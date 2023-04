Wat het werk van kunstenaar Felix de Rooy betekent? Dat mag je van hem helemaal zelf bedenken

Multitalent Felix de Rooy thuis in Amsterdam. Beeld Erik Smits

In zijn appartement op de tweede verdieping in een rustige straat vlakbij het Vondelpark in Amsterdam, woont Felix de Rooy tussen zijn kunst. Het sfeervolle 19de-eeuwse interieur met houten vloeren en krullerige plafondlijsten staat tot de nok toe vol met de meest fantastische voorwerpen. Op de grond, in de kasten en op schoorsteenmantels staan assemblagesculpturen, aan de muren hangen zijn schilderijen en collages, en tussen zijn eigen kunstwerken hangen en staan Afrikaanse beelden. Hoe het voelt om hier te wonen? ‘Heel natuurlijk’, vindt De Rooy. ‘Kunst en leven zijn bij mij niet gescheiden.’

Die opmerking verbaast eigenlijk niet, want als iets het werk van de op Curaçao geboren kunstenaar kenmerkt, is het wel het overschrijden en uitwissen van scheidslijnen. Felix de Rooy (70) is een multitalent. Sinds de jaren zestig werkte hij aan een veelzijdig oeuvre van beeldende kunst, theatervoorstellingen, films, poëzie en opiniestukken. Ook maakte hij als curator verschillende tentoonstellingen. Onder andere Wit over Zwart, over de verbeelding van zwarte mensen in witte cultuur, die bij de opening in 1989 veel stof deed opwaaien. Dat hij in zoveel verschillende disciplines werkt, vindt hij vanzelfsprekend: ‘Ik kom uit een heel creatief gezin en ben altijd gestimuleerd om me uit te drukken, in welke vorm dan ook.’

Over de auteur Sarah van Binsbergen schrijft voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Dezelfde vrijheid van geest zie je terug in de thema’s die De Rooy in zijn kunst aansnijdt. Bijvoorbeeld in zijn vroege schilderijen in een stijl die hij zelf psychic realism noemt: kleurrijke visioenen die tot stand kwamen onder de invloed van stimulerende middelen. Lichamen smelten samen of veranderen van mannelijk naar vrouwelijk; in veel kunstwerken lijken seksualiteit en gender fluïde. In zijn sculpturen combineert hij gevonden voorwerpen uit verschillende culturen en tijden, van archeologische vondsten uit Niger tot grofvuil uit Amsterdam. Binnenkort zijn De Rooys schilderijen, beelden, collages, digitale kunstwerken en wandkleden te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam, in een groot overzicht dat terugblikt op vijf decennia kunstenaarschap. Zijn films staan daarnaast centraal in een filmprogramma bij Eye.

Uitleggen waar zijn werk over gaat, doet De Rooy niet graag. Hij kiest zijn woorden voorzichtig en waakt ervoor dat hij niet te veel weggeeft. ‘Ik ben erg beïnvloed door Duitse expressionisten, vooral Kirchner en Nolde. Bij hun schilderijen gaat het niet om wat de kunstenaar ermee bedoelde. Je moet er vooral je eigen visie en visioenen op loslaten.’ Goed kijken, daar komt het op neer. In zijn huis kijk je alvast zijn ogen uit. Hij leidt rond, aan de hand van vijf voorwerpen:

'Marks of the Soul', assemblage van gevonden voorwerpen. Beeld Erik Smits

1. Beeld: Marks of the Soul (1998)

Op de schoorsteenmantel staat de buste van een man met gesloten ogen en een ketting om zijn nek, een van De Rooys eigen sculpturen. Of, beter gezegd, een van zijn assemblages, want hij stelt zijn beelden samen uit gevonden materialen en voorwerpen. De buste zit in een houten kastje, achter glas. Aan weerszijden van het kastje steken gespreide armen uit. In de ene hand zit een vogelnestje, in de andere hand een hart. Aan beide kanten bungelen snoeren met wervels naar beneden, en om de pols van de hand met het vogelnestje bungelt ook een armband met bronzen bellen. Boven het hoofd zweeft, in het kastje, een bot.

De Rooy bouwt zijn assemblages langzaam op. ‘Dan leef ik er een tijdje mee en voeg ik steeds dingen toe, tot ik denk, nu klopt het beeld.’ Marks of the Soul begon met de buste, een rekwisiet uit zijn film Almacita di Desolato (1986). Verder zijn het allemaal ‘objects trouvés’, voorwerpen die hij tegenkwam. De armen vond hij bij het grofvuil. De armband met bellen komt uit Argentinië. Bij het bot volgt toch even een stukje uitleg: ‘Dat is het kaakbeen van een ezel, een verwijzing naar het verhaal van Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva.’ Kaïn was volgens dit verhaal de eerste persoon die werd geboren en ook de eerste moordenaar. Met het kaakbeen van een ezel vermoordde hij zijn broer Abel.'

'Forest Spirit', een bosgeest ut het Winti-geloof. Beeld Erik Smits

2. Schilderij: Forest Spirit, 2007

Een rode figuur staat tegen een rode achtergrond. Ogen gesloten, een arm opgeheven, benen een tikje gespreid. Je ogen vliegen gelijk naar de vlammende, haast elektrisch geladen haardos die om het Boeddha-achtige gezicht heen danst. Pas iets later zie je dat deze figuur zowel borsten heeft, als een penis.

‘Dit is een bosgeest uit het winti-geloof,’ zegt De Rooy. Winti is een traditionele Surinaamse religie die is ontstaan uit geloof en rituelen die slaafgemaakte West-Afrikanen meenamen naar Suriname en de Antillen. Centraal daarin staan de winti’s, bovennatuurlijke wezens met zowel goede als boosaardige eigenschappen. Een voorbeeld daarvan zijn de bosgeesten. ‘Die zijn mooi en verleidelijk en kunnen je helpen, of je laten verdwijnen.’ Een van de dingen die De Rooy aanspreken in de bosgeesten, is dat ze zowel een mannelijke als vrouwelijke gedaante aan kunnen nemen. Met die genderfluïditeit speelt hij zelf ook vaak in zijn kunst.

De Rooy verdiepte zich uitgebreid in winti voor de tentoonstelling Kunst van Overleven, die hij in 2009 samen met conservator Alex van Stipriaan maakte voor het Tropenmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling ging over marrons, weggelopen slaafgemaakten die met hulp van de inheemse bevolking hun eigen, vrije dorpen stichtten in het Surinaamse oerwoud. ‘Hun religie namen ze mee, en die vermengde zich met dat van de inheemse bevolking die al in de bossen woonde.’

Tabaksblik uit De Rooys verzameling gebruiksvoorwerpen met racistische karikaturen. Beeld Erik Smits

3. Verzamelobject: Tabaksblik

In een apart hoekje van zijn woonkamer bewaart De Rooy zijn collectie ‘negrophilia’, zoals hij zelf de voorwerpen noemt die een belangrijke rol speelden in zijn tentoonstelling Wit over Zwart. Op twee planken staan ze uitgestald: blikjes ‘Negri polijstpoeder’ met een breed lachende vrouw met dikke lippen erop, een zwarte pop in een strooien rokje. Beeldjes van de ‘Sarotti-Moor’, een Zwarte Piet-achtig reclamefiguurtje van het Duitse chocolademerk Sarotti. Het is een kleine greep uit de immense verzameling reclamebeelden en gebruiksvoorwerpen met racistische karikaturen en stereotype beelden van zwarte mensen die De Rooy over de jaren heen verzamelde. Een groot deel van zijn collectie schonk hij aan het Wereldmuseum.

Misschien wel het heftigste object in zijn persoonlijke verzameling is een tabaksblik van het merk Niggerhair, vindt De Rooy. Vooral vanwege het n-woord in de merknaam. Het okergele blikje, met daarop de tekst ‘Smoke or Chew Niggerhair Smoking Tabacco’ en de afbeelding van een zwarte vrouw met afro en grote ringen door haar oren en neus, stamt waarschijnlijk uit het begin van de 20ste eeuw. Het Amerikaans tabaksmerk werd opgericht in 1878. Volgens het bedrijf kozen ze hun naam vanwege ‘de opvallende, krullende lange tabaksstrengen’, die zouden lijken op kroeshaar. In de jaren vijftig veranderde de bedrijfsnaam in Bigger Hair. Sommige bronnen melden dat dit gebeurde onder druk van de burgerrechtenbeweging. Andere wijzen een cynischer motief aan, die stellen dat het tabaksmerk zijn naam veranderde om ook Afro-Amerikaanse consumenten aan te trekken.

'Primal Mother' Beeld Erik Smits

4. Beeld: Primal Mother, 1992

Ook dit beeld bouwde De Rooy op uit allerlei gevonden voorwerpen en materialen. ‘Ik begon met die ouderwetse paspop. De buik moest open, dat wist ik gelijk. Ik wilde het binnenste laten zien. Zelf heb ik veel operaties gehad, deels komt daar mijn interesse in de binnenkant van het lichaam vandaan. Maar de binnenkant is natuurlijk ook de psyche, de geest.’

In de geopende buik van de paspop plaatste De Rooy het beeldje van een zwarte vrouw – ‘dat komt uit de periode dat ik objecten voor Wit over Zwart verzamelde’, en op haar hoofd plaatste hij een anatomisch model van een foetus in de baarmoeder. ‘Een dwarsligger, dat is een hele lastige bevalling, heb ik begrepen.’

Het hoofd van de paspop is de schedel van een stier. Om haar hals draagt ze een hanger met een gevleugelde figuur: een Afrikaans amulet. Op de koeienschedel staat een soort houten potje. Ook dat lijkt een betekenis te hebben, maar in feite is het vooral bedoeld om de stierenschedel op z’n plek te houden. ‘Soms moet ik pragmatisch zijn.’

Felix de Rooy (tarief V2) Beeld Erik Smits

5. Beeld: Bura begrafenisurn op 19de-eeuwse sokkel

‘Op een gegeven moment werd ik een beetje moe van het verzamelen van negrophilia,’ zegt De Rooy. ‘Ik wilde liever kijken wat voor beelden mensen uit Afrika en de Afrikaanse diaspora zelf hebben gemaakt.’ In zijn huis staan en hangen dan ook allerlei Afrikaanse kunst- en gebruiksvoorwerpen, zoals trommels, urnen en maskers.

Bij het raam, achter de bank, staat dit opvallende beeld. ‘Het bovenste gedeelte is een Bura begrafenisurn,’ zegt de Rooy. Zulke terracotta urnen, met hun niet te missen fallische vorm, komen vooral uit Niger en Mali. Deze komt uit Nigeria, uit de 12de of 13de eeuw. Ze werden vaak rechtop in de aarde op graven gezet.

‘Toen ik het kocht, vond ik het vooral een mooi object. Nadat ik er een tijdje mee leefde, drong langzaam door wat me er zo in aantrekt.’ Zo kwam hij bij de ‘formule’ die zijn interesse in Afrikaanse kunst samenvat: ‘Phallic, Female, Functional’. Deze urn heeft bijvoorbeeld een fallische vorm, maar ook zachte, vrouwelijke rondingen. En hij is niet alleen gemaakt om mooi te zijn, maar dient ook een functioneel doel.

De krullerige sokkel is van een andere orde, die is Europees en komt uit de 19de eeuw. ‘Ik vond simpelweg dat deze urn een sokkel nodig had’, zegt De Rooy. Verder dacht hij er aanvankelijk niet zo veel bij. ‘Maar toen Charl Landvreugd, hoofd Onderzoek en Curatorial Practice bij het Stedelijk Museum, bij me op bezoek was, was hij erg onder de indruk van deze combinatie. Hiermee breng je verschillende continenten en historische perioden samen, vond hij.’

Felix de Rooy – Apocalypse. Tentoonstelling, Stedelijk Museum Amsterdam, 22/4 t/m 3/9. Felix de Rooy – The Museum of My Mind. Filmprogramma, Eye Amsterdam, 6/5 t/m 27/5.

Balkon: Samenwerking met Spike Lee

Ook in de filmwereld staat De Rooy te boek als multitalent. Zo acteerde hij in de speelfilm Buladó (2020), winnaar van een Gouden Kalf voor Beste Film en de Nederlandse inzending voor de Oscars in 2021. De films die hij als regisseur maakte zijn vaak magisch-realistisch. Almacita di Desolato (1986) gaat over een vrouw met bijzondere krachten en de schoonheid van de Curaçaose natuur. Bijzonder: in 1984 deed De Rooy de artdirection voor Joe’s Bed-Stuy Barbershop, de debuutfilm van de Amerikaanse regisseur Spike Lee.