Wat het meest bijbleef was de nuchtere bescheidenheid die Thunberg kenmerkt

Greta Thunberg houdt van lezen, tijd spenderen met vrienden, en ze breit groene mutsjes met uitpuilende ogen: kikkermutsen. Volstrekt irrelevant natuurlijk, die privé-informatie over ’s werelds invloedrijkste klimaatactivist, maar in duistere klimaat- en oorlogstijden toch vrolijkmakend. Vooral omdat ze het dinsdag in het interview op BBC 2 met Amol Rajan zo onbeschroomd vrolijk lachend vertelde. Nee, maakt ook al niks uit in het licht van haar activisme, maar als íémand een beetje compassie verdient voor de grote verantwoordelijkheid die op haar tienerschouders rust, dan de 19-jarige Zweedse.

Sinds zij als 16-jarige scholier in staking ging om de klimaatcrisis aan te kaarten, is Thunberg uitgegroeid tot een fenomeen aan wie ook (inmiddels afgevoerde) wereldleiders als Donald Trump en Tony Blair ieder op hun eigen wijze aanstoot kunnen nemen. Goed teken, als Trump zich genoodzaakt voelt (smalend) te reageren op Thunbergs uitverkiezing tot ‘Person of the Year’ door Time, in 2019. Haar stem wordt door miljoenen gehoord en ook zo’n interview op primetime bij de BBC illustreert haar invloed.

Greta Thunberg, dinsdag bij de BBC. Beeld BBC

Wat Thunberg ondanks de ernst die ze in het openbaar vaak tentoonspreidt kwikzilverig maakt, is haar onwil zich in het politieke discours te begeven. Blair, die haar gebrek aan realiteitszin verwijt, interviewer Rajan die haar in een antikapitalistische hoek wil drijven? Ze gaat de discussie niet aan, maar pareert politiek geladen kritiek met het gelijk dat ze aan haar zijde heeft: de klimaatcrisis verdiept zich en het antwoord van regeringen wereldwijd schiet hopeloos tekort. Hun loze praat over een klimaatneutraal 2050? ‘Blablabla.’

Ook de interviewer kon de verleiding niet steeds weerstaan haar als een orakel te bevragen. Wat ze van kernenergie vindt (Thunberg: in deze energiecrisis wellicht een noodzakelijk kwaad). Of democratie wel in staat is de crisis te bezweren, met politici die hun herverkiezing stellen boven daadkracht (‘zonder democratie is activisme niet mogelijk, en verandering komt alleen door publieke druk van buitenaf’). Of ze zelf de politiek in wil (nee, een ‘giftige’ wereld).

Wat het meest bijbleef: de nuchtere bescheidenheid die Thunberg kenmerkt. Naar de klimaattop volgende maand in Sharm el-Sheikh gaat ze niet: ‘Mijn aanwezigheid leidt misschien af van de boodschap. Tijd om de microfoon even aan een ander door te geven.’ Ook over haar asperger was ze nuchter: ‘Met die diagnose werk je anders. Je bent gevoeliger. Het geeft je geen superpower, zoals wel wordt beweerd: misleidend. Ik kan soms niet functioneren zoals anderen, maar soms kan ik ook dingen doen die anderen zo niet kunnen.’

Of Thunberg waardering kon opbrengen voor elektrische-autofabrikant en ruimtecowboy Elon Musk, wilde Rajan weten. ‘Ik geloof niet dat we zitten te wachten op een space millionaire’, antwoordde de activist, die bij de gedachte aan de Tesla-baas een moeilijk te stuiten giechelbui kreeg. Zo veel non-verbaal relativeringsvermogen. Hopen dat Musk dit ziet.