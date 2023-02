Wat het Nederlands Kamerkoor in TivoliVredenburg presteert, is gewoonweg verbluffend ★★★★☆

Koordirigent Martina Batic. Beeld Salih Kilic

Tien zangers staan in een kring. Op de troostende tonen van de teorbe beschrijven ze een man die rouwt bij het graf van zijn beminde. Hun stemmen stijgen wanhopig op als hij haar roept. Dit is geen concert meer, maar een rouwverwerkingsritus.

Geen mooiere klaagzang dan die van Claudio Monteverdi. De vier madrigalen uit zijn cyclus Sestina, geschreven na de onverwachte dood van de 18-jarige zangeres Caterina Martinelli in 1608, vormen de intieme nucleus van deze voorstelling van het Nederlands Kamerkoor rond de mythische zanger Orpheus. Het zijn de enige stukken die in een kleinere bezetting én met begeleiding worden gezongen.

In tegenstelling tot Orpheus kunnen gewone zangers geen stromend water stoppen of toegang krijgen tot het dodenrijk. Maar wat het koor vanavond in TivoliVredenburg presteert, in uitdagend, voornamelijk onbekend repertoire, is gewoonweg verbluffend. De Sloveense gastdirigent Martina Batic heeft elk stuk perfectionistisch afgewerkt.

Zoals de nagalm van de klokken (‘ding dong’) in Songs of Ariel, dat componist Frank Martin in 1950 aan het koor opdroeg. Of het toonschilderen van Pavle Merkù, die in de geest van Monteverdi een woelige zee verklankt als deinende meerstemmigheid. Zuiver en vol zeggingskracht strijden de stemmen tegen elkaar in Hans Werner Henzes meerlaagse Orpheus Behind the Wire.

Nog complexer: de bezwerende montage van neuriën, fluisteren, zingen en dreunen in twee delen uit Orphic Songs (2016) van de Noor Ørjan Matre. Een hypnotiserende hymne en een ritmisch gewelddadig bloedoffer maken zeer nieuwsgierig naar de rest van de liederen.

Direct hierna klinken de milde harmonieën van William Schumans Carols of Death (1958) voorspelbaar en eenvormig, maar in het slotstuk ook passend rustgevend.