Wat het idee is achter de ‘anti-Oscars’ is ruim veertig jaar na de eerste uitreiking nog onduidelijk

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

De enige acteur die er dit jaar zeker van kon zijn dat hij een filmprijs zou winnen, was Bruce Willis. Er was een speciale categorie in het leven geroepen bij de Golden Raspberries, de prijzen voor de slechtste films van het jaar: ‘De slechtste acteerprestatie van Bruce Willis in een film uit 2021’.

De 67-jarige acteur had dat jaar namelijk alleen maar in straight-to-video-actiefilms gespeeld. Iets wat je vaker ziet bij oudere (actie)acteurs: voor een leuk zakcentje komen ze voor een bijrol een dag of wat opdraven, zodat de producent met hun naam en gezicht op de poster de film kan verkopen aan een publiek dat geen hoge verwachtingen heeft van een productie als A Day to Die.

Zoiets wordt bij de Razzies afgestraft. Onder andere. Want wat nu precies het idee is achter de ‘anti-Oscars’ is ruim veertig jaar na de eerste uitreiking nog steeds onduidelijk. Grote acteurs berispen voor slechte beslissingen, of slechte acteurs belachelijk maken? De allerberoerdste films van het jaar tonen of lachen om mislukte, peperdure producties? Alles tegelijk, aldus een van de oprichters in een interview op de website Vulture. ‘We geven beroemdheden iets menselijks. Het publiek smult ervan als iemand erkent: ‘ik heb troep gemaakt.’

Willis won met Cosmic Sin (‘zeven losgeslagen soldaten vallen een buitenaardse beschaving aan, in de hoop een intergalactische oorlog te beëindigen voordat die begonnen is’). Een paar dagen later maakte zijn familie bekend dat de acteur de hersenaandoening afasie heeft.

Iedereen boos op de Razzies-organisatie, die geschrokken de hele categorie introk. Meteen schrapten ze ook Shelley Duvall uit de boeken als genomineerde voor haar acteerprestaties in The Shining (1980): de actrice was door regisseur Stanley Kubrick zo geterroriseerd op de set dat het niet eerlijk werd geacht dat ze op haar neurotische acteerwerk werd afgerekend.

Dat zal wel zo zijn, maar het verandert natuurlijk niets wezenlijks aan hun prestaties. En daarmee legt dit incident bloot wat er akelig is aan die Razzies. Elke acteur of maker kan zijn slechtste momenten, die hiermee in de spotlight worden gezet, waarschijnlijk wel verklaren. Maar omdat ze hun keuzen niet kunnen herzien, dwingt het ze niet kinderachtig te zijn en de kritiek en hoon over zich te laten komen.

Flauw dat de Razzies zelf hun omstreden beslissingen wél proberen te corrigeren.