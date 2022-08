Wat er fascinerend is aan games komt in de essaybundel Extra levens amper aan bod ★★★☆☆

The legend of Zelda: Breath of the wild Beeld Nintendo

Een volwassene die opbiecht dat hij games speelt krijgt vaak een meewarige blik. ‘Die blik van: man, je bent 38. Word eens volwassen’, stelt de Ierse komiek Dara Ó Briain in een van zijn stand-upshows. ‘Als mensen aan me vragen wat ik doe om te ontspannen na een optreden zou het minder gênant zijn als ik zou zeggen: ik masturbeer op harde porno.’

Bizar genoeg, constateert Ó Briain olijk, verloopt het gesprek daarna exact hetzelfde. ‘De ander zal zeggen: ach, daar heb ik niet meer naar gekeken sinds ik een tiener was. Waarop jij kunt zeggen: dan zou je dat toch weer eens moeten doen, het heeft sindsdien enorme sprongen gemaakt. De grafische beelden alleen al, je herkent het niet meer terug.’

Aan de meewarige blikken heeft de dichter Arnoud van Adrichem (1978) een einde willen maken met de bundel Extra levens. Daarin geen poëzie: hij vroeg 23 Nederlandse en Vlaamse schrijvers een betoog te schrijven over een game naar keuze. Onder hen bekende namen als Hanna Bervoets, Lisa Weeda en Daan Heerma van Voss.

Het resultaat geeft, aldus de blurb op de omslag, ‘persoonlijke, literaire essays over klassiekers als Mario Bros., The Legend of Zelda en Street Fighter’ en ‘over de liefde voor gamen in het algemeen. Bovenal breekt het een lans voor de intellectuele waarde van gamen, opdat we videogames als kunstgenre en entertainment eindelijk serieus nemen.’

Het is nogal een ambitieus streven, en een waarin Extra Levens mislukt. Als er al liefde spreekt uit de 23 essays, is het een hartstocht die meestal voorbij is. Van Adrichem heeft vooral schrijvers gevonden die dertig, veertig jaar geleden als tiener hoteldebotel waren van vaak maar een enkele game. Het heilig vuur is gedoofd of was eigenlijk nooit meer dan een waakvlammetje. Wat rest zijn mijmeringen over een jeugdig tijdverdrijf, met games die meestal niet meer zijn te spelen.

Het maakt van de meeste essayisten armoedige pleitbezorgers voor het gamen. Het boek is meer een geruststelling voor ouders die zich zorgen maken over hun kroost dat aan het scherm is gekleefd. Die zullen na lezing zeggen: goddank, ze groeien er overheen.

Maar wat er nou zo fascinerend is aan games? Dat krijgt de lezer amper te horen. Pas op driekwart van het boek komen er schrijvers aan het woord met recentere game-ervaring. Zoals Lisa Weeda, die in tranen raakt door de game Detroit: Become Human (uit 2018) of Joost de Vries die ‘helemaal kapot’ het einde haalt van Red Dead Redemption II (idem). Of ze gedreven gamers zijn, dat blijft gissen.

In andere essays wil het het vuur maar niet ontbranden. Daan Heerma van Voss beschrijft journalistiek het intrigerende verschijnsel van het kijken naar gamers. Zoals de fanatici die een spel in een recordtempo (in het jargon: speedrunning) proberen te voltooien. Maar hij gamet zelf niet: hij ziet toe hoe zijn broertje speelt. Maartje Geels hekelt het oriëntalisme van pixelspektakels als Tomb Raider en Uncharted, maar het is een afstandelijk opstel. Niet persoonlijk, literair noch begeesterend. Een witte koloniale blik op ‘vreemde’ culturen is ook niet een verwijt dat alleen games treft.

Nu is het een opgave om niet-ingewijden uit te leggen waarom games je volledig kunnen vervoeren. Het is een vorm van vermaak en inderdaad soms kunst waarvan je niet prima facie kunt genieten. Bejubelde muziek kun je op Spotify beluisteren. Voor de Mona Lisa kun je naar het Louvre of Google, voor een film naar de bioscoop of Netflix.

Maar een game vraagt om de bediening ervan, om de interactieve beleving. Een game is als een muziekstuk dat je alleen volledig kunt beluisteren als je in het orkest gaat zitten en een instrument bespeelt. Gamesrecensies zijn eigenlijk onmogelijk, zegt de criticus Ian Bogost: er staan toch ook geen broodroosterbesprekingen in de krant?

Wie games en gamers wil doorgronden kan beter zijn toevlucht zoeken in een boek waarmee het de titel deelt: Extra Lives van de Amerikaanse journalist, schrijver én hartstochtelijk gamer Tom Bissell uit 2010. ‘Waarom games ertoe doen’, luidt de ondertitel. Zoals een recensent opmerkte: ‘Een boek over games waaraan je waarschijnlijk meer lol beleeft dan ze spelen.’ Dát is Extra Levens in elk geval niet.

Arnoud van Adrichem e.a.: Extra levens. Atlas Contact; 240 pagina’s; € 21,99.