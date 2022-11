‘Wat ik onderwijs? Helder slaan. Zodat het orkest je begrijpt’

Jorma Panula (rechts) geeft jonge dirigenten les in Turku, Finland. Beeld Sami A. Korhonen

Orkestmuziek zweeft door een sfeerloos schoolzaaltje in Finland. Dat wil zeggen, de Vijfde symfonie van Tsjaikovski probéért te zweven. Dat valt nog niet mee, bij zo'n gammel orkestje met op de bok een knul van 16. ‘Ho!’ brult Jorma Panula, de pedagoog van 92. ‘Vind je dat het goed gaat? Niet? Nou, begin dan eens te repeteren. Perkele!’

Bij het Finse ‘verdomme!’ geeft Max uit München geen krimp. Hij is het gewend, bij zijn derde masterclass aan de Panula Academy. Samen met zeven anderen meldt hij zich voor een lang weekend in Turku, een provinciestad aan Finlands zuidwestkust. Ook Camillo uit Colombia is gearriveerd, net als Madeline uit Taiwan en nog vijf anderen. Allemaal willen ze leren dirigeren. En gezien het stortbad aan succesvolle leerlingen moet je dan bij Panula zijn.

Neem zijn recentste trofee: Klaus Mäkelä. Die is pas 26, maar werd in juni ingelijfd door het Concertgebouworkest in Amsterdam. Als chef-dirigent stapt Mäkelä vanaf 2027 in de traditie van titanen als Bernard Haitink en Mariss Jansons. Made in Finland, de zoveelste paradijsvogel uit het nest van Jorma Panula.

Dezer dagen stappen ook zijn oud-leerlingen Jukka-Pekka Saraste en Hannu Lintu op een Nederlandse bok. Hoog tijd om in Turku te gaan kijken. Wat leert Panula zijn pupillen? Wat maakt hem zo goed? En waar zit volgens hem de kneep van die raadselachtige kunst: dirigeren?

Maximilian Leicher, Panula's jongste pupil (midden achter), speelt ook mee in het orkest dat de beginnende dirigenten in de lessen begeleidt. Beeld Sami A. Korhonen

1. Het orkest

In de lobby van Hotel Seaport peutert Jorma Panula een broodje uit krakerig plastic. ‘Welnee, ik heb geen methode.’ Hij heeft net een lessessie van vier uur achter de rug. Straks volgt de avondsessie, weer vier uur. Zo doet hij het twintig à vijfentwintig weekenden per jaar, in Turku en Helsinki. ‘Wat ik onderwijs? Helder slaan. Zodat het orkest je begrijpt.’

Ook met volle mond klinkt dat logisch. Maar dan moet er wel een orkest zitten dat wil worden gedirigeerd. Op conservatoria is dat gek genoeg geen standaardpraktijk. Aankomende dirigenten slaan er de maat voor de spiegel, voor een docent, of voor twee opgetrommelde pianisten. Wie boft kent eens per week de luxe van een studentenorkest.

Ziedaar de eerste pijler onder Panula’s aanpak: geen les zonder orkest. Maakt niet uit of het groot of klein is, of er profs in spelen of amateurs. ‘Het orkest is het instrument van een dirigent. De techniek om het te bespelen, leer je alleen in de praktijk.’

Dus druppelen in de feestzaal van de Steinerschool tien strijkers binnen, van contrabas tot viool. Met fluit en klarinet erbij begint het warempel ergens op te lijken. De meeste musici komen uit Turku’s symfonieorkest. Tegen een kleine vergoeding spelen ze een weekend lang voor proefkonijn. Rapapapáá!, stuift Beethovens Vijfde symfonie ervandoor. ‘Stop!’ roept Panula tegen Yoanne uit Frankrijk. ‘Mamma mia, denk aan de accenten!’

Rechts: Maximilian Leicher, Panula's jongste pupil. Beeld Sami A. Korhonen

2. Het materiaal

Mauro uit Italië knipoogt naar Ukke uit de States. Leer ze de brombeer kennen. Zoals elke aspirant hebben ze een video en hun levensloop opgestuurd. Panula kiest acht gelukkigen en na betaling van 550 euro mag ieder vijf repetities van 20 minuten dirigeren.

Het kneedbaarste materiaal pakt hij tegenwoordig zo vroeg mogelijk op. Vroeger gaf Panula les aan het conservatorium van Helsinki. Na zijn pensionering raakte hij betrokken bij de jongtalentklas. Zo nam hij de 12-jarige Klaus Mäkelä op sleeptouw, zes jaar lang, ook langs dit zaaltje in Turku. En hij schaafde mee aan Tarmo Peltokoski. Dit vulkaantje van 22 zette het Rotterdams Philharmonisch Orkest dit jaar al twee keer in lichterlaaie.

In Turku is Max uit München de jongste. Hij draagt een beugel en zijn lijf bot aan alle kanten uit. Max is bovendien de enige die tussen zijn eigen dirigeerbeurten door de viool pakt en meespeelt in het orkest. Zo ziet Panula het graag. ‘Als je wil begrijpen hoe een orkest reageert op een dirigent, moet je erin gaan zitten. Niets ten nadele van het handjevol pianisten dat dit weekend meedraait. Maar ze beginnen wel op achterstand. Als een pianist voor het eerst iemand ziet zwaaien, denkt hij: huh?’

Jorma Panula geeft jonge dirigenten les in Turku, Finland. Beeld Sami A. Korhonen

3. Op de bok

Van voordoen leer je niks, vindt Panula. Dus komt hij urenlang niet van zijn stoel. Hij wijst, roept en zingt mee met noten die hij allemaal uit zijn hoofd kent. Dat roepen, zeggen ze in Finland, hoort bij zijn geboortestreek. In de regio Österbotten aan de westkust luchten ze hun hart met weinig woorden.

In elke maat ziet en hoort Panula fouten. Toch legt hij een repetitie zelden stil, de jongelui op de bok moeten immers meters maken. Maar wat ogen ze soms kwetsbaar. De een straalt uit: sorry dat ik hier sta. De ander hakt de tijd bruut in mootjes. En bijna allemaal volgen ze het orkest eerder, dan het vanuit een klankvisioen te leiden.

Pamula stipt ogenschijnlijk eenvoudige dingen aan. Rechtop staan, niet dansen. Sla de maat met rechts, gebruik links voor nuances in klanksterkte of karakter. Zoek uit wat voor jou het beste werkt. Maar als Miike uit Finland met de ellebogen wriemelt, seint Panula terug met de vogeltjesdans. ‘Slechte gewoonte, ik heb er al honderd keer iets van gezegd.’

Over interpratie valt dit weekend geen woord. Wat kenmerkt een goede Beethoven, hoe maak je Sibelius spannend? ‘Dat komt pas in zicht als je een goede techniek hebt', zegt Panula. ‘En dan nog. Maurice Ravel zei altijd: je moet mijn muziek niet interpreteren, maar realiseren. Slimme componist, Ravel. Dirigeren begint met het bestuderen van de noten. Mijn mantra luidt dan ook: ‘Study the score, study the score, study the score.’

Iedere les wordt na afloop op video geanalyseerd. Beeld Sami A. Korhonen

4. De analyse

Na de repetities volgt in de koffiekamer de analyse. Elk optreden is gefilmd, die vernieuwing heeft Panula in de jaren zeventig al geïntroduceerd. Met de muis in de hand spoelen de cursisten naar heikele plekken. Waarom zet het orkest hier rommelig in? Zal ik deze maat in tweeën of in vieren slaan? Terwijl bij de jongelui de puf eruit raakt, kijkt, luistert en praat Panula onverstoorbaar door.

Opeens vallen ze op, de wijsheden waarmee zijn discipel Klaus Mäkelä in interviews strooit. Wees musicus met de musici. Dirigeren is een dienstbaar beroep. Help een orkest, sta niet in de weg. In bijeenkomsten als deze had de komende Concertgebouwchef zulke citaten voor het oprapen.

Met iets om op te kauwen stuurt Panula zijn gehoor de avond in. ‘Het moeilijkst van dirigeren is het combineren van twee tijden. Aan de ene kant moet je een paar maten vooruitdenken. Tegelijk moet je kunnen reageren op wat je hoort. Voor je die kunst beheerst, ben je al gauw twee jaar verder.’

Ukke uit Los Angeles, een 17-jarige met Aziatische roots, laat zich er niet door uit het veld slaan. ‘Ik ben hier voor de tweede keer en kom in december zeker terug. Jorma leert hoe je met kleine gebaren betere resultaten boekt. En vooral hoe je met een orkest omgaat. Hoe je musici ergert, hoe je ze meekrijgt.’

Jorma Panula Beeld Sami A. Korhonen

5. De vrouwen

En toen sprak Panula verdomd onaardig over vrouwen. Niet in Turku, maar in 2014. De man die Finlands eerste topmaestra had opgeleid, Susanna Mälkki, zei over vrouwelijke dirigenten: ‘Naar de hel ermee, we hebben toch al mannen?’ Bij Panulawatchers brak de klomp. Dit was niet de genereuze, joviale Jorma die ze kenden. Na een mediastorm krabbelde hij terug. Het was maar een mening, zei hij, en een ouderwetse bovendien. Maar de smet bleef op zijn blazoen.

Nu zegt hij: ‘Het gebeurde rond masterclasses in Vaasa, West-Finland. Ik gaf les aan vier mannen en vier vrouwen. Arghh!, die meiden deden het slecht, ik was zó gefrustreerd. Precies toen hielden ze die microfoon onder mijn neus.’

Laat vrouwen het vooral proberen, zegt hij. ‘Natuurlijk geef ik ze les. Met de ogen dicht hoor ik geen verschil. Maar met de ogen open heb ik eerlijk gezegd nog geen vrouw meegemaakt die me in het steviger repertoire kan overtuigen, zeg in een explosieve Bruckner. Ik hoop dat het komt, maar dan ben ik vast al dood.’

Jorma Panula instrueert Maximilian Leicher. Beeld Sami A. Korhonen

6. De volgende?

Max is een leerling naar Panula’s hart. Hij heet voluit Maximilian Leicher. Hij speelt viool en piano en treedt al jaren op. Als jongenssopraan is hij opgekweekt in het befaamde Tölzer Knabenchor. In 2019 stond Max op het toneel van De Nationale Opera in Amsterdam. Als keurig gekapt ventje zong hij een knapenrol in de opera Pelléas et Mélisande van Debussy. Het Concertgebouworkest zat in de bak.

‘Max zingt schitterend’, zegt Panula. ‘Binnenkort neem ik hem mee naar het orkest van Jyväskylä, 300 kilometer boven Helsinki. Geef ik hem les, kan hij dirigeren.’ Max schrok toen Panula hem via de voicemail uitnodigde. ‘Hi, this is Jorma from Finland. Ik dacht: dit kan niet waar zijn.’

‘Soms is het doorbijten’, bekent Max. ‘Dan denk ik: het lukt me nóóit.’ Beethoven, het begin van de Derde symfonie. Met de onbesuisdheid van een pup stoot Max zijn lessenaar om. Jorma Panula barst in lachen uit, Max kijkt beteuterd. ‘Trek het je niet aan jongen, morgen ben je alweer een dag ouder!’

Klaus Mäkelä, Koninklijk Concertgebouworkest, 23/11 t/m 26/11, Amsterdam, Concertgebouw Hannu Lintu, Radio Filharmonisch Orkest, 26/11, Amsterdam, Concertgebouw Jukka-Pekka Saraste, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 9/12 en 11/12, Rotterdam, de Doelen

Legendarische pedagoog Jorma Panula (1930) heeft als chef-dirigent gewerkt bij orkesten in Finland en Denemarken. In 1973 begon hij als docent aan de Sibelius Academie in Helsinki, later volgden aanstellingen in Stockholm en Kopenhagen. Overal ter wereld gaf hij masterclasses, ook in Nederland, hierheen gehaald door de cellist Taco Kooistra. Als componist schreef Panula onder meer een opera en musicals. Volgens zijn oud-student Esa-Pekka Salonen ‘ruikt hij dirigeertalent zoals een truffelzwijn truffels’.