die een weekend doorbrengt aan de Kaspische Zee, waar de onderlinge verhoudingen nogal op de proef worden gesteld. Farhadi zelf zei over zijn film destijds dat het weliswaar een verhaal over Iran is, en ook over het Iraanse bloed dat door zijn aderen stroomt, maar dat het vooral ook gaat over relaties, vriendschap, trouw en verraad. Eigenlijk is de grote vraag: wat is een mensenleven waard?’

Onheilspellende sfeer

De Elly uit de titel is het kindermeisje van een van de vrienden. Zij is de buitenstaander die mee mag met het weekenduitstapje, maar ineens verdwijnt. Uiteindelijk verandert de sfeer van uitgelaten vrolijk naar onheilspellend en mysterieus. Daaronder zit nog een sluimerende subtekst over de dreiging die in zo’n totalitair systeem constant aanwezig is.

De politieke realiteit is intussen dat de situatie voor vrouwen steeds slechter wordt in Iran. Protesten worden neergeslagen, de repressie wordt harder, het land is verworden tot een terroristenstaat. In hoeverre houden de theatermakers zich daarmee bezig?

Beeld Kurt van der Elst

De Keersmaeker: ‘Het plan om About Elly te maken dateert al van voor de vreselijke situatie van nu. De vraag of wij als westerse theatermakers een verhaal uit Iran mogen vertellen heeft ons natuurlijk beziggehouden. Met onze voorstelling willen we geen expliciet politieke uitspraken doen, daarvoor is het verhaal ook te multi-interpretabel. Het gaat ook over de positie van de vrouw en de morele dilemma’s waarmee we allemaal geconfronteerd kunnen worden.

‘We willen graag de schoonheid én de complexiteit van de rijke Perzische cultuur laten zien. In dat land wonen gewone mensen die zich staande proberen te houden in een samenleving die vijandig is. De vriendengroep in About Elly vertrekt naar zee, daar is de hemel blauw, maar langzaamaan wordt diezelfde hemel verstikkend grijs en benauwend. Deze mensen handelen allemaal uit liefde, maar ze worden daarin door destructieve krachten tegengewerkt.’

Uitbundig decor

About Elly wordt gespeeld door elf acteurs en dat is vandaag de dag uitzonderlijk, zeker voor een kleine groep als Stan. Er doen dan ook acteurs van andere groepen aan mee en studenten van theaterscholen. Bovendien is de cast gemengd, qua leeftijd en komaf. Naast Belgische theatermakers zijn er ook acteurs met hun oorsprong in Afghanistan, Irak, Iran en Nederland.

Stan speelt meestal in een minimaal decor, maar in dit geval is flink uitgepakt. Het strand wordt verbeeld door een vloer vol keien met houten vlonders, er zijn strandstoelen, plastic speelgoed en opblaasdieren. Een windmachine brengt de golven in beweging en er is een vlieger, ongetwijfeld met symbolische waarde.

De Keersmaeker: ‘Ja, de vlieger staat voor vrijheid, voor wegvliegen in de wind. Maar hij zit wel vast aan een touwtje.’

Beeld Kurt van der Elst

About Elly van Toneelgroep Stan is in Nederland te zien bij Theater Rotterdam (7/4) en Spot Groningen (12/4).