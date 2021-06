Wat ‘Hup Holland hup’ te maken heeft met Johannes Brahms hoor je in ‘De klassieker’ ★★★☆☆

Tijdens de rust van EK-wedstrijden hoef je jezelf niet te martelen met reclameblokken vol volkszangers die een graantje meepikken van de covidwinsten van supermarkten en webshops. Je kunt je tijd ook besteden aan de ervaringen en ontdekkingen van Radio 4-presentator Carine Lacor. Ze componeerde de podcast De klassieker. In elke aflevering, die precies een kwartier duurt, gaat ze ‘op reis naar een bijzonder kruispunt van voetbal en klassieke muziek’.

Houdt de Italiaanse bondscoach Mancini stiekem van Vivaldi? En Memphis van Mozart? Luistert Oranje-slachter Schick voor elke wedstrijd naar Schubert? Zo ver gaat het helaas niet. Toch zijn er aardige dwarsverbanden gevonden door Lacor.

Het eerste enigszins voor de hand liggende bewijs: de hymne van de Champions League. Die blijkt gejat uit een veel fraaier stuk van die goede, oude Georg Friedrich Händel. Lacor zoekt het tot op de bodem uit (inclusief de wonderlijke levensloop van Händel).

Bij Ajax, de club die Lacor hartstochtelijk aanhangt, stopt het daar niet bij qua klassieke klanken op Champions League-avonden. Ook Verdi’s Slavenkoor klinkt steevast. André Rieu speelde het nummer in 1995 voor Ajax-Bayern München (4-1) en kreeg wonderbaarlijk genoeg het hele stadion mee. Volgens Lacor was het zelfs de lancering van de carrière van Rieu.

‘Kip-pe-vel’ kreeg voetbalcommentator Jeroen Grueter bij een ander klassiek opus; Nessun dorma vertolkt door Andrea Bocelli tijdens de openingsceremonie van het EK. Grueter, die het intro van De klassieker voor zijn rekening neemt (waardoor je je bij elke aflevering zijn keiharde t’s moet laten welgevallen als hij ‘totale toewijding’ roept), stond daarin niet alleen. Waarom prikkelt juist zo’n lied nou zo? Voel je je daarna helemaal opgeladen? Lacor legt het tot in detail uit.

Het leukst is de ontdekking dat bestaande meezingers geregeld terug zijn te voeren op het werk van een bloedserieuze componist. Zoals het knullige vers Hup Holland hup, dat sowieso een kronkelig bestaan leidt. In de jaren vijftig klonk het in de rust en na afloop van elke interland op de radio met een vers couplet als een soort muzikale analyse, daarna verdween het ergens in een la om tijdens het EK van ’88 plots in een hoempapa-versie te verschijnen en (helaas) nooit meer te verdwijnen.

De melodie kwam van een Harlinger liedjesrecycleboer die het had opgepikt uit een symfonie van niemand minder dan Johannes Brahms, die het weer had geleend van een patriottistisch Duits studentenkoor. Dat zijn toch leuke weetjes voor tijdens de rust van de volgende wedstrijd Nederland-Duitsland, hopelijk over een kleine anderhalf jaar in Qatar.