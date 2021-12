Wat Georgia O’Keeffe niet had kunnen weten, is hoe anders een kijker dit werk na 9/11 zou zien

Georgia O’Keeffe, The Shelton with Sunspots, NY, 1926, olieverf op doek Beeld Art Institute Chicago

Bij precies het juiste licht, op het juiste moment van de dag, kun je dingen zien die er niet zijn. Of ze zijn er wel, maar je kunt ze niet aanraken. Als het licht door de bomen schijnt en je kijkt erin, dan dwarrelen de lichtvlekjes als stuiterballen in slow motion door de lucht. Dat schilderde Georgia O’Keeffe hier. Die felle, vallende vlekjes die je ook kunt zien als je je ogen sluit nadat je in het licht hebt gekeken. En het mooie is: ze maken iets héél anders van datgene waar je naar aan het kijken was.

In verschillend licht kunnen dingen er anders uitzien, dat wisten de impressionisten al, voor Georgia. Maar als licht zich zo opdringt als hier, schuift het er gewoon voor en transformeert het de hele omgeving. Dat doet het vroege zonlicht hier bij het Shelton Hotel, een wolkenkrabber in New York die toen pas was geopend, en waarin O’Keeffe zelf woonde. De magie van zo’n gebouw dat de lucht doorboort en de stad een heel nieuw gezicht geeft was gloednieuw. Ik vond het te gek om in Centre Pompidou, waar haar werk tentoongesteld was, te zien dat zij hier een fascinatie voor had. Ze is altijd maar bekend om haar bloemen, en een beetje om haar dierenskeletten, maar ze zag dus ook deze schoonheid in de stad. Dit is een totaal atypische O’Keeffe. ‘Ik liep op een dag naar buiten om het gebouw te bekijken en daar was die optische illusie dat de zon een hap uit de toren had genomen, met de zonnevlekken tegen het gebouw en de lucht’, zei ze er zelf over.

Georgia O’Keeffe, The Shelton with Sunspots, NY, 1926, olieverf op doek Beeld Bridgeman Images

Wat ze niet had kunnen weten, is hoe onherroepelijk anders een kijker dit werk na 11 september 2001 zou zien. Ik schrok ervan toen ik erlangs liep; er rijmde iets niet. Zo’n oud schilderij, en zo’n herkenbaar beeld. Eérst zag ik rookwolken, voor ik doorhad dat het warmtegolven in de lucht waren die O’Keeffe schilderde. Eérst zag ik een door een vliegtuig doorboord gebouw, voor ik er de doorbraak van de zon in zag die is geschilderd. En eerst zag ik die arme vallende mensen, voor ik de dwarrelende lichtvlekken naast het gebouw zag. Het voelde steeds absurder, dat ik blijkbaar niet meer in staat ben een honderd jaar oud schilderij te bekijken zoals het is bedoeld, omdat het samenvalt met een latere gebeurtenis die het leven van velen wereldwijd veranderde. Het meest onwerkelijk was de gedachte, die ik niet vaak toelaat maar die er wel is, dat de aanslagen op de Twin Towers esthetisch de kracht van een kunstwerk hadden. Ik voel me nu ook ongemakkelijk dat op te schrijven, maar ik ben echt niet de eerste die de visuele en performatieve kracht van 9/11 benoemt – het was ook de bedoeling van de terroristen. Er moest niet alleen iets kapot, er moest ook een aantrekkingskracht van uitgaan.

Die vervreemding en schoonheid zag ik hier in het schilderij van Georgia O’Keeffe. Het toont ook dat het beeld dat er van haar bestaat – dat ze met de bloemen een vrouwelijke (seksuele) kracht uitdrukt – van buitenaf is opgelegd. Ze heeft dat nooit gewild, ze had interesse in licht en in vormen, in de natuur én in de door mensen gemaakte wereld. Het was haar omgeving die het anders zag, niet zij. Dit detail laat zien hoezeer onze blik op dingen beïnvloed kan worden door zaken die niks met het object zelf te maken hebben.

Georgia O’Keeffe, The Shelton with Sunspots, NY, 1926, olieverf op doek, 123 x 77 cm, Art Institute Chicago.