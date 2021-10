Wat een weelde dat Elsens opzwepende jazzrock nu zo fraai zijn vastgelegd ★★★★☆

De voor de Nederlandse jazzgeschiedenis belangwekkende cd-reeks Treasures of Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief (NJA), ging tot nog toe voorbij aan de jazzrock zoals die begin jaren zeventig ook in Nederland gestalte kreeg.

Dat wordt met Norway van het septet van toetsenist Frans Elsen (1934-2011) ruimschoots goed gemaakt. Want lieve help, wat een geweldig swingende groove zet de band van Elsen (op Fender Rhodes) met drummer Eric Ineke, gitarist Wim Overgaauw en basgitarist Rob Langereis hier neer. Elsen werd in 1971 gegrepen door de geëlektrificeerde jazz van onder meer Miles Davis en Herbie Hancock, en componeerde onder de noemer Noorse Cyclus een aantal stukken dat nooit op plaat zou verschijnen, maar in 1972 en 1973 wel live werd uitgevoerd en opgenomen.

Het NJA heeft fantastische concertopnamen uit 1972 gevoegd bij evenmin eerder verschenen radiosessies uit de studio’s van de NCRV in 1972 en de Wereldomroep in 1973. Elsens funky Fender Rhodes is onweerstaanbaar, daarnaast schitteren de altsax van Piet Noordijk en trompet van Eddie Engels. Jammer dat dit septet zo’n kort leven was beschoren, maar wat een weelde dat Elsens opzwepende jazzrockstukken nu zo fraai zijn vastgelegd.

Septet Frans Elsen featuring Piet Noordijk Norway Jazz ★★★★☆ Nederlands Jazz Archief