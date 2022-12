Wat is een goed leven? In ‘Living’ krijgt die vraag een bedachtzame en warmbloedige behandeling ★★★★☆

'Living'

Regelmatig verschuift meneer Williams, een hoge ambtenaar bij de gemeente Londen, een formulier van de ene papierstapel naar de andere. Veel meer houdt zijn baan niet in. Ook nieuwkomers op het stadhuis leren al snel dat ze niet te ambitieus moeten zijn.

Bij meneer Williams – niemand kent zijn voornaam – geldt dat decreet voor zijn gehele bestaan. Sinds de dood van zijn vrouw gaat hij zonder aspiraties door het leven. Pas wanneer hij hoort dat hij terminaal ziek is, begint hij zich af te vragen wat hij allemaal gemist heeft.

Het warmbloedige, bedachtzame drama Living, een perfecte film voor grauwe wintermaanden, is een remake van Akira Kurosawa’s Ikiru (1952), waarin een ingedutte gemeenteambtenaar te horen krijgt dat hij maagkanker heeft. In zijn laatste maanden gaat hij op zoek naar betekenis en maakt hij zich hard voor de inrichting van een kinderspeelplaats in een arme wijk in Tokio.

Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro, auteur van boeken als The Remains of the Day en Klara and the Sun, herschreef het oorspronkelijke scenario en verplaatste het verhaal naar het stijve Londen van de jaren vijftig. De getalenteerde Zuid-Afrikaanse filmmaker Oliver Hermanus (Skoonheid, Moffie) nam de regie op zich en de hoofdrol is voor Bill Nighy, de Britse acteur die het understatement tot kunst heeft verheven.

Wat kan er dan nog misgaan? Niet veel. Net als het origineel is Living ontroerend zonder al te sentimenteel te worden. In zekere zin was Ikiru de Japanse tegenhanger van Frank Capra’s It’s a Wonderful Life (1946) – ook een film waarin de vraag centraal staat wat het betekent om te leven, en hoe goed te doen. Kurosawa was iets minder zoet dan Capra en voegde een vleugje cynisme toe. Dat blijft overeind in Living, dat behalve aangrijpend ook vaak geestig is, en af en toe bitter.

Het scenario van Ishiguro bouwt extra ruimte in voor het perspectief van de jonge ambtenaar Peter (Alex Sharp), die verbaasd kijkt naar wat zijn baas uitvoert. Het is een slimme toevoeging, al blijft Living toch vooral de film van Nighy, die een van zijn mooiste rollen speelt. Nauwelijks emoties tonen en dan toch een verpletterende indruk maken, dat kan Nighy.